Standard kategóriába készül a pesti parkett dinamikusan növekvő IT-biztonsági cége

Kelet-Közép-Európa-specialista disztribútor szerepre tör és a Standard kategóriát célozza a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett IT-biztonsági cég. A ViVeTech 66 százalékos növekedéssel 2,3 milliárd forintra növelte nettó árbevételét tavaly, míg az adózott eredménye 50 százalékkal növekedve, 193,8 millió forintra bővült.

A pesti parkett egyetlen IT-biztonsági cége / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Régiós disztribútor szerep

Kereskedési időben tette közzé a társaság a közgyűlési előterjesztéseit. A beszámolóból az is kitűnik hogy az árbevétel túlnyomó részben a hazai szakértői tevékenységből és IT-biztonsági megoldások szállításából származott. Ugyanakkor a cég számos új partneri megállapodást kötött olyan hazai és nemzetközi IT-biztonsági megoldásokat fejlesztő cégekkel, amelyek termékei és szolgáltatásai jól értékesíthetőek a nemzetközi piacokon is.

Tavaly a számos feltörekvő nemzetközi szoftvermegoldás régiós bevezetésére szerzett disztribúciós jogokat, és az elsősorban az AI-alapú kiberbiztonsági automatizációra fókuszáló termékportfóliója jelentős piaci potenciállal rendelkezik, köszönhetően annak is, hogy a kibervédelemre fordított vállalati és állami kiadások – szabályozói és reputációs okokból – válságállóbbak, mint a klasszikus informatikai beruházások.

A ViVeTech 2025-ben megkezdte kvantumbiztos adattároló és kommunikációs rendszere, a ViveSecBox értékesítését is.



Két év alatt duplázódott a ViVeTech árfolyama

A részvényt 2022. május 31-én vezették be a Budapesti Értéktőzsde középvállalatokra specializált Xtend piacára. A pesti parketten jegyzett egyetlen kibervédelmi cég nyilvános tulajdonban lévő részvényeinek aránya jelenleg 19,78 százalék.

A részvény a bevezetés hónapjaiban érte el történelmi maximumát 750 forintnál még 2022-ben. Majd 2023-ban 100 forintnál padlózott. Azóta lassú elnyújtott felépülést láthatunk a grafikonon. A ViVeTech árfolyama az elmúlt közel két évben a duplájára emelkedett. Jelenleg 260 forinton jegyzik.

A társaság egyik fő célkitűzése 2026-ban a részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába történő bevezetése.

Ennek kapcsán Márton Miklós, a ViVeTech Nyrt. vezérigazgatója azt emelte ki: