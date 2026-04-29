Európai hídfőállás épül Szegeden: történelmi siker és milliárdos osztalék a Goodwill Pharmánál
Történetének legerősebb pénzügyi évét zárta a BÉT Standard kategóriájában tavaly debütáló Goodwill Pharma Nyrt. A szegedi gyógyszeripari vállalat 30 százalékos növekedéssel, közel 23 milliárd forintos, rekord árbevétellel zárta a 2025-ös évet. A kiemelkedő jövedelmezőségű, 27 százalék feletti EBITDA-marzsot hozó év lezárásaként a vállalat közgyűlése 1 milliárd forintos osztalék kifizetéséről határozott.
Kiemelkedő pénzügyi eredményekkel zárt tavaly a Goodwill Pharma
A Goodwill Pharma Nyrt. rendes közgyűlése által jóváhagyott 2025. évi pénzügyi beszámoló alapján a vállalat a következő kiemelkedő pénzügyi eredményekkel zárta a csaknem három évtizedes történetének eddigi legsikeresebb évét:
- Nettó konszolidált árbevétel: közel 23 milliárd Ft, amely 30 százalékos dinamikus növekedést jelent az előző évhez képest.
- Kiemelkedő jövedelmezőség: az EBITDA-marzs 27,1 százalék (6,2 milliárd forint), míg az adózott eredmény aránya 17,4 százalék (3,98 milliárd forint) volt a vizsgált időszakban.
- Részvényesi értékteremtés: A közgyűlés 1 milliárd forint összegű osztalék kifizetéséről döntött, míg a masszív eredménytartalék a további intenzív beruházásokat és a terjeszkedést finanszírozza.
Az elmúlt 28 évben lefektetett alapokra építve tavaly új korszakot nyitottunk: nemcsak árbevételben döntöttünk rekordot, hanem regionális jelenlétünk is jelentősen bővült. A következő időszakban saját fejlesztésekre és stratégiai partnerségekre támaszkodva kívánjuk tovább erősíteni pozíciónkat a régióban. A cél a fejlesztésekkel párhuzamosan az elmúlt időszakban tőlünk megszokott kétszámjegyű növekedés fenntartása
– kommentálta az eredményeket Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma elnök-vezérigazgatója.
Terjeszkedés a Balkánon
A rekordnyereséghez jelentősen hozzájárult a vállalat eddigi legfontosabb stratégiai lépése: a Goodwill Csoport 4,18 milliárd forintért értékesítette a FORTACELL® termékcsalád hat, balkáni országra szóló forgalmazási jogát a STADA csoportnak.
A tranzakcióból származó bevétel biztosítja a forrást a cégcsoport szerb leányvállalata további fejlesztéséhez a termelési és a k+f kapacitás területein, így a párhuzamosan Szegeden és Szabadkán elindított gyógyszer- és étrendkiegészítő gyártás továbbfejlesztését új technológiákkal és nagyobb kapacitású gyártógépekkel tudja támogatni, erősítve a cég meghatározó szerepet a balkáni térségben.
Ázsiai gyártók európai hídfőállása épül Szegeden
A Goodwill Pharma a Magyar Multi Program keretében 5,9 milliárd forint összértékű komplex beruházássorozatot zárt le: Szegeden üzembe helyezett egy teljes körű, GMP-minősítésű, azaz az EU követelményeinek megfelelő gyógyszergyárat, létrehozott egy új k+f és gyártólaboratóriumot, logisztikai kapacitását pedig a háromszorosára növelte.
A beruházások 1,77 milliárd forint állami támogatással, 2,75 milliárd forint hitelkerettel és 1,38 milliárd forint saját forrásból - részben tőkebevonáson keresztül - valósultak meg.
A fejlesztés üzleti értékét az adja, hogy a vállalat a jövőben EU-s előírás szerint gyárt és csomagol, majd hatóságilag akkreditált szakértő jóváhagyása után hozza forgalomba termékeit. Ezzel a Goodwill Pharma egyedülálló „egyablakos” belépést és európai hídfő (bridge partner) pozíciót kínál a nem európai, különösen a kelet-ázsiai gyógyszergyártók számára az EU-piacra lépéshez.
A szegedi vállalat iránt eddig Törökországból, Indiából és Kínából érdeklődtek.
A legjelentősebb partnerként a globális gyógyszeripar egyik kínai kulcsszereplője, a 2150 alkalmazottat foglalkoztató és mintegy 240 milliárd forint értékű konszolidált értékesítést lebonyolító kínai Techdow Pharmaceutical bízta meg a Goodwill Pharmát egy egészségügyileg kiemelkedő jelentőségű biológiai terápiás szer kizárólagos forgalmazásával .
A kapacitásbővítés eredményeként 2026-tól évente több mint 30 saját fejlesztésű vagy licenc-alapú készítmény jelenhet meg a hazai és exportpiacokon.
A mára több mint 300 főt foglalkoztató, 12 országban jelen lévő Goodwill Pharma célja, hogy innovációs hídszerepet töltsön be Kelet és Nyugat között.
A vállalat emellett "PharmaHub" modelljével nyit az Európán kívüli biotech k+f partnerek felé is, miközben dinamikus D2C (közvetlenül a fogyasztóknak) online értékesítésen keresztül a tudományos hitelességre épülő digitális „megabrand” stratégiát valósít meg.
Szerdán kora délutánig 0,8 százalékkal, 605 forintra erősödtek a Goodwill Pharma tavalyi évet 650 forinton záró részvényei.