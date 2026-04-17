Azonnal reagált a piac a Hormuzi-szoros megnyitására: 10 százalékot zuhant az olaj ára, a forint négy éves csúcson, a tőzsdék raliznak
Négy éves csúcsra erősödött péntek délután a forint, a hazai és az európai részvénypiacnak is lendületet adott a Hormuzi-szoros megnyitásáról érkező friss hír. Az olaj ára 10 százalékot zuhant az olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú tengeri szállítási útvonal feloldását követően.
Nyitva a Hormuzi-szoros, mélyrepülésben az olajár
Az olajárak meredeken zuhannak a Hormuzi-szoros megnyitását követően,
- a Brent típusú északi-tengeri típus hordónkénti ára 10 százalékkal 90 hordó alá zuhant,
- az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése pedig közel 11 százalékkal 84 dollárig szakadt.
Az árfolyam ezzel közel öt hetes mélypontra süllyedt, miután Abbas Araghchi iráni külügyminiszter bejelentette, hogy a tűzszüneti időszak alatt a Hormuzi-szoros teljes mértékben megnyílik a kereskedelmi forgalom előtt.
A lépés megerősítette azokat a piaci a reményeket, hogy a közelmúlt egyik legsúlyosabb globális energiaellátási zavara enyhülhet. Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy az iráni engedmények utat nyithatnak egy átfogóbb békemegállapodás felé.
A forintot is helyzetbe hozta a geopolitikai fejlemény. Ahazai fizetőeszköz nap közben elsősorban a leendő kormány terveire reagált, és az erős oldalon kereskedett a főbb devizákkal szemben. A lendületet délután három óra után fokozta az iráni háborúról érkező kedvező fejlemény.
Az euróhoz képest négy éves csúcsra a 360,2-es szintig ralizott a forint, cikkünk írásakor már valamivel magasabban, 361,2 forintnál jár a jegyzés, ami 1,1 százalékos felértékelődést jelent a hazai pénz számára.
A dolláron másfél százalékot hozott a mgyar valuta, a keresztárfolyam 305 forint alá is benézett.
A régiós devizákkal szemben is bikaerős a forint, a lengyel zloty 0,8 százalékkal, a cseh korona egy százalékkal kerül kevesebbe.
A tőzsdéken is fokozták a pozitív hangulatot a közel-keleti hírek. Az európai tőzsdék a korábbi szerény emelkedésből hegymenetre váltottak:
- a frankfurti DAX 2,4 százalék,
- a párizsi CAC 40 2,2 százalék,
- a madridi IBEX 2,1 százalék,
- a milánói FTSE MIB 1,8 százalék,
- a londoni FTSE 100 pedig 0,6 százalék pluszba ugrott.
A hazai parketten is fokozták a meglévő vételi erőt az Iránból érkező hírek. A BUX kosár bő két százalékkal, 139 ezer pont közelébe emelkedett délután fél háromhoz közeledve. Az OTP 3,3 százalékkal ralizik, a Richter 1,7 százalékkal lódult meg, a Magyar Telekom 2,2 százalékot ugrott.
A Mol számára kedvezőtlen olajpiaci fejlemények azonnal mérsékelték a nap során elért méretes emelkedést, a kurzus 4292 forintról 4106 forintra esett, ezzel villámgyorsan másfél százalékos mínuszba fordult az egy százalék feletti emelkedésből a kurzus.