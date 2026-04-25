Háború, vagy béke? Mindenki Iszlámábádban van, oda tart, vagy oda készül, de nem biztos, hogy találkoznak

Iráni és amerikai tisztviselők a következő napokban Pakisztánban lesznek. Bár amerikai részről Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak is Iszlámábádba utaznak, még nem világos, hogy közvetlenül találkoznak-e Seyed Abbas Araghchi iráni külügyminiszterrel, aki már pénteken megérkezett Pakisztánba. Míg JD Vance alelnök útra készen várja a fejleményeket. Az olajpiac a Hormuzi-szoros zárlatának tartós hatását árazza.
VG
2026.04.25, 12:15

Már pénteken Pakisztánba érkezett az iráni külügyminiszter. És oda tart két amerikai különmegbízott is. De egyáltalán nem biztos, hogy találkoznak Iszlámábádban. A közvetítők gőzerővel dolgoznak a béketárgyalások újraindításán, míg az amerikai alelnök útra készen várja a kedvező híreket. Az olajpiac a Hormuzi-szoros zárlatának tartós hatását árazza. 

Az olajpiac a Hormuzi-szoros zárlatának tartós hatását mérlegeli/ Fotó: Getty Images

A Trump kormányzat újabb lépéseket tett, hogy megszakítsák Irán olajexportkapcsolatát Kínával, szankciókat szabva ki egy nagy kínai finomítói importőrre, valamint a kereskedelemhez állítólag kapcsolódó hajókra és cégekre. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter úgy fogalmazott: 

az iráni kikötők elleni blokád növekszik és globálissá válik.

Megosztottak az irániak

Komoly feszültségek támadtak a héten az iráni vezetők között. Ennek már április elején az amerikaiakkal folytatott tárgyalások első fordulója idején is voltak jelei, melyek most felerősödtek. Aggódnak a közvetítők, hogy az ország vezetésén belüli mély megosztottság nehezíti a tárgyalásokat. Ezzel függhet össze, hogy a hét közepén felmondtak egy tervezett tárgyalást. Jelenleg Iránban nincs egyértelmű álláspont arra vonatkozóan, hogy meddig mehetnek el az Egyesült Államokkal szemben.  

Izrael megtörte a tűzszünetet

Az izraeli hadsereg szombaton közölte, hogy éjszaka csapásokat hajtott végre a Hezbollah rakétavetői ellen Dél-Libanonban három helyszínen. Arra hivatkozva, hogy a rakétavetők közvetlen fenyegetést jelentettek.  Trump elnök egyoldalúan hosszabbította meg a tűzszünetet, mely emiatt elég törékeny.  

Hormuzi-szoros: tartós hatásra számít az olajpiac 

A Hormuzi-szoros elhúzódó zárlata miatt az olajpiaci szereplők arra számítanak, hogy az útvonal újranyitását követően is hónapok, sőt, akár évek kellenek ahhoz, hogy helyreálljon a kereskedelem. 

Rekordot döntött a múlt héten az Egyesült Államok nyersolaj- és kőolajtermék exportja:

  • közel 12,9 millió hordóra emelkedett naponta, az Egyesült Államok Energiaügyi Információs Hivatala szerint.
  • Az amerikai cseppfolyós földgáz szállítások is megugrottak, a Kpler szerint. 

Nem várható lassulás: szerdán több mint 60 üres olajtanker haladt a Mexikói-öböl partja felé, ami nagyjából háromszorosa a háború előtti szintnek. És azt jelzi, hogy az amerikai export tovább növekedhet a következő hónapokban.    

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu