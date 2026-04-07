Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Olajár: Olyan történik, amire ritkán van példa, és ez nagyon nem jelent jót

Olyasmi történik, amire viszonylag ritkán van példa, és ez nem jelent jót. Az iráni háború alatt már több száz millió hordónyi olajtermék veszett oda.
K. B. G.
2026.04.07, 10:53
Frissítve: 2026.04.07, 10:59

Tovább emelkedtek kedd délután is az olajárak, ráadásul a globális olajpiac felborulását jelzi az is, hogy az amerikai WTI olajfajta már a múlt hét vége óta drágább a Brentnél, ami meglehetősen ritkán fordul elő, hiszen a tengerentúlon jóval több olajat hoznak a felszínre, mint Európában.

An,Ascending,Graph,Against,The,Background,Of,Barrels,Of,Oil.
Amíg tart az iráni háború, az olaj ára csak felfelé mehet / Fotó: Scharfsinn / Shutterstock

Az iráni háború óriási kínálati kiesést okoz

A kibontakozó energiaválság léptékéhez képest a hordónkénti 111 dolláros Brent és 115 dolláros WTI árak még mindig viszonylag alacsonynak tűnnek, nem érik el az Ukrajna elleni orosz támadás után kialakult csúcsokat sem, amit magyarázhat az iráni háború gyors lezárásával kapcsolatos optimizmus, valamint az is, hogy szemben a Covid utáni felpattanás idejével, amikor a válság egy amúgy is szűkös piacra érkezett meg, most a háború kitörése előtt túlkínálat jellemezte az olajpiacot.

A Hormuzi-szoros tartós lezárása azonban pótolhatatlan mennyiségű kínálat kiesésével jár, ráadásul 

a termelés felpörgetésével kapcsolatos döntéseket is hátráltatja a konfliktus előtti túlkínálat és a háború gyors lezárásának reménye is. 

Donald Trump amerikai elnök határideje a kulcsfontosságú átjáró  megnyitására egyre közelebb kerül. Az elnök a határidő lejárta után iráni hidak és erőművek elleni támadást helyezett kilátásba, ami tovább eszkalálná a konfliktust, ám korábban már kihátrált hasonló fenyegetések mögül. Irán pakisztáni közvetítőkön keresztül elutasította az amerikai tűzszüneti javaslatot – írja a Reuters.

A WTI Brentnél magasabb ára arra is utalhat, hogy a közel-keleti olaj hiánya miatt egyre több ázsiai vevő keres amerikai szállítmányokat, amiért akár prémiumot is hajlandó fizetni, hogy ne kényszerüljön a finomítók leállítására. Számos ázsiai ország már korábban csökkentette a létesítmények fordulatszámát, hogy a meglévő készletek tovább kitartsanak. Ez azonban a feldolgozott termékek piacán okozhat egyensúlytalanságokat, így a fűtőolaj, a kerozin vagy a műanyaggyártás alapanyagaként használt könnyűbenzin (nafta) ára még az olajáraknál is gyorsabban emelkedett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
