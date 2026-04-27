Robbanásszerű növekedéssel kezdte az évet a hongkongi tőzsde 2026-ban, amivel a város megerősítette pozícióját, mint a világ első számú tőzsdei bevezetési (IPO) helyszíne - írja az Investing-com hírportál.

A hongkongi tőzsde agyonverte New Yorkot és Londont / Fotó: Lam Yik

Paul Chan pénzügyminiszter vasárnap arról számolt be, hogy az idei IPO-k keretében már több mint 140 milliárd hongkongi dollár (17,9 milliárd dollár) tőkét vontak be a piacról, aminek köszönhetően brutálisan fellendült a tőzsdei forgalom is, amely napi átlagban március óta már meghaladja a 280 milliárd hongkongi dollárt is (1 hongkongi dollár = 40 forint).

Az IPO-boom hatalmas extra profitot hozott a globális befektetési bankoknak is, ami fokozza a csúcsminőségű üzletkötői tehetségekért folyó versengést, ám a gyors növekedés a kínai hatóságok fokozott figyelmét is magára vonta.

A hírek szerint Peking lépéseket tenne annak érdekében, hogy megakadályozza bizonyos külföldön bejegyzett kínai vállalatok hongkongi tőzsdei bevezetését, míg a város Értékpapír- és Határidős Kereskedelmi Bizottsága (SFC) figyelmeztetéseket küldött a bankoknak a nem megfelelő bejelentési gyakorlat miatt.

Hongkong jelentős fellendülés előtt áll

A szabályozási akadályok rávilágítanak a kormány kényes egyensúlyozási kísérletére: megőrizni a piac vonzerejét, miközben biztosítják a szabályoknak megfelelő jó minőségű kibocsátók folyamatos utánpótlását.

Hongkongban amúgy a tőkepiacon túl az egész gazdaság jelentős fellendülés előtt áll. Chan pénzügyminiszter megjegyezte, hogy

a pénteken kezdődő „Golden Week” (aranyhét) ünnepi hétvégére várhatóan közel egymillió látogató érkezik Kínából, ami az előző évhez képest 7 százalékos növekedést jelent.

Május elsejével kezdődően Kínában három vagy négy nap fizetett szabadságot adnak az Aranyhétre, a környező hétvégéket pedig átütemezik, így a munkavállalóknak mindig hét vagy nyolc folyamatos szabadnapjuk van. A cél elsősorban a belföldi turisztikai piac bővítése és az életszínvonal javítása, illetve az, hogy az emberek meglátogathassák távol élő családjukat.

A turisták beözönlése várhatóan óriási lendületet ad a város kiskereskedelmi, szálloda- és vendéglátóipari szektorainak, amelyek már régóta várják az élénkülést.