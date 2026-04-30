Extra osztalék után jött a hideg zuhany

A Graphisoft Park arról tájékoztatta a befektetőket, hogy szükségessé vált az idei év végén lejáró 11,6 millió euró tőke refinanszírozása. Ez 2027-től az eddigiekhez képest várhatóan évi 500 ezer euró többletkamatterhet fog jelenteni. A hitelhír árfolyamhatása stagnálás.

A közgyűlés elvetette a hiteltörlesztést / Fotó: Graphisoft Park

Elvetették a hiteltörlesztést

Tegnap nagyot pattant 100 milliós forgalommal a Graphisoft Park, miután a közgyűlés elfogadta a gáláns osztalékjavaslatot. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) részvényenként 1,83 eurót fizet. A mostani 17 eurós árszinten bő 10 százalékos az osztalékhozam.

Az eredmény 90 százalékát kifizetik osztalékként:

tehát az állandó és rendszeres tevékenységének eredménye után 0,84 euró osztalékot,

az egyszeri (rendkívüli) bevételei után pedig 0,99 euró osztalékot,

azaz mindösszesen 1,83 euró osztalékot fizetnek euróban törzsrészvényenként.

Volt egy másik lehetőség is.

Az osztalékmegállapítással kapcsolatban az igazgatótanács javasolta figyelembe venni, hogy 2026 végén lejár az egyik leányvállalat által felvett kedvezményes hitel, melyből a lejáratkor még fennálló 11,6 millió euró hitelrészletet lehetett volna refinanszírozni az egyszeri (rendkívüli) nyereség összegéből. Ebben az esetben csak az állandó és rendszeres tevékenységének eredménye után fizetettek volna osztalékot, 84 eurócentet részvényenként. Ám ezt a lehetőséget a közgyűlés elvetette.

A részvény május 14-én forog utoljára osztalékszelvénnyel.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: május 28.