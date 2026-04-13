Brutális kijózanodás jöhet az európai tőzsdéken, teljesen elszálltak az elemzői várakozások, lesújt Európára az iráni háború

A befektetők túlságosan optimistán látják a jövőt, az európai cégek nem fognak nagyot javítani eredményeiken. Az iráni háború újabb inflációs nyomást indíthat el, de a cégek árazási ereje megkopott.
K. B. G.
2026.04.13, 10:38
Frissítve: 2026.04.13, 10:53

Az európai vállalatok idei eredményeivel kapcsolatos kilátások talán túlzottan is optimisták, különösen a geopolitikai bizonytalanságok árnyékában. Jelenleg az előrejelzések a részvényenkénti eredmények 10,4 százalékos növekedésével számolnak a Stoxx 600 Europe indexre, ám a vámok jelentette nyomás, a munkanélküliség, a gyengülő fogyasztói hangulat és a gyorsuló infláció mellett ez nem biztos, hogy tartható.

Fotó: Pixels Hunter / Shutterstock

Ha az iráni háború elhúzódik, lőttek az európai cégek nyereségének

A Bloomberg Intelligence összefoglalója arra is felhívja a figyelmet, hogy az iráni háború továbbra is bolygatja az energiapiacokat, miközben a Hormuzi-szoros is jórészt zárva maradt. Ezért számításaik szerint az európai cégek nyeresége inkább csak 4-5 százalékkal nőhet idén, míg a Barclays elemzői szerint az előrejelzések leszállítása csak idő kérdése. A bank ezt már meg is tette, ők 8 helyett már csak 6 százalékos eredményjavulást várnak az európai cégektől, feltéve, ha az idei olajárak 85-90 dollár körül lesznek. 

Egy 100 dollár feletti olajárszint esetén azonban a nyereség növekedése szinte el is tűnhet.

 

A Bloomberg közgazdászai szerint egy jelentős árupiaci sokk 2,9 százalékra gyorsíthatja az eurózóna inflációját a tavalyi 2,1 százalék után, ám az európai vállalatok helyzete most rosszabb, mint a drágulási ütem legutóbbi, az Ukrajna elleni orosz támadás utáni megugrásakor. Ugyanis világszerte lassabb a növekedés, miközben az akkor még meglévő felhalmozott kereslet is eltűnt mára, és a munkaerőpiac is gyengébb, valamint költségvetési élénkítés sem segíti a cégek dolgát. Mindez aláássa a vállalatok árazási erejét, így a haszon megóvását is nehezíti.

A legtöbb szektort hátráltatja a konfliktus

A luxusipari kereslet gyengélkedése, az autóipari verseny erősödése Kínából szintén óvatosságra intenek a profitvárakozások terén. Egyes vállalatok már el is kezdték felkészíteni a negatív meglepetésekre a befektetőket.

A hamarosan érkező gyorsjelentési szezonban az első negyedéves növekedés mérséklet lehet a szakértők szerint, miután a tech, pénzügyi vagy energiaszektor jó eredményeivel szemben gyengén teljesíthetnek a közművek, az egészségügyi cégek vagy az alapanyagok, ahová a bányászattól a vegyipari cégekig számos vállalat tartozik.

Az emelkedő infláció megtépázhatja az olyan fogyasztási cikkeket gyártó óriások profitját is, mint a Nestlé vagy a Danone, míg 

a Közel-Keleten dúló konfliktus a luxusipart húzhatja vissza, de az emelkedő kerozinárak a légitársaságok nyereségét is felfalhatják. 

A piaci volatilitásból vagy épp magasabb kamatokból általában profitáló bankok lendülete is megtörhet a háború hatására, de a befektetési cégek eredményét szintén fenyegeti, ha ügyfeleik óvatosabbak.

Ezzel együtt a Citigroup stratégája, Beata Manthey szerint így is a bankok a legvonzóbbak, miután továbbra is alacsony szorzókon forognak, noha nyereségük még mindig erős, és akár nyerhetnek is a mesterséges intelligencia termelékenységet javító hatásaiból.

Regionálisan ez főként a londoni FTSE 100 teljesítményét segítheti, ahol sok a pénzügyi cég, de az indexnek az is segít, hogy jelentős energiakitettsége is van például a Shellnek köszönhetően.

Miután a hét végén nem sikerült az Egyesült Államoknak és Iránnak megállapodnia a konfliktus lezárásáról, a Stoxx 600 Europe is veszített értékéből, hétfő délelőtt az index mintegy 0,66 százalékos mínuszban járt, és egyedül az energiaszektor tudott erősödni a mutatót alkotó szektorok közül. Bár a hivatalos előrejelzéseket még nem frissítették az elemzők, az árfolyamok már arra utalnak, hogy kezdenek felébredni a befektetők.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
