Ennyire még nem volt drága az olaj Európában

A papírpiac hiába nyugodt, amikor azonnal kell az olaj, már aranyárat kell fizetni. A Hormuzi-szoros lezárása óta elvált egymástól a pénzügyi és a fizikai piac.
K. B. G.
2026.04.13, 13:58

Sosem látott csúcsot értek el az európai olajárak hétfőn, miután Irán után most már az Egyesült Államok is blokád alá vonja a Hormuzi-szorost. A hordónkénti ár már a 150 dollárt közelíti a fizikai piacon az elérhető kínálattal kapcsolatos aggodalmak miatt.

A Hormuzi-szoros lezárása óta egyre nehezebben érhető el az olaj / Fotó: Jan Verhoog / AFP

A Hormuzi-szoros lezárása elválasztotta egymástól a fizikai és a pénzügyi piacokat

Bár az amerikai blokád hírére a júniusi szállítású Brent határidős ára 7 százalékot ugrott és átlépte a 100 dollárt, még messze van a Brent árának 2008-as csúcsától, ami 147 dollár volt. Azonban az azonnali szállítású fizikai szállítmányok ára jóval magasabb a Hormuzi-szoros lezárása óta Európában és Ázsiában. A North Sea Forties ára az LSEG adatai szerint elérte a hordónkénti 148,87 dolláros árait is, ami már meghaladja a 2008-as csúcsot – írja a Reuters.

A helyzetről a spanyol Repsol olajtársaság vezérigazgatója, Josu Imaz is beszélt, aki szerint a fizikai tranzakciók óriási nyomás alatt vannak. A cégvezető szerint a fizikai szállítmányok ára már a múlt héten is 140 dollár körül mozgott, jóval a pénzügyi piacokon kialakult szintek felett. Mint mondta, 

régebben az árak Brent mínusz 3, Brent mínusz 4 dollár körül mozogtak, ám ma már a fizikai olajért – főként Ázsiában – már Brent plusz 20, Brent plusz 25 dollárt is kell fizetni .

Hiába maradtak tehát relatíve nyugodtak a pénzügyi piacok az iráni háború kezdete óta, a fizikai piacon egyre inkább jelentkezik a hiány, nemcsak nyersolajból, de feldolgozott termékekből is. Mindez az olajárak további emelkedése mellett azt is eredményezheti, hogy elérhetetlenné válnak bizonyos feldolgozott termékek, például a kerozin.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
