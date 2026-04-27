Megmenekülhet Európa az apokaliptikus válságtól: kiderült, hogy kinek kell köszönetet mondanunk, csodát ne várjunk

Európa akár el is kerülheti az apokaliptikus mértékű gázválságot a Goldman Sachs legfrissebb jelentése szerint, noha a Hormuzi-szoroson keresztülhaladó LNG-szállítmányok továbbra sem indultak meg.

Ennyi lehet a gázár Európában

A befektetési bank nem változtatott a második negyedéves európai gázár-előrejelzésén, noha a korábbi forgatókönyvében még azzal számolt, hogy április közepén megkezdődhet az LNG-áramlás normalizálódása, és május végére már szinte teljesen helyre is áll. Bár a Goldman Sachs most már ezeket a dátumokat egy hónappal későbbre tolta, az egyensúly nem változott, miután Ázsiában a kiesett mennyiséggel azonos mértékben csökkent a fogyasztás – derül ki a Reuters összefoglalójából.

A TTF-gázár így 50 euró per megawattóra (16,9 dollár millió brit fűtőegységenként) körül alakulhat a második negyedévben, míg a japán-koreai ár 18,15 dollár per millió brit fűtőegység körül mozoghat.

A bank nem változtatott neggyedik negyedévi, 40 eurós és 14,65 dolláros átlagárról szóló előrejelzésén sem. Bár ezek az árak magasabbak a megszokottnál, jóval elmaradnak az orosz–ukrán háborút követően kialakult, akár 300 eurót is meghaladó szintektől.

A Goldman Sachs szerint az ázsiai kereslet csökkenését elsősorban Kína hajtja, ahol egyszerre figyelhető meg kitárolás és gyenge kereslet. Mindez éves szinten mintegy 9 millió tonnával mérsékli az ázsiai LNG-keresletet, ami ellensúlyozza a Hormuzi-szoros későbbi megnyitását.

Több forgatókönyv is készült

A bank készített pesszimistább és optimistább forgatókönyveket is, melyek értelemszerűen súlyosabb vagy enyhébb következményekkel járnak. Ha a forgalom csak július végére áll teljesen helyre a Hormuzi-szoroson, úgy a második negyedévben 58 euró per megawattóra, a harmadikban pedig 65 euró per megawattóra lehet az átlagár. A legsúlyosabb forgatókönyvben pedig a harmadik negyedévre 80 euró per megawattóra átlagár is kialakulhat, ami az év végéig fent is marad.

A legkedvezőbb eshetőség ugyanakkor az év végéig 40 euró per megawattóra átlagárral számol. Hétfőn a TTF-gázár 45 euró per megawattóra körül mozgott, kevesebb mint 1 százalékos emelkedés után.