Stabilra javította Kína adósbesorolási kilátását a Moody’s

A leminősítés megnövekedett valószínűségére utaló eddigi negatívról stabilra javította Kína államadós-besorolásának kilátását hétfőn a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette Kína hosszú futamú, helyi valutában és devizában denominált szuverén kötelezettségeinek "A1" szintű, elsőrendű befektetői osztályzatát.

A hitelminősítő szerint a kínai gazdaság és a költségvetés ellenállónak bizonyul a belső és külső kihívásokkal szemben/ Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

A besorolás kilátásának stabilizálásához fűzött indoklásában a Moody's kiemelte, hogy megítélése szerint a kínai gazdaság és a költségvetés ellenállóképesnek bizonyul a hazai, valamint a külkereskedelmi és a geopolitikai kihívásokkal szemben.

A hitelminősítő közölte: várakozása szerint a kínai hazai össztermék (GDP) az idén 4,5 százalékkal, jövőre 4,2 százalékkal növekszik.

Kopogtat az energiaválság Kína ajtaján, a féloldalas kínai gazdaságnak borúsak a kilátásai

Az már április közepén látszott, hogy lendületet vett Kína gazdasága az első negyedévben, mivel az erős export ellensúlyozta a gyenge belföldi fogyasztást. Az iráni háborúból eredő energiapiaci sokk ugyanakkor veszélyezteti a globális keresletet és ezáltal pedig a kínai gazdasági bővülés ütemét is.

A kínai bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékkal nőtt a márciusig tartó három hónapban – közölte csütörtökön a Nemzeti Statisztikai Hivatal. Ez gyorsulást jelent az előző negyedévi 4,5 százalékhoz képest, és meghaladja a Reuters felmérésének 4,8 százalékos várakozását.

Peking az idei növekedési célját 4,5–5 százalék közé csökkentette, ami a legvisszafogottabb célkitűzés a kilencvenes évek eleje óta, amivel elismeri a kereslet lassulását.

„Tisztában kell lennünk azzal, hogy a külső környezet egyre összetettebbé és volatilisabbá válik” – írja a statisztikai hivatal közleményében, amely nagy egyensúlytalanságra figyelmeztet az erős kínálat és a gyenge kereslet között.

A 2026 eleji viszonylag erős növekedés csökkentette a kormányzati ösztönzők iránti igényt, és a gazdaságpolitika fókusza inkább a magánfogyasztás és a beruházások fenntartására helyeződik át – mondta Hszü Tien-csen, az Economist Intelligence Unit (EIU) vezető közgazdásza. „A növekedés továbbra is erősen az export felé billen” – tette hozzá.