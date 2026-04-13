Hatalmasat kaszált a magyar választáson a Citigroup - ki is szállt gyorsan
Elhencegett a magyarországi választási eredményen elért profitján a Citigroup, miután a bank állítása szerint 13,1 százalékos profitot realizált rövid távú kereskedési stratégiáján.
A Cititől Bhumika Gupta és Luis Costa írt arról, hogy a múlt héten nyitottak long pozíciót a magyar államkötvényeken, devizafedezet nélkül. Mint írták, a választás előtti piaci konszenzus a Tisza győzelmét várta, ám a kétharmados többség és a magas részvétel sokkal jobb eredménynek bizonyult az elképzeléseiknél, így a kötvények erőteljes emelkedéssel reagáltak a hozamgörbe minden pontján – írja a Bloomberg.
A forinton és a kötvények árfolyamán is nyert a Citi
A Citi emberei szerint a piaci reakció helyes azon az alapon, hogy a kamatprémiumot újra kell árazni, mert egy Tisza-kormány várhatóan Európai Unió-párti külpolitikát visz majd, és akár a befagyasztott uniós forrásokat is hazahozhatja, valamint az eurózónás csatlakozás felé indulhat.
Az Államadósság Kezelő Központ honlapján látható adatok szerint az 5 éves magyar állampapír hozama 30, a 10 évesé 32 bázisponttal csökkent. A kötvények árfolyama pedig ellentétes irányban mozog a hozamokkal.