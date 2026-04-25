hitelminősítés
S&P Global Ratings
Szlovákia

A szomszédban kijózanító hírt kaptakLondonból szombat hajnalban, Fico rágja a körmét, Magyar Péter figyel

Meredeken rontotta előrejelzését és lejjebb sorolta Szlovákia hitelminősítését az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a lépést, hogy a gyenge gazdasági növekedés, a magas szociális és védelmi kiadások, valamint a közelgő parlamenti választások az általa korábban vártnál nehezebbé teszik a költségvetési konszolidációt.
2026.04.25, 09:03
Frissítve: 2026.04.25, 09:05

Az S&P Ratings a szombat hajnalban Londonban bejelentett felülvizsgálat nyomán az eddigi "A plusz"-ról egy fokozattal a továbbra is elsőrendű befektetői osztályzatnak számító "A"-ra minősítette vissza a hosszú futamidejű külső és hazai szlovák államadósság-kötelezettségek osztályzatát. Az új besorolás kilátása stabil. A hitelminősítő a rövid lejáratú szlovák szuverén adósságállomány minősítését az eddigi "A-1" szinten megerősítette.

hitelminősítő
Nem kímélte Szlovákiát a hitelminősítő

Kemény ítéletet mondott a hitelminősítő
 

A döntéshez fűzött elemzésében az S&P közölte: 

várakozásunk szerint, a szlovák hazai össztermék (GDP) az idén mindössze 0,5 százalékkal növekszik a tavaly mért 0,8 százalékos növekedés után.

 Ez meredeken rontott előrejelzés, a hitelminősítő ugyanis fél évvel ezelőtt még 1,3 százalékos idei gazdasági növekedést valószínűsített Szlovákiában.

A negatív korrekció indoklásában a cég kiemelte, hogy

 a továbbra is magas infláció és a költségvetési konszolidáció megterheli a hazai keresletet,

 ráadásul a külső kereslet is lanyha a geopolitikai bizonytalanságok miatt.

Szlovákia Romániához hasonlóan – bár kevésbé durva mértékben – megszorításokra kényszerült az EU túlzottdeficit-eljárása, illetve a korábbi túlköltekezés következtében. Az ország gazdaságát ugyanakkor ugyanazok a visszafogó európai hatások sújtják, mint Magyarországot, többek közt a német ipar nyűglődése.

Az S&P Global Ratings várakozása szerint a szlovák gazdaság reálnövekedése 2027-től fokozatosan élénkül, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri az 1,9 százalékot. Ennek hajtóerői között a hitelminősítő kiemeli:

  •  a hazai és a külső kereslet várható fellendülését, 
  • valamint az autógyártás növekedését 2027 második felétől, amikor a Volvo megkezdi termelését Szlovákiában. 

A cég hangsúlyozza ugyanakkor, hogy

 ez a növekedési ütem is jelentősen elmarad a koronavírus-járvány előtti évtized átlagától.

Az S&P ebben a környezetben azzal számol, hogy a GDP-arányos szlovák államháztartási hiány az idén 4,7 százalékra emelkedik a tavaly mért 4,5 százalékról, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri a 4,8 százalékot. Mindezek alapján az S&P Global Ratings azt valószínűsíti:

a likvid eszközök kiszűrésével számolt GDP-arányos szlovák államadósságráta 2029-ig 62 százalékra emelkedik a 2024-ben mért 51 százalékról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu