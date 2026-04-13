Deviza
EUR/HUF363,64 -1,35% USD/HUF310,75 -1,55% GBP/HUF418,06 -1,13% CHF/HUF393,7 -1,14% PLN/HUF85,54 -1,16% RON/HUF71,41 -1,38% CZK/HUF14,92 -1,34% EUR/HUF363,64 -1,35% USD/HUF310,75 -1,55% GBP/HUF418,06 -1,13% CHF/HUF393,7 -1,14% PLN/HUF85,54 -1,16% RON/HUF71,41 -1,38% CZK/HUF14,92 -1,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 197,94 +3,24% MTELEKOM2 384 +1,93% MOL4 332 +6,37% OTP43 290 +4,62% RICHTER13 000 +1,54% OPUS318,5 -35,01% ANY7 340 +0,54% AUTOWALLIS150,5 -2,99% WABERERS4 470 -5,37% BUMIX8 871,01 -0,67% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 790,77 +1,05% BUX137 197,94 +3,24% MTELEKOM2 384 +1,93% MOL4 332 +6,37% OTP43 290 +4,62% RICHTER13 000 +1,54% OPUS318,5 -35,01% ANY7 340 +0,54% AUTOWALLIS150,5 -2,99% WABERERS4 470 -5,37% BUMIX8 871,01 -0,67% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 790,77 +1,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kötvénypiac
forint
választás
állampapír

Hatalmasat kaszált a magyar választáson a Citigroup - ki is szállt gyorsan

Az amerikai bank magyar állampapírok segítségével fogadott ellenzéki győzelemre. A Citi szinte azonnal le is zárta a múlt héten nyitott pozícióját.
K. B. G.
2026.04.13, 14:33
Frissítve: 2026.04.13, 14:50

Elhencegett a magyarországi választási eredményen elért profitján a Citigroup, miután a bank állítása szerint 13,1 százalékos profitot realizált rövid távú kereskedési stratégiáján. 

Memorial Of The 1956 Revolution, Held By Opposition Leader Peter Magyar And His Tisza Party magyar péter
Bár a Citi szerint indokolt az árfolyamváltozás, a pozíciót zárták / Fotó: NurPhoto via AFP

A Cititől Bhumika Gupta és Luis Costa írt arról, hogy a múlt héten nyitottak long pozíciót a magyar államkötvényeken, devizafedezet nélkül. Mint írták, a választás előtti piaci konszenzus a Tisza győzelmét várta, ám a kétharmados többség és a magas részvétel sokkal jobb eredménynek bizonyult az elképzeléseiknél, így a kötvények erőteljes emelkedéssel reagáltak a hozamgörbe minden pontján – írja a Bloomberg.

A forinton és a kötvények árfolyamán is nyert a Citi

A Citi emberei szerint a piaci reakció helyes azon az alapon, hogy a kamatprémiumot újra kell árazni, mert egy Tisza-kormány várhatóan Európai Unió-párti külpolitikát visz majd, és akár a befagyasztott uniós forrásokat is hazahozhatja, valamint az eurózónás csatlakozás felé indulhat. 

A Citi ennek ellenére lezárta pozícióját, és realizálta a gyors nyereséget, amelynek fontos eleme lehetett a forint felértékelődése is , lévén hétfőn a magyar deviza árfolyama óriásit ugrott a dollárral szemben.

Az Államadósság Kezelő Központ honlapján látható adatok szerint az 5 éves magyar állampapír hozama 30, a 10 évesé 32 bázisponttal csökkent. A kötvények árfolyama pedig ellentétes irányban mozog a hozamokkal.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
