Létrejöhet a világ legnagyobb légitársasága, már tájékoztatták az amerikai kormányzatot is

Az American Airlines részvényárfolyama kedden a tőzsdenyitás előtti kereskedésben több mint 4 százalékkal ugrott meg, míg a United Airlines részvényei mintegy 2 százalékkal drágultak arra a hírre, hogy a United Airlines vezérigazgatója, Scott Kirby amerikai kormánytisztviselőknek felvetette a két légitársaság egyesülésének a lehetőségét – írja a Bloomberg.

Létrejöhet a bolygó legnagyobb légitársasága / Fotó: NurPhoto via AFP

Két gigász kelne egybe

A United Airlines és az American Airlines a piaci kapitalizációt tekintve a második és a negyedik legnagyobb amerikai légitársaság, és egy esetleges egyesüléssel a bolygó legnagyobb légitársasága jönne létre, megelőzve a Delta Air Linest is. Együttesen az amerikai piac több mint egyharmadát ellenőriznék. A két cég ráadásul az amerikai légitársaságok közül a legnagyobb flottával rendelkezik, mindkettőnek több mint ezer repülőgépe van.

A texasi (Fort Worth) székhelyű American megszerzésével a United ráadásul hozzáférhetne a legnagyobb amerikai belföldi hálózathoz.

A United piaci értéke körülbelül 31 milliárd dollár, szemben az American mindössze 7,4 milliárd dolláros kapitalizációjával. A United részvényei 15 százalékot veszítettek értékükből idén, míg az American részvényárfolyama 2026 eleje óta 27 százalékkal morzsolódott le.

Kirby megfontolásai akkor szivárogtak ki, amikor a légitársaságok az amerikai–iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt magasabb kerozinárakkal küzdenek. A United vezérigazgatója már reagált az áremelkedésre azzal, hogy kivont némi kapacitást a piacról.

A vezérigazgató egyébként már a múlt hónapban jelezte, hogy a United profitálhat az emelkedő üzemanyagárak miatt bekövetkező piaci átrendeződésekből, mivel azok vásárlási lehetőségeket kínálnak.

Ott leszünk, hogy kimazsolázzuk az eladó eszközöket

– mondta Kirby a Bloomberg TV-nek március 24-én.

Kőkemény vizsgálatra számíthatnak az egyesülő légitársaságok

Az amerikai légitársaságok egyesülését a közlekedési, valamint az igazságügyi minisztériumnak is jóvá kell hagynia. Sean Duffy közlekedési miniszter korábban elmondta, hogy számos tényezőt fognak vizsgálni a lehetséges egyesülések mérlegelésekor, beleértve a belföldi és külföldi versenyre, valamint a jegyárakra gyakorolt ​​hatást.