Ilyen egy évtizede nem történt, letaszítják trónjáról a Google-t

A Meta Platforms várhatóan megelőzi az Alphabethez tartozó Google-t a hirdetési piacon, amivel a világ vezető digitális hirdetési vállalatává válik – számolt be a The Wall Street Journal az Emarketer reklámkutató cég előrejelzéséről.

Ilyen egy évtizede nem történt, letaszítják trónjáról Google-t / Fotó: NurPhoto via AFP

A számítások szerint

a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta a nettó hirdetési bevételben idén megelőzi a Google-t: több mint 243,46 milliárd dollárt érhet el, szemben a Google 239,54 milliárd dollárjával.

A becslések a forgalomszerzési és egyéb tartalombeszerzési költségek levonása utáni bevételeket veszik figyelembe, azaz nem számoltak például a Google által a tartalomkészítőknek kifizetett összegekkel.

A Meta hirdetési üzletága az új hirdetési formátumok, például a rövid videós Reelsek, valamint a mesterséges intelligencia (MI) nyújtotta előny miatt kapott lendületet, benne a MI-alapú hirdetési eszközök (Advantage+) hatékonyságával és a figyelemalapú ajánlórendszerek népszerűségével.

A vállalat sikerének kulcsa abban is rejlik, hogy sokáig nem vezetett be hirdetéseket a Reels, a Threads mikroblogplatform és a WhatsApp üzenetküldő alkalmazások kapcsán. A cég stratégiája az volt, hogy előbb stabil felhasználói szokásokat alakított ki, és csak utána kezdett el megosztani hirdetéseket – mutatott rá Max Willens, a kutatócég vezető elemzője.

Az Emarketer szerint a Meta globális hirdetési bevételeinek növekedése a 2025-ös 22,1 százalékról idén 24,1 százalékra gyorsulhat. Ez különösen figyelemre méltó, mivel az elemzők a cég mérete miatt inkább lassulásra számítottak. Ezzel szemben a Google globális növekedési üteme idén várhatóan stagnál, 11,9 százalékon, azaz

a Meta hirdetési bevétele csaknem kétszer olyan gyorsabb ütemben nő, mint a Google-é.

A Meta mesterséges intelligencián alapuló ajánlórendszere az Egyesült Államokban több mint 30 százalékkal növelte a Reels megtekintési idejét az előző évhez képest a legutóbbi negyedévben, ami több hirdetés megjelenítését tette lehetővé. A Wall Street Journal szerint a Reels a következő 12 hónapban akár 50 milliárd dollár bevételt is hozhat.