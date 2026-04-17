Azonnal reagált a piac a Hormuzi-szoros megnyitására: 10 százalékot zuhant az olaj ára, a forint négy éves csúcson, a tőzsdék raliznak

Négy éves csúcsra erősödött péntek délután a forint, a hazai és az európai részvénypiacnak is lendületet adott a Hormuzi-szoros megnyitásáról érkező friss hír. Az olaj ára 10 százalékot zuhant az olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú tengeri szállítási útvonal feloldását követően.

Nyitva a Hormuzi-szoros, mélyrepülésben az olajár

Az olajárak meredeken zuhannak a Hormuzi-szoros megnyitását követően,

a Brent típusú északi-tengeri típus hordónkénti ára 10 százalékkal 90 hordó alá zuhant,

az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése pedig közel 11 százalékkal 84 dollárig szakadt.

Az árfolyam ezzel közel öt hetes mélypontra süllyedt, miután Abbas Araghchi iráni külügyminiszter bejelentette, hogy a tűzszüneti időszak alatt a Hormuzi-szoros teljes mértékben megnyílik a kereskedelmi forgalom előtt.

A lépés megerősítette azokat a piaci a reményeket, hogy a közelmúlt egyik legsúlyosabb globális energiaellátási zavara enyhülhet. Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy az iráni engedmények utat nyithatnak egy átfogóbb békemegállapodás felé.

A forintot is helyzetbe hozta a geopolitikai fejlemény. Ahazai fizetőeszköz nap közben elsősorban a leendő kormány terveire reagált, és az erős oldalon kereskedett a főbb devizákkal szemben. A lendületet délután három óra után fokozta az iráni háborúról érkező kedvező fejlemény.

Az euróhoz képest négy éves csúcsra a 360,2-es szintig ralizott a forint, cikkünk írásakor már valamivel magasabban, 361,2 forintnál jár a jegyzés, ami 1,1 százalékos felértékelődést jelent a hazai pénz számára.