Mérséklődő hozamokkal vont be 55 milliárd forintot az ÁKK
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
- Az ÁKK 15 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 20 milliárd forintért 5 éves és 20 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt. A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 21,9 milliárd forintnyi ajánlatából 15,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 5,97 százalék volt, 8 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 5,91 százalék volt.
- Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 27,0 milliárd forintnyi ajánlatából 20,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 5,94 százalék volt, 10 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 5,92 százalék volt.
- A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 30,0 milliárd forintból 20,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,12 százalék volt, 1 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 6,03 százalék volt.
Visszataláltak kedvenc befektetésükhöz a magyarok: március eleje óta nem látott mértékben vettek állampapírt
Március eleje óta nem voltak ennyire kapósak a lakossági állampapírok, mint az elmúlt héten, amikor az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint 94,11 milliárd forintot tett ki a bruttó értékesítés, szemben az egy héttel korábbi 59 milliárd forintos értékkel. A geopolitikai bizonytalanság közepette az állampapírok által kínált kockázatmentes hozam felértékelődik, még ha az reálértékben mérséklődhet is a kibontakozó energiaválság keltette inflációs kockázatok miatt. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, márciusi adatai mindenesetre még nem tanúskodtak a drágulási ütem megugrásáról, és a forint utóbbi hetekben tanúsított ereje is gátat szabhat az árak emelkedésének – mutatott rá a Világgazdaság kedden.
Idén keddig már közel bruttó 1500 milliárd forintért adott el lakossági állampapírt az ÁKK, amiből több mint 850 milliárd forintot az ötéves, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír tett ki, noha
az utóbbi hetekben a magyarok érdeklődése megcsappant ez iránt a befektetés iránt.
A magyar állampapírok iránt ugyanakkor az intézményi piacon élénkült a kereslet, ami úgy tűnik, elérte a háztartásokat is.