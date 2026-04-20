Nyomás alatt a légitársaságok: a Wizz Air és a Ryanair részvényeit is mélybe rántotta az új olajársokk

Elrontotta a piaci hangulatot az amerikai-iráni konfliktus hétvégi kedvezőtlen fordulata, a hétfőt jelentős eséssel indították az európai tőzsdék, miközben az olaj ára ismét kilőtt. A nap eddigi legnagyobb veszteseni a légitársaságok és a turisztikai részvényei, melyek jelentős eladói nyomás alá kerültek.

Nyomás alatt a Wizz Air, a Ryanair és az EasyJet is - adják a légitársaságok részvényeit a hét elején

A Hormuzi-szoros újranyitásához fűzött remények villámgyorsan szertefoszlottak szombaton. Az Egyesült Államok blokád alatt tartja az iráni kikötőket, amire válaszul az iszlamista rezsim lezrta a fontos kereskedelmi útvonalat. Donald Trump hétfőn pedig már újabb légicsapással fenyegette meg Iránt.

Az európai utazási és turisztikai részvények meredeken zuhanással reagáltak a fordulata, az emelkedő üzemanyagárak és a fokozódó geopolitikai kockázat pedig tovább erősíti az európai részvénypiacokon tapasztalható általános kockázatkerülő hangulatot.

A magas olajár mellett az utazási zavarok is húzzák a légitársaságokat

A Brent típusú olaj hordónkéni hat százalékkal, 95,8 dollárra drágult, az ameriai kontinensen irányadó WTI jegyzése pedig bő hét százalékkal, 89,7 dollárra emelkedett hétfő délelőtt fél tizenegyig.

A légitársaságok részvényei 3-5 százalék közötti ütést szenvedtek el a délelőtt első felében.

Az európai piacvezető Ryanair árfolyama négy százalékot,

a magyar hátterű Wizz Air 5,1 százalékot zuhant.

A szintén fapados EasyJet papírjai 3,8 százalékkal kerültek lejjebb.

A hagyományos légitársaságok közül a Lufthansa 4,3 százalékot esett, az Air France KLM 3,7 százalékos mínusznál jár, a British Airways anyacége, az ICAG 3,2 százalékkal került lejjebb.

A légitársaságok mellett a turisztikai vállalatok papírjaitól is nagy tételben szabadulnak a tőzsdézők. Az utazásszervező TUI 3,8 százalékot, a Carnival 2,8 százalékot esett.

A szektor különösen érzékeny a magas olajárakra, amely a költségeket növelve préseli az árréseiket. A kereskedők emellett a konfliktus okozta utazási zavarokat is árazzák.

A páneurópai STOXX részvényindex utazási és turisztikai alindexe 2,1 százalékos mínusznál jár, ezzel a legrosszabban teljesítő komponens hétfőn.