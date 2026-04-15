A luxus gyártói szenvedik meg, hogy megbénult az ezeregy éjszaka világa – váratlan helyre ütött oda az iráni háború

Most már konkrét számokkal is igazolható, milyen negatív hatásokkal járt a luxusipar forgalmára a kerek másfél hónapja tartó amerikai–izraeli–iráni háború. Európa második legértékesebb luxusipari vállalatcsoportja, a francia Hermes szerdán a vártnál gyengébb első negyedéves eladásokról számolt be, amit a fegyveres konfliktusban érintett dúsgazdag közel-keleti olajállamokban tapasztalt visszaeséssel, valamint a Franciaországba érkező, s onnan drága kézitáskákkal és designer ruhákkal hazatérő turisták számának és költésének csökkenésével magyarázott.

A luxusipar egyik csúcsterméke, a Birkin-táska iránti kereslet nem csappant meg / Fotó: MEHDI FEDOUACH

Az Hermes, amely a leggazdagabbakat szolgálja ki 13 ezer dollártól induló kézitáskáival, azt nyilatkozta, hogy a globális turizmus megtorpanása nagymértékben csökkentette a repülőtereken és a Közel-Keleten található koncessziós üzleteinek eladásait, hasonló trend érvényesült az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Svájcban, ahol az arab vendégek vásárlásai jelentősen hozzájárulnak a bevételeihez.

A luxusipar is megszenvedi a közel-keleti konfliktust

A közel-keleti régióban az eladások árfolyamhatásoktól megtisztítva 6 százalékkal, 160 millió euróra estek vissza a tavalyi első negyedév 185 millió eurójáról.

Bár az eladásoknak csak 4,4 százalékát tette ki a Közel-Kelet, ez volt tavaly az Hermes legdinamikusabban növekvő régiója

– jelezte Eric du Halgouet, az Hermes pénzügyi igazgatója. A helyzetet jól illusztrálja, hogy az Egyesült Arab Emírségek luxus-bevásárlóközpontjaiban az eladások a konfliktus első hónapjában, márciusban 40 százalékkal estek vissza. Egyes termékköröknél, mint

az értékálló Birkin-táskáknál,

Kelly ridikülöknél,

selyemsálaknál

és parfümöknél

összességében – árfolyamhatásoktól szűrten – 5,6 százalékos bővülést mértek ugyan, de ez egyrészt elmaradt a Visible Alpha 7,1 százalékos elemzői konszenzusától, másrészt a devizahatások figyelembe vételével csoportszinten 1 százalékos bevételcsökkenést, 4,07 milliárd eurót hozott az Hermesnek az idei év első három hónapja.

Elégedetlenek a befektetők, zuhan az árfolyam

A 193 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a világ 88. legértékesebb tőzsdei vállalatának számító Hermes közleménye szerint a meghatározó piacok többsége kevesebb bevételt termelt a tavalyinál, ez alól az amerikai kontinens és Európa volt kivétel, előbbinél 6,4 százalékkal, utóbbinál 3,2 százalékkal nőtt a forgalom.