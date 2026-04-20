Ilyen egy évtizede nem történt, letaszítják trónjáról a Google-t
A Meta Platforms várhatóan megelőzi az Alphabethez tartozó Google-t a hirdetési piacon, amivel a világ vezető digitális hirdetési vállalatává válik – számolt be a The Wall Street Journal az Emarketer reklámkutató cég előrejelzéséről.
A számítások szerint
a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta a nettó hirdetési bevételben idén megelőzi a Google-t: több mint 243,46 milliárd dollárt érhet el, szemben a Google 239,54 milliárd dollárjával.
A becslések a forgalomszerzési és egyéb tartalombeszerzési költségek levonása utáni bevételeket veszik figyelembe, azaz nem számoltak például a Google által a tartalomkészítőknek kifizetett összegekkel.
A Meta hirdetési üzletága az új hirdetési formátumok, például a rövid videós Reelsek, valamint a mesterséges intelligencia (MI) nyújtotta előny miatt kapott lendületet, benne a MI-alapú hirdetési eszközök (Advantage+) hatékonyságával és a figyelemalapú ajánlórendszerek népszerűségével.
A vállalat sikerének kulcsa abban is rejlik, hogy sokáig nem vezetett be hirdetéseket a Reels, a Threads mikroblogplatform és a WhatsApp üzenetküldő alkalmazások kapcsán. A cég stratégiája az volt, hogy előbb stabil felhasználói szokásokat alakított ki, és csak utána kezdett el megosztani hirdetéseket – mutatott rá Max Willens, a kutatócég vezető elemzője.
Az Emarketer szerint a Meta globális hirdetési bevételeinek növekedése a 2025-ös 22,1 százalékról idén 24,1 százalékra gyorsulhat. Ez különösen figyelemre méltó, mivel az elemzők a cég mérete miatt inkább lassulásra számítottak. Ezzel szemben a Google globális növekedési üteme idén várhatóan stagnál, 11,9 százalékon, azaz
a Meta hirdetési bevétele csaknem kétszer olyan gyorsabb ütemben nő, mint a Google-é.
A Meta mesterséges intelligencián alapuló ajánlórendszere az Egyesült Államokban több mint 30 százalékkal növelte a Reels megtekintési idejét az előző évhez képest a legutóbbi negyedévben, ami több hirdetés megjelenítését tette lehetővé. A Wall Street Journal szerint a Reels a következő 12 hónapban akár 50 milliárd dollár bevételt is hozhat.
A mesterséges intelligencia azzal is átalakítja a piacot, hogy egyre több hirdető használja a Meta videógeneráló eszközeit: ezek bevételi üteme a negyedik negyedévben elérte a 10 milliárd dollárt.
Ugyanakkor ez a gyors növekedés komoly költségekkel jár: a Meta tőkekiadásai idén várhatóan elérik a 135 milliárd dollárt.
A harmadik legnagyobb hirdetési bevételt elérő vállalat a csakugyan amerikai Amazon lesz, ám a mezőnyben jócskán lemarad a várhatóan 111,69 milliárd dollárral.
A Google a fizetős szolgáltatásaival megvágja a hirdetési bevételeit
A Google hirdetési üzletága magában foglalja domináns keresőplatformját, a YouTube-ot, a Google Networköt – amely harmadik felek weboldalain jelenít meg hirdetéseket – és egyéb reklámtevékenységeit.
A Google 2010–2012 között vette át egyértelműen a hirdetési piac vezetését, és onnantól kezdve több mint egy évtizedig, pontosabban 2025-ig tartotta az első helyet.
A Google erősen diverzifikált üzleti modellje kétélű fegyver: a YouTube Premium előfizetési bevételei – bár több tízmilliárd dollárt hoznak – csökkentik azoknak a felhasználóknak a számát, akiknek hirdetéseket mutathat.
Átrendeződhet a hirdetési piac, ahogy a bigtech új kihívókat kap
Bár a Google hosszú ideig uralta a rendkívül nyereséges keresési piacot, egyre erősödik a verseny, például az Amazon részéről, mivel sok fogyasztó már közvetlenül az e-kereskedelmi platformon kezdi a termékkeresést.
Az Emarketer szerint a Google részesedése az amerikai keresési hirdetési piacon idén 48,5 százalékra csökkenhet, ami több mint egy évtizede először esik 50 százalék alá. Emellett az olyan új szereplők, mint az OpenAI vagy a TikTok, a következő években tovább formálhatják a keresési piacot.
A digitális hirdetési piac élén bekövetkező átrendeződés ellenére a piac továbbra is néhány nagy szereplő kezében koncentrálódik. A Meta, a Google és az Amazon hármasa várhatóan tovább erősíti dominanciáját: együttes piaci részesedésük 62,3 százalékra nőhet idén a tavalyi 59,9 százalékról, ami a piac további koncentrációját jelzi – áll az Emarketer előrejelzésében.
A Google emelte a tétet: Szerbia éves GDP-jének megfelelő összeget költ csak az idén az MI-beruházásaira – állítják, hogy így is megéri
Számolatlanul szórják a dollármilliárdokat a tech cégek a mesterséges intelligenciára. A Google anyacége, az Alphabet most világcsúcskísérletet jelentett be, akár 185 milliárd dollárt is elkölthet az idén az MI-fejlesztésekre. Van miből: a keresőóriás tavaly 132 milliárd dolláros tiszta nyereséget produkált.