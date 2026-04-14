Amikor a mém mozgatja a piacot – Nem mindegy, milyen kisbefektető lép a tőzsdére

A mémrészvények korszaka óta sokan hiszik, hogy a közösségi média új szabályokat írt a tőzsdén. A kisbefektető azonban nem mindig stabilizáló erő: egy friss amerikai kutatás szerint bizonyos típusú lakossági kereskedés kifejezetten rontja a piac minőségét. A tanulmány valós brókerleállásokon keresztül mutatja meg, mikor drágul a kereskedés, és mikor válik hektikusabbá a piac. Az eredmény meglepő: néha jobb a tőzsdének, ha a hype nem tud belépni.
Ballagó Dániel
2026.04.14, 05:29

Az elmúlt években a közösségi média látványosan belépett a tőkepiacokra. A GameStop, az AMC és más mémrészvények példája megmutatta: egy Reddit-fórum vagy egy virális poszt képes árfolyamokat kilőni, hedge fundokat megszorítani és globális figyelmet generálni. A jelenséget sokan a tőzsde „demokratizálódásaként” ünnepelték – a kisbefektetők végre kollektív erővé váltak. De vajon ez a megerősödött lakossági jelenlét javítja a piac minőségét, vagy inkább növeli a volatilitást és a torzulásokat? Az utóbbi évek empirikus kutatásai alapján a válasz árnyaltabb, mint azt a mémrészvények korszaka alapján elsőre gondolnánk.

Kisbefektetők a tőzsdén: stabilizálnak, vagy szétverik a piacot?
Kisbefektetők a tőzsdén: stabilizálnak, vagy szétverik a piacot? / Fotó: Golden Dayz /  Shutterstock

Mi történik, ha „eltűnnek” a kisbefektetők?

Egy 2022-ben publikált amerikai tanulmány szokatlan módszert alkalmazott: nem kérdőívekkel vagy modellekkel, hanem valós piaci „üzemzavarokon” keresztül vizsgálta a lakossági befektetők hatását.

A szerzők 2019 és 2021 között 96 jelentősebb brókerplatform-leállást azonosítottak – 37 Robinhood- és 59 hagyományos brókercégnél. A feltétel az volt, hogy legalább 200 felhasználó jelezzen technikai hibát a Downdetectoron. A piac ezekben az időszakokban nyitva volt – de az adott brókercég ügyfelei nem tudtak kereskedni.

Ez lehetővé tette annak megfigyelését, hogyan változik:

  • a forgalom,
  • a bid-ask spread,
  • az effektív spread,
  • az árhatás
  • és a volatilitás,

amikor egy adott típusú lakossági befektető ideiglenesen kiesik a rendszerből. A minta 1889 részvényre terjedt ki, és ötperces bontásban elemezték az adatokat.

Nem homogén a lakossági befektetői réteg

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása: a lakossági befektetők nem kezelhetők egységes csoportként. A Robinhood-felhasználók viselkedése jócskán eltért az aggregált lakossági mintától:

  • A Robinhood-pozícióváltozások nem jeleztek előre pozitív jövőbeli hozamokat, sőt több esetben negatív kapcsolat mutatkozott.
  • A szélesebb körű lakossági order flow (megbízásáramlás a pénzügyi piacokon) viszont rövid távon pozitív hozam-előrejelző erőt mutatott.

A Robinhood-kereskedés szorosan együtt mozgott a Reddit WallStreetBets említéseivel. A platform befektetői inkább momentumkövető stratégiát alkalmaztak: emelkedés után vásároltak. Az aggregált lakossági befektetők ezzel szemben inkább kontrariánus (piaci trendekkel ellentétes) módon viselkedtek – esés után léptek be.

A szerzők jellemzése szerint a Robinhood-felhasználók jelentős része „herding-oriented, liquidity-demanding” – vagyis csordaszellemű és likviditásigényes befektető.

Ez mikrostruktúra-szempontból kulcsfontosságú különbség.

Javult a likviditás, amikor a Robinhood leállt

A legmeglepőbb eredmények a piaci minőség területén születtek. Robinhood-leállás idején a platform által kedvelt részvények forgalma 3,2 százalékkal csökkent. Ennél fontosabb azonban, hogy a magas Robinhood-érdeklődésű papírok esetében:

  • csökkent a vételi-eladási egyensúlytalanság,
  • szűkült a jegyzett spread,
  • az effektív spread mintegy 7 százalékkal lett alacsonyabb,
  • a tranzakciós árvolatilitás is mérséklődött.

Gyakorlatilag amikor a momentumvezérelt retail nem tudott kereskedni, a piac „nyugodtabbá” vált.

