Amikor a mém mozgatja a piacot – Nem mindegy, milyen kisbefektető lép a tőzsdére

Az elmúlt években a közösségi média látványosan belépett a tőkepiacokra. A GameStop, az AMC és más mémrészvények példája megmutatta: egy Reddit-fórum vagy egy virális poszt képes árfolyamokat kilőni, hedge fundokat megszorítani és globális figyelmet generálni. A jelenséget sokan a tőzsde „demokratizálódásaként” ünnepelték – a kisbefektetők végre kollektív erővé váltak. De vajon ez a megerősödött lakossági jelenlét javítja a piac minőségét, vagy inkább növeli a volatilitást és a torzulásokat? Az utóbbi évek empirikus kutatásai alapján a válasz árnyaltabb, mint azt a mémrészvények korszaka alapján elsőre gondolnánk.

Mi történik, ha „eltűnnek” a kisbefektetők?

Egy 2022-ben publikált amerikai tanulmány szokatlan módszert alkalmazott: nem kérdőívekkel vagy modellekkel, hanem valós piaci „üzemzavarokon” keresztül vizsgálta a lakossági befektetők hatását.

A szerzők 2019 és 2021 között 96 jelentősebb brókerplatform-leállást azonosítottak – 37 Robinhood- és 59 hagyományos brókercégnél. A feltétel az volt, hogy legalább 200 felhasználó jelezzen technikai hibát a Downdetectoron. A piac ezekben az időszakokban nyitva volt – de az adott brókercég ügyfelei nem tudtak kereskedni.

Ez lehetővé tette annak megfigyelését, hogyan változik:

a forgalom,

a bid-ask spread,

az effektív spread,

az árhatás

és a volatilitás,

amikor egy adott típusú lakossági befektető ideiglenesen kiesik a rendszerből. A minta 1889 részvényre terjedt ki, és ötperces bontásban elemezték az adatokat.

Nem homogén a lakossági befektetői réteg

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása: a lakossági befektetők nem kezelhetők egységes csoportként. A Robinhood-felhasználók viselkedése jócskán eltért az aggregált lakossági mintától:

A Robinhood-pozícióváltozások nem jeleztek előre pozitív jövőbeli hozamokat, sőt több esetben negatív kapcsolat mutatkozott.

A szélesebb körű lakossági order flow (megbízásáramlás a pénzügyi piacokon) viszont rövid távon pozitív hozam-előrejelző erőt mutatott.

A Robinhood-kereskedés szorosan együtt mozgott a Reddit WallStreetBets említéseivel. A platform befektetői inkább momentumkövető stratégiát alkalmaztak: emelkedés után vásároltak. Az aggregált lakossági befektetők ezzel szemben inkább kontrariánus (piaci trendekkel ellentétes) módon viselkedtek – esés után léptek be.

A szerzők jellemzése szerint a Robinhood-felhasználók jelentős része „herding-oriented, liquidity-demanding” – vagyis csordaszellemű és likviditásigényes befektető.

Ez mikrostruktúra-szempontból kulcsfontosságú különbség.