Likviditási hullám söpört végig a pesti parketten - a vezető részvények mellett a turbó olajcertifikátok pörögtek

Közzétette az idei első negyedéves forgalmi adatok alapján a likvid értékpapírok listáját a BÉT. A dokumentumban most 10 értékpapír szerepel, az előző negyedévben látott 9 és a korábban jellemző 6 után. A részvények száma eggyel csökkent, kiesett a Rába ebből a körből.

A Rába már nem volt likvid / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Certifikátok a likvid papírok között

A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) korm.-rendelet 18. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek megfelelően

a befektetési alap eszközeinek 15 százalékát fektetheti olyan, a szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren forgalmazott értékpapírba, melynek az utolsó naptári negyedévben mért napi átlagos forgalma meghaladja a százmillió forintot.

Az idei első negyedévben a BÉT-en likvid értékpapír volt,

a részvények közül az OTP, a Mol, a Richter, a Magyar Telekom, a 4IG, az MBH Bank és az OPUS,

a CETOP ETF

továbbá két certficát/warrant (a turbó DAX EBDAXTS122 és a turbó olaj EBWTIOTL136).

Az előző negyedévhez képest új elem a certifikátok megjelenése, míg a részvények közül kiesett a Rába.

Januárban tűnt fel a listán a CETOP ETF. Míg például a tavalyi második negyedévben csak a 4 blue chip (OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom), a 4iG és az OPUS volt likvid értékpapír.

Az elmúlt években igen népszerűvé váltak az úgynevezett certifikátok. Ezeknek a pénzintézetek által kibocsátott strukturált értékpapíroknak

a hozama valamilyen mögöttes termék, például egy index, egy árutőzsdei cikk vagy egy részvény árfolyamváltozásától függ.

De mi is ez a befektetési eszköz? Szó szerint lefordítva: tanúsítvány. Műszakilag ez a fordítás helytálló is, de a tőkepiacon már nem annyira. Az angolszász jog alapján lényegében egy 1989 óta ismert strukturált termékről van szó, amelynek ma már nagyon sok fajtája létezik, gyakorlatilag bármilyen piaci helyzetre vagy várakozásra össze lehet állítani a megfelelő terméket.

Certifikátba fektetni kicsit olyan, mint a lóverseny, csak itt egy termékre vagy indexre teszünk tétet.