A hagyományos brókercégek leállásai esetén épp az ellenkezője történt: nőtt a spread és a volatilitás – azaz az átlagos, kiegyensúlyozó lakossági befektetők hiánya rontotta a piaci minőséget.

Miért számít, hogyan kereskednek a kisbefektetők? – a mikrostruktúra magyarázata

A jelenség mögött egyszerű piaci logika áll:

amikor a befektetők nagy tömege egyszerre ugyanabba az irányba mozdul – például mindenki vásárolni akar egy „felkapott” részvényt –, valakinek a másik oldalon el kell adnia. Ezt a szerepet jellemzően a market makerek (árjegyző pénzintézet) töltik be, akik folyamatosan biztosítják az adásvétel lehetőségét.

Ha azonban túl sok a vevő és kevés az eladó, a likviditásszolgáltatóknak jelentős, egyoldalú pozíciót kell felhalmozniuk. Ez kockázatos számukra, hiszen ha az árfolyam hirtelen visszafordul, veszteséget szenvedhetnek el. A kockázatot úgy védik ki, hogy drágábbá teszik a kereskedést: szélesebb lesz a vételi és eladási ár közötti különbség, és egy nagyobb megbízás jobban megmozgatja az árfolyamot.

Vagyis amikor a tömeg „egy irányba rohan”, a piac működése romolhat: drágább és hektikusabb lesz a kereskedés.

Ezzel szemben ha a lakossági befektetők nem együtt mozognak, hanem például esés után vásárolnak, emelkedés után eladnak, akkor éppen hogy kiegyensúlyozzák a piacot. Ilyenkor csökken az egyoldalú nyomás, szűkebb marad az árkülönbség, stabilabb a kereskedés.

A tanulság tehát nem az, hogy a kisbefektetők jelenléte önmagában jó vagy rossz. A döntő kérdés az, hogyan viselkednek: tömegként követik-e egymást, vagy kiegyensúlyozó szerepet töltenek be a piacon.

A közösségi média valóban mozgatja az árfolyamot

A kérdés azonban nem csak a retail viselkedéséről szól, hanem arról is, hogy mit közvetít a közösségi média. Egy friss tanulmány az S&P 1500 vállalatok vezérigazgatóinak és pénzügyi igazgatóinak Twitter-aktivitását elemezte. Az eredmény szerint a pénzügyi tartalmú executive tweetek (cégvezetői bejegyzések) kimutatható árfolyam-reakciót váltanak ki.

A reakció mögött két mechanizmus áll:

  • új információ közlése,
  • illetve a már ismert információ hitelességének megerősítése.

A piaci mozgás ráadásul együtt járt a lakossági kereskedés felerősödésével.

De a manipuláció is valós jelenség

A másik oldalról a manipulációs irodalom régóta figyelmeztet:

ha a piaci szereplők nem tudják eldönteni, hogy egy nagy vásárló valódi információ birtokában kereskedik-e, vagy csak szándékosan „felpumpálja” az árfolyamot, akkor a piac könnyen becsapható. Ilyenkor az árfolyam-manipuláció nemcsak lehetséges, hanem akár tartósan is működhet.

Aggarwal és Wu amerikai értékpapírpiaci felügyelet (SEC) eseteket vizsgálva kimutatta, hogy a manipuláció főként alacsony likviditású papírokban jelenik meg, növeli a volatilitást, az árfolyam a manipuláció alatt emelkedik, majd utána visszaesik

A közösségi médiás pump-and-dump mintázatot Renault több millió Twitter-üzenet alapján empirikusan is igazolta:

az abnormális tweetaktivitás jelentős árfolyam-emelkedéssel jár, amit gyors korrekció követ. A minta konzisztens egy klasszikus pump-and-dump sémával.

Demokratizálódás – de milyen áron?

A közösségi média és az alacsony költségű online brókercégek kétségtelenül kiszélesítették a részvénypiaci részvételt. Az empirikus kutatások azonban három fontos tanulságot hordoznak:

  1. A lakossági befektetők nem homogének.
  2. A csordaszellemű, momentumvezérelt kereskedés likviditásromboló lehet.
  3. A kiegyensúlyozó, kontrariánus retail javíthatja a piaci minőséget.

A demokratizálódás önmagában nem garancia a stabilitásra. A tőkepiac minőségét nem az dönti el, hány kisbefektető van jelen – hanem az, hogy milyen viselkedési mintákkal lépnek be. A mém mozgathat árfolyamot, de a piac minőségét végső soron nem ez, hanem a mikrostruktúra és a viselkedés határozza meg.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
