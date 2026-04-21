Deviza
EUR/HUF364,7 +0,84% USD/HUF311,04 +1,34% GBP/HUF419,29 +0,96% CHF/HUF397,61 +0,87% PLN/HUF85,98 +0,58% RON/HUF71,55 +0,87% CZK/HUF14,99 +0,63% EUR/HUF364,7 +0,84% USD/HUF311,04 +1,34% GBP/HUF419,29 +0,96% CHF/HUF397,61 +0,87% PLN/HUF85,98 +0,58% RON/HUF71,55 +0,87% CZK/HUF14,99 +0,63%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 643,99 -0,54% MTELEKOM2 446 -0,16% MOL4 086 +1,54% OTP42 820 -2,44% RICHTER13 200 +1,54% OPUS312,5 -3,1% ANY7 530 +0,94% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 -1,47% BUMIX9 215 +0,62% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 812,75 -1,09% BUX135 643,99 -0,54% MTELEKOM2 446 -0,16% MOL4 086 +1,54% OTP42 820 -2,44% RICHTER13 200 +1,54% OPUS312,5 -3,1% ANY7 530 +0,94% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 -1,47% BUMIX9 215 +0,62% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 812,75 -1,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hajtómű
GE
iráni háború
aviatika
General Electric

A vámháború nem volt elég, most a közel-keleti háború miatt szorong a General Electric

A világ legnagyobb hajtóműgyártójánál is aggodalommal figyelik a közel-keleti helyzet alakulását, és rövid távon sok jóra nem is számítanak. A General Electric gazdálkodása ugyanakkor stabil, friss gyorsjelentésük irigylésre méltó számokat tartalmaz.
Kriván Bence
2026.04.21, 18:40

A General Electric (GE) sugárhajtómű-gyártó üzletága, a GE Aerospace a Wall Street várakozásait felülmúló idei első negyedéves adatokat közölt, de a jövőt borúsabban látja, a közel-keleti háború elhúzódásától tart, és a nyár végéig nem is számol az olajárak s vele a kerozinárak normalizálásával, sőt, szerintük a harmadik negyedévet is ez jellemzi majd. 

A General Electric hajtóművei Kínában is keresettek / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok és Izrael iráni hadműveletei zavart és aggodalmat keltettek a cég vezetésében, amely minden eszközzel próbálja magát függetleníteni a globális légi közlekedést számos módon befolyásoló háborútól. Ez persze nem lesz egyszerű, ahogy a keddi amerikai tőzsdenyitás előtt közzétett, alapvetően pozitív gyorsjelentésre adott 5,5 százalékos árfolyamesés is jelzi.

Erős negyedévet zárt a General Electric, de…

Pedig a világ legnagyobb sugárhajtómű-gyártója nem szűkölködik sem megrendelésekben (jelenleg 23 milliárd dollár), sem munkában, és a szokásos karbantartási megbízások teljesítésével is nehezen birkózik meg. Félő viszont, hogy a polgári repülés időszakos visszaszorulásával, a kapacitások csökkenésével hosszabb távon megrendelésektől eshet el. 

A befektetők pedig erre kifejezetten érzékenyek. Egyelőre azonban a jelen számai a legérdekesebbek, a General Elecrickel azonosított Aerospace üzletág a negyedévet 25 százalékkal magasabb, 12,4 milliárd dolláros bevétellel zárta, üzemi nyeresége pedig 18 százalékkal, 2,5 milliárd dollárra gyarapodott.

 

A korrigált nyereség részvényenként 1,86 dollár volt, ami meghaladja a Bloomberg elemzői konszenzusában szereplő 1,60 dollárt.  

Larry Culp vezérigazgató a gyorsjelentés publikálását követő tájékoztatón utalt arra, hogy egyelőre vakon kénytelenek repülni, a konfliktus elhúzódása és esetleges eszkalációja mint lehetséges forgatókönyv ott van az ő asztalukon is, ennek ellenére tartják magukat az éves tervszámaikhoz, ami azt jelenti, hogy a részvényenkénti nyereség a 7,10 és 7,40 dollár közötti tartományba eshet.

Számolnak ugyanakkor a globális gazdasági növekedésre vonatkozó becslések csökkenésével, de szerintük a világ elkerüli a recessziót.

A General Electric 2024-ben három önálló társaságra bomlott,

  • a GE Aerospace-e,
  • a GE Healthcare-re
  • és a GE Vernovára.

A GE, amely GE Aerospace néven működik, 2024-es önálló vállalatként való tevékenysége óta folyamatosan felülmúlta a Wall Street várakozásait. A valamennyi kontinensen jelen lévő társaság a tavalyi vámháborút is átvészelte, de azok között volt, akik a megegyezés és a vámok csökkentése felé terelték Donald Trump elnököt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
