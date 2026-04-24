Irán titkos pénzcsatornáira is lecsaptak: több száz millió dollárnyi kriptót fagyasztott be Washington
Az Egyesült Államok 344 millió dollárnyi kriptovalutát fagyasztott be, amelyet Washington szerint Teheránhoz lehet kötni. A lépés újabb nyomásgyakorlás az iráni kormányra, miközben a háborús és diplomáciai helyzet továbbra is bizonytalan.
Az amerikai kormány újabb jelentős lépést tett Irán gazdasági mozgásterének szűkítésére: 344 millió dollár értékű kriptovalutát fagyasztottak be, amelyet az Egyesült Államok hatóságai szerint az iráni rezsimhez lehet kötni.
A döntés a pénzügyi szankciók egy kevésbé látványos, de annál fontosabb területét érinti: a digitális pénzek világát.
A műveletben kulcsszerepet játszott a Tether, amely közölte, hogy amerikai hatóságok kérésére két kriptocímhez kapcsolódó tárcát is zárolt. A vállalat szerint az intézkedéshez több amerikai szerv szolgáltatott információkat, amelyek illegális tevékenység gyanújára hivatkoztak.
Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent pénteki nyilatkozatában világossá tette: Washington minden olyan pénzügyi csatornát célba vesz, amely Iránhoz köthető. Szerinte a cél az, hogy elvágják azokat a forrásokat, amelyek a rezsim működését vagy katonai tevékenységét segíthetik.
Izrael meghekkelte Irán legnagyobb kriptotőzsdéjét
Egy Izraelhez köthető hekkercsoport nyilvánosságra hozta Irán legnagyobb kriptotőzsdéje, a Nobitex forráskódját és belső hálózati adatait. A csoport azt állítja, hogy 48 millió dollár értékű kriptodevizát is ellopott, és kibertámadást hajtott végre a Forradalmi Gárda által irányított Bank Sepah ellen is.
A háttérben egy egyre kifinomultabb pénzügyi hálózat rajzolódik ki. Amerikai tisztviselők szerint az iráni jegybank az elmúlt években egyre összetettebb módszereket alkalmazott, hogy elrejtse részvételét a nemzetközi tranzakciókban. Ezek közé tartozik a közvetítő tárcák használata és a digitális eszközökön keresztüli pénzmozgatás, amely kevésbé átlátható, mint a hagyományos bankrendszer.
A kriptovaluták szerepe Irán gazdaságában látványosan nőtt. A Chainalysis adatai szerint 2025-ben az ország kriptóállománya elérte a 7,8 milliárd dollárt. Ennek jelentős részét az iráni Forradalmi Gárda ellenőrizhette, amely az iráni gazdaság egyik legbefolyásosabb szereplője.
Irán ebbe nem fog beletörni
A szakértők szerint azonban a mostani lépés hatása korlátozott lehet. Daniel Tannebaum a CNN-nek elmondta, hogy a befagyasztás „jelentős”, de nem feltétlenül változtatja meg Irán stratégiai mozgását. Az ország évtizedek óta él szankciók alatt, és közben kiépítette azokat a mechanizmusokat, amelyekkel részben ki tudja kerülni a korlátozásokat.
A probléma gyökere, hogy a kriptovaluták kevésbé szabályozottak, mint a hagyományos pénzügyi rendszerek. Ez lehetőséget ad olyan országoknak, mint Irán, Oroszország vagy Észak-Korea, hogy alternatív pénzügyi csatornákat használjanak. A digitális eszközök így nemcsak technológiai újításként, hanem geopolitikai eszközként is megjelentek.
Tannebaum szerint a valódi áttöréshez nem elég a közvetlen iráni pénzmozgásokat blokkolni.
Sokkal fontosabb lenne azokat a harmadik országokat és szereplőket célba venni, amelyek segítik Teheránt a szankciók megkerülésében.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a kriptós infrastruktúra már régóta része az iráni stratégiának. Az ország évek óta használja ezt az eszközt fegyverkezés, kereskedelem és nemzetközi tranzakciók finanszírozására – gyakran a hagyományos bankrendszeren kívül.
Mindeközben a digitális térben zajló „pénzügyi háború” más szereplőket is bevon. Tavaly például – feltételezések szerint izraeli kötődésű – hekkerek mintegy 90 millió dollárnyi kriptót loptak el Irán legnagyobb kriptotőzsdéjéről.
Láthatáron a béke? Újra tárgyalóasztalhoz ül Irán és az USA, Pakisztánban dőlhet el minden
A tárgyalások sorsa Pakisztánban dőlhet el. Újabb diplomáciai kör készül Irán és az Egyesült Államok között, de a bizalom továbbra is minimális.