Még év végén is a hormuzi sokkot nyögi az olajpiac, egyre vészjóslóbb prognózisokkal állnak elő az elemzők

Megemelte negyedik negyedévi árbecslését a Goldman Sachs. A Wall Street-i óriás szerint a hormuzi sokkból jóval lassabban tud kikászálódni a globális olajpiac, mint azt eddig feltételezték.
Murányi Ernő
2026.04.28., 07:33

Az északi-tengeri Brent nyersolaj hordónkénti átlagára a hormuzi sokk elhúzódó hatása miatt a negyedik negyedévben várhatóan 90 dollár lesz, szemben a korábbi 80 dolláros előrejelzéssel – írták befektetőknek szóló feljegyzésükben az egyik legnagyobb amerikai bank, a Goldman Sachs elemzői hétfőn.

A Hormuzi-szoros véget nem érő lezárása extrém készletcsökkenéshez vezet

Kiemelték, az általuk az év végére prognosztizált árszint most már 

közel 30 dollárral magasabb, mint a hormuzi sokk előtt volt.

Magyarázatként hozzáfűzték, hogy a Hormuzi-szoros elhúzódó lezárása szélsőséges készletcsökkenéshez vezet a globális olajpiacon. „Becsléseink szerint a Perzsa-öbölben beragadó s emiatt a piacról hiányzó napi 14,5 millió hordó nyersolaj miatt az olajkészletek világszerte rekordmértékű, napi 11-12 millió hordós ütemben csökkennek áprilisban” – mondták. 

Az ilyen „szélsőséges készletcsökkenések pedig sokáig nem fenntarthatók”, ezért a kínálati sokk miatt elszabaduló áraknak még nagyobb keresletkiesést kell kikényszeríteniük.

Csúszik a normalizálódás piacon

Jelenleg azt feltételezzük, hogy a Perzsa-öböl exportja május közepe helyett csupán június végére normalizálódik, és a termelés is lassabban áll helyre a térségben, mint ahogy korábban feltételeztük

– mutattak rá az elemzők.

Ebben a negyedévben pedig a Goldman szerint napi 9,6 millió hordó hiányzik majd a piacról a tavalyi többlettel szemben.

Azonos eredményre jutott a másik nagy amerikai bank, a Morgan Stanley is, az ottani elemzők is 90 dollárra várják a Brent hordónkénti határidős árát az év utolsó három hónapjára, miután a jelenlegi negyedévben hordónként átlagosan 110 dollárra, a következőben pedig 100 dollárra számítanak.

A pénzintézetnél úgy vélik, hogy a Perzsa-öbölből származó olajexport napi 14,2 millió hordóval esett vissza a Hormuzi-szoros lezárása miatt, s ennek következtében a globális készletek becslésük szerint napi 4,8 millió hordóval zsugorodtak. Azért csak ennyivel, mert a különbséget eltüntette a már eddig is visszaeső kereslet.

A nyersolaj jegyzése amúgy hétfőn is markánsan emelkedik. A Brent hordója délelőtt 2,3 százalékkal, 107,8 dollárra, míg az észak-amerikai WTI fajtáé 2 százalékkal, 96,3 dollárra drágult.  

A Brent ára az iráni elleni amerikai–izraeli támadás megindítása óta 39 százalékkal nőtt. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
