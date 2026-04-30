Kolosszális profitot villantott az Alphabet, a mesterséges intelligencia minden pénzt megér
Folytatódott az Alphabet nyerő szériája a Google anyavállalata sorozatban immár a tizenegyedik negyedévben is két számjegyű bevételnövekedést ért el, ezúttal a 22 százalékos bővülés 109,9 milliárd dolláros forgalmat eredményezett. Ez 3,4 százalékkal több, mint a Bloomberg elemzői konszenzusa.
Ennél is megdöbbentőbb, hogy a keresőóriás 62,58 milliárd dolláros tiszta nyereséggel zárta 2026 első három hónapját, ami 81 százalékos bővülés és szintén történelmi rekordnak számít. Nem véletlen, hogy a szerdai amerikai tőzsdezárást követően publikált gyorsjelentésre 6 százalékos árfolyamemelkedés volt a befektetői válasz, ehhez hozzátett az is, hogy a vállalat közölte: 5 százalékkal növeli osztalékát, ami 22 centes negyedéves készpénzes kifizetést jelent.
A Google-t igazolta a idő, a befektetések termőre fordultak
Az Alphabet az emelkedő forgalmát a felhő- és mesterséges intelligencia kínálata iránt megnyilvánuló dinamikusan növekedő keresletnek köszönheti, ami egyben igazolja, hogy nem kútba dobott pénz volt az adatközpontokra és az MI-boomhoz kapcsolódó fejlesztésekre költött dollár tízmilliárdok.
A Google felhőalapú üzletága – amely csupán három évvel ezelőtt kezdett nyereséget termelni –, továbbra is gyorsan növekszik, amit a mesterséges intelligencia szoftverek és infrastruktúra iránti kereslet gyorsít. A Google Cloud 20 milliárd dolláros árbevételt jelentett, szemben az elemzők 18,4 milliárd dolláros előrejelzésével.
Az egység „jelentős növekedési gyorsulást” tapasztalt, amit a mesterséges intelligencia szoftverek és infrastruktúra iránti kereslet vezérelt. A befektetők a felhőalapú üzletágban látják a kereslet további növekedésének lehetőségét – ez a mesterséges intelligencia-boom ütemének egyfajta indikátora.
A verseny még nem ért véget, egyre erősebbek a riválisok
A Google szoros versenyben áll az Anthropic PBC és az OpenAI startupokkal, hogy "emberszabású" mesterséges intelligenciát fejlesszen ki, és azt a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak értékesítse.
A Gemini chatbot alkalmazás és a vállalati eszközök szolgáltatások is egyre népszerűbbek, a keresési lekérdezések pedig minden idők legmagasabb szintjét érték el, miután a Google integrálta a mesterséges intelligencia eszközeit – jelezte Sundar Pichai vezérigazgató egy elemzőkkel folytatott telefonbeszélgetésben.
Mint mondta, a Google-nek sikerült csökkentenie a felhasználói kérdések mesterséges intelligenciával történő megválaszolásának költségeit, ezzel eloszlatva a befektetők egy újabb korai aggodalmát a generatív mesterséges intelligenciának a vállalati bevételekre gyakorolt negatív hatásával kapcsolatban.
A mesterséges intelligencia javította a keresést, nem pedig megölte
– foglalta össze a lényeget Andrew Rocco, a Zacks Investment Research stratégája hozzátéve, hogy a Google mesterien integrálta a mesterséges intelligenciát a keresési kínálatába.
Ilyen előzmények után a befektetők nem is bánják, hogy az idei évre betervezett beruházási-fejlesztési keretet az Alphabet most ötmilliárd dollárral megtoldotta, így az 190 milliárd dollárra hízott. Ez a tavalyi keret több mint duplája. A cég most előre jelezte, hogy a 2027-es keret még ennél is jóval húzósabb lesz. Az Alphabet tehat tartani fogja a tempót olyan nagy riválsaival szemben, mint
- az Amazon,
- a Microsoft,
- a Meta Platforms.
Az Alphabet az előző negyedévekben profitját részben magáncégekbe, köztük a SpaceX-be fektette de jutott pénz az Anthropic-ra is, melynek az egyik fő befektetője lett. Az Anthropic a múlt héten jelentette be, hogy a Google akár 40 milliárd dollárnyi tőkével olajozhatja meg a munkáját.