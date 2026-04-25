A szomszédban kijózanító hírt kaptakLondonból szombat hajnalban, Fico rágja a körmét, Magyar Péter figyel

Az S&P Ratings a szombat hajnalban Londonban bejelentett felülvizsgálat nyomán az eddigi "A plusz"-ról egy fokozattal a továbbra is elsőrendű befektetői osztályzatnak számító "A"-ra minősítette vissza a hosszú futamidejű külső és hazai szlovák államadósság-kötelezettségek osztályzatát. Az új besorolás kilátása stabil. A hitelminősítő a rövid lejáratú szlovák szuverén adósságállomány minősítését az eddigi "A-1" szinten megerősítette.

Fotó: NGCHIYUI / Shutterstock

Kemény ítéletet mondott a hitelminősítő



A döntéshez fűzött elemzésében az S&P közölte:

várakozásunk szerint, a szlovák hazai össztermék (GDP) az idén mindössze 0,5 százalékkal növekszik a tavaly mért 0,8 százalékos növekedés után.

Ez meredeken rontott előrejelzés, a hitelminősítő ugyanis fél évvel ezelőtt még 1,3 százalékos idei gazdasági növekedést valószínűsített Szlovákiában.

A negatív korrekció indoklásában a cég kiemelte, hogy

a továbbra is magas infláció és a költségvetési konszolidáció megterheli a hazai keresletet,

ráadásul a külső kereslet is lanyha a geopolitikai bizonytalanságok miatt.

Szlovákia Romániához hasonlóan – bár kevésbé durva mértékben – megszorításokra kényszerült az EU túlzottdeficit-eljárása, illetve a korábbi túlköltekezés következtében. Az ország gazdaságát ugyanakkor ugyanazok a visszafogó európai hatások sújtják, mint Magyarországot, többek közt a német ipar nyűglődése.

A világnak és Európának kell javulnia, de Szlováka újabb autógyárat is nyit

Az S&P Global Ratings várakozása szerint a szlovák gazdaság reálnövekedése 2027-től fokozatosan élénkül, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri az 1,9 százalékot. Ennek hajtóerői között a hitelminősítő kiemeli:

a hazai és a külső kereslet várható fellendülését,

valamint az autógyártás növekedését 2027 második felétől, amikor a Volvo megkezdi termelését Szlovákiában.

A cég hangsúlyozza ugyanakkor, hogy

ez a növekedési ütem is jelentősen elmarad a koronavírus-járvány előtti évtized átlagától.

Az S&P ebben a környezetben azzal számol, hogy a GDP-arányos szlovák államháztartási hiány az idén 4,7 százalékra emelkedik a tavaly mért 4,5 százalékról, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri a 4,8 százalékot. Mindezek alapján az S&P Global Ratings azt valószínűsíti: