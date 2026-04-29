Kifulladt az IT-specialista tavaszi ralija a közgyűlés előtti napokban – idén sem fizet osztalékot a Gloszter

Tavaly nyáron már ellentmondás feszült a Gloster lendületes növekedésként aposztrofált rövid távú pályája és a részvényárfolyam látványos völgymenete között. Persze, arról sem szabad elfeledkezni,

Tavaly ősszel azzal hívta fel magára a társaság a figyelmet, hogy 2025 harmadik negyedévét 2563 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta, ami 32 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, ahol a 2024-es adat már nem tartalmazza az értékesített rendszer-integrációs üzletág nyitott rendeléseit. Feltűnő, hogy

a rendelésállomány évi 50 százalékkal nőtt két egymásutáni évben.

Ez a tendencia folytatódott a tavalyi negyedik negyedévben, hiszen 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárták az évet, ami stabil árbevételi alapot biztosít a következő időszakra. Ugyanakkor, az idei első negyedévet 3852 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárták:

ami az előző év azonos időszakához képest csupán közel változatlan szintet jelent.

A piac rendre nem reagált az egymást követő kedvező fundamentális hírekre. Szoros kivételt képezett március végén Csillag Péter vezérigazgatói kinevezése, akkor két nap alatt 20 százalékot pattant a kurzus. Majd a március végi 500 forintos lokális mélypontról 680 forintig emelkedett.

Megtörve a második év tartó lecsorgást.

Ez az üde tavaszi rali fulladt ki a közgyűlés előtti napokban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy még mindig várni kell az osztalékra.