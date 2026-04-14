Rácáfolt az elemzői konszenzusra a nagybank: minden idők legmagasabb bevételét húzta be a JPMorgan
A JPMorgan kereskedői az év első három hónapjában minden idők legmagasabb negyedéves bevételét érték el. A rekordszintű kereskedési eredményeknek köszönhetően a teljes bevétel közel 2 milliárd dollárral meghaladta a pénzintézet korábbi rekordját - derül ki a bank kedden publikált első negyedéves gyorsjelentéséből.
Rekordbevételt húztak be a bank kereskedői
A legnagyobb amerikai bank közleménye szerint az első negyedévben 11,6 milliárd dolláros kereskedési bevételt ért el. Ez 20 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, és mind a részvénykereskedők, mind a kötvény-, deviza- és árupiaci kereskedők felülmúlták az elemzők várakozásait.
Amellett a 2,88 milliárd dolláros befektetési banki díjak is meghaladták az előzetes becsléseket.
Az amerikai gazdaság a lezárt negyedévben is ellenálló maradt, a fogyasztók továbbra is keresnek és költenek, a vállalkozások pedig változatlanul egészségesek
– idézi Jamie Dimon vezérigazgatót a közlemény.
"Ugyanakkor egyre összetettebb kockázati tényezők jelentkeznek, például geopolitikai feszültségek és háborúk, az energiaárak ingadozása, a kereskedelmi bizonytalanság, a nagy globális költségvetési hiányok és a magas eszközárak" - tette hozzá Dimon.
A nettó kamatbevétel 9 százalékkal, 25,4 milliárd dollárra nőtt. A bank azonban egész éves előrejelzését 103 milliárd dollárra csökkentette, miután februárban még 104,5 milliárd dollár nettó kamatbevételt várt.
A hírekre a JPMorgan részvényei az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben 3,1 százalékkal zuhantak, az árfolyam év elejétől a hétfői zárásig 2,7 százalékkal csökkent.
A Trump-hatás a JPMorgant sem hagyta hidegen
A Wall Street-i bankok kereskedési részlegei remek formában vannak, mióta Donald Trump amerikai elnök megnyerte a 2024-es választásokat. Az államfő lépései ugyanis rendre heves ingadozásokat váltanak ki a részvény-, kötvény- és nyersanyagpiacokon, ami fellendítette az ügyfelek aktivitását és a bankok kereskedésből származó bevételeit.
A költségek eközben a negyedévben 26,9 milliárd dollárt tettek ki, ami magasabb a vártnál. A JPMorgan februárban közölte, hogy idén körülbelül 105 milliárd dollárt szán kiadásokra, a jogi költségeket nem számítva, és kedden is megerősítette ezt az összeget.
A bank nettó nyeresége éves bázison 13 százalékkal, 16,49 milliárd dollárra, azaz részvényenként 5,94 dollárra nőtt (EPS), míg a bevételei 10 százalékkal, 50,54 milliárd dollárra emelkedtek.
A piaci konszenzus az EPS-re 5,45 dollár, a bevételre pedig 49,17 milliárd dollár volt.