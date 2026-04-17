Azonnal reagált a piac a Hormuzi-szoros megnyitására: 10 százalékot zuhant az olaj ára, a forint négy éves csúcson, a tőzsdék raliznak

Négy éves csúcsra erősödött a forint péntek délutánra, a pesti tőzsde két százalékkal robog, a Mol lendületet vesztett. A Hormuzi-szoros megyitására mélyrepülésbe kezdett az olajár, a Brent 90 dollár alá, a WTI 84 dollárra zuhant.
K. T.
2026.04.17, 15:42
Frissítve: 2026.04.17, 16:12

Négy éves csúcsra erősödött péntek délután a forint, a hazai és az európai részvénypiacnak is lendületet adott a Hormuzi-szoros megnyitásáról érkező friss hír. Az olaj ára 10 százalékot zuhant az olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú tengeri szállítási útvonal feloldását követően.

A Hormuzi-szoros megnyitására reagálnak a piacok, a forint ralizik, a tőzsdéken is tombol a bika, az olaj ára meredeken zuhan / Fotó: Shutterstock

Nyitva a Hormuzi-szoros, mélyrepülésben az olajár

Az olajárak meredeken zuhannak a Hormuzi-szoros megnyitását követően, 

  • a Brent típusú északi-tengeri típus hordónkénti ára 10 százalékkal 90 hordó alá zuhant, 
  • az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése pedig közel 11 százalékkal 84 dollárig szakadt.

 Az árfolyam ezzel közel öt hetes mélypontra süllyedt, miután Abbas Araghchi iráni külügyminiszter bejelentette, hogy a tűzszüneti időszak alatt a Hormuzi-szoros teljes mértékben megnyílik a kereskedelmi forgalom előtt. 

A lépés megerősítette azokat a piaci a reményeket, hogy a közelmúlt egyik legsúlyosabb globális energiaellátási zavara enyhülhet. Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy az iráni engedmények utat nyithatnak egy átfogóbb békemegállapodás felé.

A forintot is helyzetbe hozta a geopolitikai fejlemény. Ahazai fizetőeszköz nap közben elsősorban a leendő kormány terveire reagált, és az erős oldalon kereskedett a főbb devizákkal szemben. A lendületet délután három óra után fokozta az iráni háborúról érkező kedvező fejlemény.

Az euróhoz képest négy éves csúcsra a 360,2-es szintig ralizott a forint, cikkünk írásakor már valamivel magasabban, 361,2 forintnál jár a jegyzés, ami 1,1 százalékos felértékelődést jelent a hazai pénz számára.

A dolláron másfél százalékot hozott a mgyar valuta, a keresztárfolyam 305 forint alá is benézett.

A régiós devizákkal szemben is bikaerős a forint, a lengyel zloty 0,8 százalékkal, a cseh korona egy százalékkal kerül kevesebbe.

A tőzsdéken is fokozták a pozitív hangulatot a közel-keleti hírek. Az európai tőzsdék a korábbi szerény emelkedésből hegymenetre váltottak: 

  • a frankfurti DAX 2,4 százalék, 
  • a párizsi CAC 40 2,2 százalék, 
  • a madridi IBEX 2,1 százalék, 
  • a milánói FTSE MIB 1,8 százalék, 
  • a londoni FTSE 100 pedig 0,6 százalék pluszba ugrott.

A hazai parketten is fokozták a meglévő vételi erőt az Iránból érkező hírek. A BUX kosár bő két százalékkal, 139 ezer pont közelébe emelkedett délután fél háromhoz közeledve. Az OTP 3,3 százalékkal ralizik, a Richter 1,7 százalékkal lódult meg, a Magyar Telekom 2,2 százalékot ugrott. 

 

A Mol számára kedvezőtlen olajpiaci fejlemények azonnal mérsékelték a nap során elért méretes emelkedést, a kurzus 4292 forintról 4106 forintra esett, ezzel villámgyorsan másfél százalékos mínuszba fordult az egy százalék feletti emelkedésből a kurzus.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
