Hatalmasat kaszált a magyar választáson a Citigroup - ki is szállt gyorsan

Elhencegett a magyarországi választási eredményen elért profitján a Citigroup, miután a bank állítása szerint 13,1 százalékos profitot realizált rövid távú kereskedési stratégiáján.

Bár a Citi szerint indokolt az árfolyamváltozás, a pozíciót zárták / Fotó: NurPhoto via AFP

A Cititől Bhumika Gupta és Luis Costa írt arról, hogy a múlt héten nyitottak long pozíciót a magyar államkötvényeken, devizafedezet nélkül. Mint írták, a választás előtti piaci konszenzus a Tisza győzelmét várta, ám a kétharmados többség és a magas részvétel sokkal jobb eredménynek bizonyult az elképzeléseiknél, így a kötvények erőteljes emelkedéssel reagáltak a hozamgörbe minden pontján – írja a Bloomberg.

A forinton és a kötvények árfolyamán is nyert a Citi

A Citi emberei szerint a piaci reakció helyes azon az alapon, hogy a kamatprémiumot újra kell árazni, mert egy Tisza-kormány várhatóan Európai Unió-párti külpolitikát visz majd, és akár a befagyasztott uniós forrásokat is hazahozhatja, valamint az eurózónás csatlakozás felé indulhat.

A Citi ennek ellenére lezárta pozícióját, és realizálta a gyors nyereséget, amelynek fontos eleme lehetett a forint felértékelődése is , lévén hétfőn a magyar deviza árfolyama óriásit ugrott a dollárral szemben.

Az Államadósság Kezelő Központ honlapján látható adatok szerint az 5 éves magyar állampapír hozama 30, a 10 évesé 32 bázisponttal csökkent. A kötvények árfolyama pedig ellentétes irányban mozog a hozamokkal.