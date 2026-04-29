BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Gloster Infokommunikációs Nyrt.

Kifulladt az IT-specialista tavaszi ralija a közgyűlés előtti napokban – idén sem fizet osztalékot a Gloszter

Idén sem fizet osztalékot a BÉT IT-specilistája. Pedig nő az export, stabil az értékesítés, minden 10 forintból 9 már rendszeres bevétel. Mégis eredménytartalékba teszi a profitot a Gloster. A napokban a kétéves lecsorgást megtörő másfél hónapos emelkedés fulladt ki.
Faragó József
2026.04.29, 14:52

Közzétette a csütörtöki közgyűlésének módosított előterjesztéseit a Gloster, miután a pénzügyi jelentés auditja lezárult. A pesti parkett IT-specialistája egyúttal azt is közölte: a 2025-ös számokat 250 millió forintos egyszeri tétel — az erős forint és pénzkiáramlással nem járó értékvesztés — terheli. A jegyzés minimális mínuszba csúszott, úgy tűnik, kifulladt az 500 forint alól 680 forintig menetelő üde tavaszi rali, miután világossá vált, hogy idén sincs osztalékjavaslat.

Gloster Digital
Két év után indult meg a Gloster / Fotó: Vémi Zoltán

Minden 10 forintból 9 a Gloster rendszeres bevétele

Tavalyi számokat nézve, azt látjuk:

  • a konszolidált, IFRS szerinti árbevétel 8,651 milliárd forint,
  • az EBITDA 751 millió forint,
  • az adózott eredmény 456 millió forint.

Az EBITDA-margin változatlanul 8,7 százal, 

a rendszeres bevétel aránya 78,6 százalékról 91,4 százalékra emelkedett,

 míg az export árbevétel aránya 46,1 százalékról 52,5 százalékra nőtt. 

Az árbevétel 16 százalékos mérséklődésének elsődleges oka a rendszerintegrációs üzletág 2024-es értékesítése: ez a szegmens 2024-ben 1,957 milliárd forint árbevételt termelt.

A 2025-ös riportált eredményt két egyszeri tétel terheli:

  • az egyik a 200 millió forintos negatív árfolyamhatás, 
  • a másik 50 millió forintos cash-flow-hatás nélküli értékvesztés.

E hatások nélkül a csoport mögöttes (adjusted) működési teljesítménye érdemben magasabb a riportált értéknél. 
A közgyűlés elé kerülő javaslat 

nem tartalmaz osztalékfizetést, a profitot eredménytartalékba helyeznék. 

Osztalékra vár a piac

Tavalyelőtt értékesítette rendszer-integrációs üzletágát a Gloster, emellett portfóliótisztítást is végrehajtott, hogy organikus növekedési pályára álljon a társaság.

 Szekeres Viktor elnök a VG-nek 2024-ben adott interjújában türelmet kért az osztalékra váró részvényesektől.

 Még ugyanabban az évben közölte a társaság, hogy első alkalommal 2027-ben — a 2026-os eredmény terhére — tervez osztalékot fizetni a részvényeseknek. Érdekesség, hogy az Erste elemzői, szintén 2024-ben, még egy évvel korábbra, már 2026-ra várták az első szelvényvágást. 

Tavaly nyáron már ellentmondás feszült a Gloster lendületes növekedésként aposztrofált rövid távú pályája és a részvényárfolyam látványos völgymenete között. Persze, arról sem szabad elfeledkezni, 

tavaly májusban feltűnően konzervatív, a szektor átlagától elmaradó növekedést vizionált a BÉT IT-specialistájának középtávú stratégiája.

Tavaly ősszel azzal hívta fel magára a társaság a figyelmet, hogy 2025 harmadik negyedévét 2563 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta, ami 32 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, ahol a 2024-es adat már nem tartalmazza az értékesített rendszer-integrációs üzletág nyitott rendeléseit. Feltűnő, hogy

 a rendelésállomány évi 50 százalékkal nőtt két egymásutáni évben.

 Ez a tendencia folytatódott a tavalyi negyedik negyedévben, hiszen 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárták az évet, ami stabil árbevételi alapot biztosít a következő időszakra. Ugyanakkor, az idei első negyedévet 3852 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárták:

A piac rendre nem reagált az egymást követő kedvező fundamentális hírekre. Szoros kivételt képezett március végén Csillag Péter vezérigazgatói kinevezése, akkor két nap alatt 20 százalékot pattant a kurzus. Majd a március végi 500 forintos lokális mélypontról 680 forintig emelkedett. 

Megtörve a második év tartó lecsorgást. 

Ez az üde tavaszi rali fulladt ki a közgyűlés előtti napokban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy még mindig várni kell az osztalékra.

 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu