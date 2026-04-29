Románia sokkot kapott: a szemük láttára omlik össze a pénzük, fabatkát se ér a lej az euróval szemben – ez áll a háttérben

A román lej újra veszélyesen közel került történelmi mélypontjához, miután a bukaresti politikai válság megrázta a pénz- és tőkepiacokat. Az euró árfolyama először lépte át idén az 5,10 lejes szintet, miközben a román állampapírok hozama is meredeken emelkedett. A befektetők attól tartanak, hogy a bizalmatlansági indítvány és a kormány körüli bizonytalanság ismét alááshatja a pénzügyi stabilitást.
VG/MTI
2026.04.29, 18:55
Frissítve: 2026.04.29, 19:36

Megközelítette a történelmi csúcsot az euró lejhez viszonyított árfolyama azt követően, hogy a kormánykoalícióhoz tartozó Szociáldemokrata Párt (PDS) és az ellenzéki Szövetség a Románok Egységéért (AUR) közös bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Bolojan-kabinet ellen.

Fotó: Vlad Ispas

Április 29-én a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,1004 lejes árfolyamon jegyezte az eurót, az amerikai dollárt pedig 4,3595 lejen. Az euró árfolyama idén első alkalommal haladta meg az 5,10 lejt. A mostaninál magasabb szinten csak öt napon át volt a 2025. május 8.–május 16. időszakban, azt követően, hogy George Simion, az AUR jelöltje megnyerte az elnökválasztás első fordulóját.

A Bukaresti Értéktőzsde (BVB) részvényindexe, a BET, szintén negatívan reagált a politikai válságra

A bizalmatlansági indítvány benyújtásának napján, április 28-án, a BVB 2,7 százalékos csökkenéssel zárt. 

Április 29-én a BET index 0,67 százalékkal erősödött, 28 582,50 ponton zárt.

Az euróban denominált tízéves futamidejű román állampapírok hozama a másodlagos piacon már április 15-én emelkedni kezdett, azt követően, hogy a PSD megvonta a támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől. Április 14-én a kormányzati kötvények átlagos éves hozama 6,697 százalék volt, ami 15-re 6,8864, 29-re pedig 7,3636 százalékra nőtt.

2025 október 20. óta a román állampapírok hozama, néhány nap kivételével, a jelenlegi szintnél alacsonyabbak voltak, 

a minimumot a február 27-i 6,2803 százalék jelentette. Tavaly ősszel a hozamok azt követően indultak csökkenésnek, hogy hatékonynak bizonyultak a kormány megszorító intézkedései, számottevően mérséklődött a költségvetési hiány.

A bukaresti parlament május 5-én szavaz a bizalmatlansági indítványról.

A forint árfolyama is bukdácsol

Eközben a forint is gyengült a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama 

  • a reggel hét órakor jegyzett 363,89 forintról 365,21 forintra emelkedett 18.15 órakor, 
  • napközben 363,37 forint és 366,10 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 394,02 forintról 395,41 forintra ment fel, míg a dolláré 310,87 forintról 312,35 forintra nőtt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1705 dollárról 1,1693 dollárra változott.

