Nem kell már a magyaroknak az állampapír? – megdöbbentő adatok érkeztek
Elpárolgott a magyar befektetők bizalma a lakossági állampapírok felé, az elmúlt hét bruttó értékesítése a legalacsonyabb az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint. A 14. héten mindössze bruttó 51,67 milliárd forintért vásároltak lakossági állampapírt a magyarok, ami jóval alacsonyabb a múlt heti 70,08 milliárd forintnál , vagy épp a két héttel ezelőtti idei negatív rekordnál, amikor 63,72 milliárd forint volt a bruttó értékesítés.
Bár az iráni háború keltette inflációs félelmek idején érthető az óvatosság a befektetések terén, a forint alapú lakossági állampapírok kockázatmentes befektetésnek számítanak, még akkor is, ha az elérhető reálhozam alacsonyabb magasabb infláció mellett.
A kockázatosabb eszközök, például a részvények vagy akár az arany esetében pedig akár veszteséget is felhalmozhatunk.
Ezek volt a lakossági állampapírok népszerűségi sorrendje
- Abban továbbra sincs változás, hogy az öt éves futamidejű, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír a magyarok kedvence, ám a forgalom mindössze 22,78 milliárd forintra esett, ami a legalacsonyabb idén.
- A második legnépszerűbb sorozat, a Magyar Állampapír Plusz, mely 6,5 százaléktól 7,5 százalékig lépcsőzetesen emelkedő kamatot fizet viszont javítani tudott népszerűségén, így a múlt héten 18,66 milliárd forintért adott ebből el az ÁKK, szemben az egfy héttel korábbi 13,78 milliárd forinttal.
- A harmadik legnépszerűbb lakossági állampapír a postán kapható Kincstári Takarékjegy, a forgalom azonban itt is visszaesett, mindössze 7,51 milliárd forint volt, ami idei mélypontnak számít.
- Nem lódult meg a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyhez kötött Bónusz Magyar Állampapír népszerűsége sem, a papírból mindössze bruttó 2,11 milliárd forintért vásároltak a magyarok, ami jelentős visszaesés az egy héttel korábbi 3,56 milliárd forinthoz képest, és a második leggyengébb idén.