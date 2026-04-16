Nem kell a Jameson és a Ballantine's: komoly bevételcsökkenést jelentett a Pernod Ricard

Közel 15 százalékkal esett vissza a Ballantine’s whiskyt is gyártó Pernod Ricard negyedéves árbevétele, amelyet főként az amerikai piac gyengélkedése és az árfolyamhatások húztak le. Habár a Jamesont is gyártó vállalat egyes régiókban, például Indiában, továbbra is növekedést tudott felmutatni, éves szinten csökkenésre számít.
VG/MTI
2026.04.16, 18:05
Frissítve: 2026.04.16, 18:28

A Jamesont whiskey-t is gyártó francia Pernod Ricard-nak, a világ egyik vezető szeszesital-gyártó cégének negyedéves bevétele 14,6 százalékkal 1,945 milliárd euróra csökkent éves összevetésben – közölte honlapján a cég csütörtökön.

Nem kell a Jameson és a Ballantine's: komoly bevételcsökkenést jelentett a Pernod Ricard / Fotó: Monticello / Shutterstock

A cég március végével záródott 2026-os pénzügyi harmadik negyedévében a bevétel organikusan (azaz árfolyam-ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztítva) 0,1 százalékkal nőtt, míg a vállalat által készített elemzői várakozás 0,7 százalékos esést jósolt.

Organikusan a Pernod Ricard bevétele 

  • Észak- és Dél-Amerikában 8 százalékkal csökkent (ezen belül az Egyesült Államokban 12 százalékkal esett), 
  • Európában a bevétel 1 százalékkal nőtt, 
  • Ázsiában és más régiókban együttesen 6 százalékkal bővült, 
  • miközben Indiában az értékesítés 11 százalékkal nőtt, 
  • Kínában viszont 7 százalékos csökkenést mérték.

A Pernod Ricard bevétele 14,8 százalékkal 7,2 milliárd euróra csökkent a folyó pénzügyi év első kilenc hónapjában. Az organikus csökkenés 4,4 százalék volt. Az árfolyamváltozások 515 millió eurós negatív hatással voltak a bevételre.

A június végén záródó pénzügyi évben a vállalat 3-4 százalékos organikus bevételcsökkenésre számít.

Az 1975-ben alapított Pernod Ricard csoport olyan neves szeszes italokat gyárt és forgalmaz, mint az Absolut vodka, a Havana Club rum, a Jameson, a Ballantine’s és a Chivas Regal whiskyk, a Martell konyak, a Beefeater gin, a Malibu és Kahlua likőrök, a Mumm és Perrier-Jouet pezsgők, valamint az Olmeca tequila.

Konyak és whiskey házassága készül – a világ egyik legnagyobb szeszgyártója születhet meg

Mint márciusban beszámoltunk róla, a francia Pernod Ricard és az amerikai Brown-Forman szeszipari óriások fúzióra készülnek. Az alkoholfogyasztás visszaesése ugyanis mind a két céget érzékenyen érintette, amit a vámháborúk tovább tetéztek. A Brown-Forman számára különösen a kanadai ellenvámok voltak érzékenyek, míg a francia cég Kínában szorult vissza, miután az Európai Unió kínai elektromos autókat célzó vámjai után Peking a konyak vámmentes importját szüntette meg.

A 15,6 milliárd euró értékű francia vállalat és a 11,8 milliárd dollár értékű, a Jack Daniel’s márkát birtokló amerikai cég összeolvadása várhatóan főként részvénycserén alapul majd, így a cégek vezetésében továbbra is nagy szerepet kaphatnak az alapító családok, akik a mai napig jelentős tulajdonrészt őriztek meg a vállalkozásokban.

Az ügylet elemzők szerint javíthatja a Brown-Forman helyzetét a nemzetközi piacon, míg a Pernod Ricard a tengerentúlon erősödhet meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
