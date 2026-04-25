Megvan, ki járhat legközelebb úgy pórul az EU-ban, mint Fico és a románok

A negatív kilátások a finn államháztartást fenyegető tartós kockázatokat tükrözik, amelyek az alacsony növekedésből, az elöregedő demográfiai adatokból, valamint a növekvő védelmi és kamatkiadásokból erednek – közölte az S&P Global Ratings hitelminősítő cég, mely az ország hitelminősítését AA+ szinten tartotta, ami a második legmagasabb besorolás és kilenc szinttel múlja felül a bóvli kategóriát.

Összefogtak a parlamenti pártok, hogy megőrizzék a hitelminősítést

Az Eurostat adatai szerint Finnország adóssága 2025 végén elérte a bruttó hazai termék 88,5 százalékát. Bár sok európai országban magasabb a GDP-arányos adósságteher, de

jelenleg Finnország államadóssága nő a leggyorsabb ütemben az Európai Unióban,

jórészt azért, mert a szomszédos Oroszország és a NATO közötti feszültségek fokozódása miatt, a finnek növelik védelmi kiadásaikat.

Mélyebb konszolidációs erőfeszítések vagy élénkebb növekedés hiányában fennáll annak a kockázata, hogy Finnország államadóssága a GDP-hez viszonyítva 2029-re megközelíti a 95 százalékot

– írta az S&P.

Nem ez az egyetlen hitelminősítő, amelyik felfigyelt erre: 2025 júliusában Finnország csaknem egy évtized után először szenvedett el leminősítést, amikor a Fitch Ratings egy fokozattal, az AA+ szintről AA- kategóriára csökkentette a besorolását. Arra hivatkozva, hogy a költségvetési konszolidáció nem volt elegendő az ország magas adósságának középtávú stabilizálásához.

Az S&P döntése, sajnos azt jelzi, hogy növekszik a leminősítés veszélye

– mondta Riikka Purra pénzügyminiszter szombaton. Hozzátéve:

a kilátások változásának nincs közvetlen hatása Finnország adósságszolgálati költségeire.

A kormány célja, hogy 2027 végére megállítsa az adósságnövekedést, de az idei költségvetés 10,8 milliárd eurós (12,7 milliárd dolláros) hiányt mutat, ami tovább növeli az államháztartás 2009 óta tartó folyamatos hiányainak sorozatát.

Finnország már megállapodott a megszorításokról:

tavaly októberben történelmi jelentőségű, parlamenti ciklusokon átívelő megállapodást kötöttek az adósságfék bevezetéséről, amelyben a politikai pártok elkötelezték magukat az államadósság csökkentése mellett, függetlenül attól, hogy hatalmon vannak vagy ellenzékben.

A cél az, hogy ismét megfeleljenek az EU GDP-arányos 60 százalékos szabályának, amelyet 2012 óta nem értek el.

