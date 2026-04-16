A közel-keleti konfliktus húzta le az LVMH eredményeit, mélyül a luxusszektor bizonytalansága
A francia LVMH luxuscikkgyártó vállalat 2026 első negyedévében 19,12 milliárd eurós bevételt ért el, ami elmaradt az elemzők által várt 19,49 milliárd eurótól, miközben az organikus növekedés mindössze 1 százalék volt a prognosztizált 1,5 százalékkal szemben. Az éves bázison mért teljesítmény pedig 6 százalékkal visszaesett.
A Közel-Kelet lett a fő kockázati tényező
A vállalat szerint a gyengébb teljesítmény legfőbb oka a február vége óta tartó közel-keleti fegyveres konfliktus, amely különösen érzékenyen érinti a luxuscikkek piacát. A térség a csoport bevételeinek mintegy 6 százalékát adja, ugyanakkor a magas jövedelmezőség miatt a profitmarzsokra gyakorolt hatása aránytalanul nagy lehet.
A bevásárlóközpontok forgalma a régióban átlagosan mintegy 50 százalékkal csökkent, egyes kulcsfontosságú piacokon, például Dubaj esetében pedig az értékesítés akár a felére esett vissza.
A vállalat pénzügyi igazgatója szerint a kereslet a térségben továbbra is nagyon gyenge.
Ikonikus márkák, vegyes teljesítmény
Az LVMH több mint 60 vállalatot és összesen 75 luxusmárkát fog össze, köztük a divatipar legismertebb neveit, köztük van a Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine, Givenchy, Loewe és a Kenzo. Az órák és ékszerek üzletágban olyan márkák tartoznak a csoporthoz, mint a TAG Heuer, a Hublot, a Zenith, a Bvlgari, a Chaumet és az amerikai Tiffany & Co.
A portfólió része a prémiumital-piac több ikonikus szereplője is, például a Moet & Chandon, a Dom Pérignon, a Hennessy és a Veuve Clicquot, míg a kozmetikai és szépségipari üzletágban a Guerlain, a Benefit és a Fenty Beauty található. A csoport globális kiskereskedelmi jelenlétét a Sephora hálózat biztosítja.
Az üzletágak teljesítménye jelentősen eltért egymástól.
A legnagyobb súlyú divat- és bőráruk szegmens bevétele 9,25 milliárd euróra csökkent, ami organikusan 2 százalékos visszaesés, és sorozatban már a hetedik negyedév volt csökkenő pályán.
Ezzel szemben az órák és ékszerek üzletág 7 százalékos növekedést ért el, elsősorban a Tiffany erős teljesítményének köszönhetően.
A borok és szeszes italok üzletág felülmúlta a várakozásokat, míg a parfümök és kozmetikumok, valamint a szelektív kiskereskedelem szintén elmaradt az elemzői becslésektől.
Óvatos optimizmus a folytatást illetően
Az elemzők nem teljesen borúlátók. Egyes előrejelzések szerint az organikus növekedés 2026 második negyedévében akár 5 százalékra gyorsulhat, részben a Dior és a Givenchy márkák növekedési potenciáljának, valamint a Sephora globális terjeszkedésének köszönhetően.
Mások viszont lefelé módosították várakozásaikat: több elemzőház is csökkentette az LVMH részvények célárát, ami a piaci környezet tartós bizonytalanságára utal.
Nyomás alatt a részvények és az egész szektor
Az LVMH részvényei a gyorsjelentést követően mintegy 2 százalékkal estek, és több mint ötéves mélypont közelébe kerültek. Az árfolyam az év eleje óta mintegy 27 százalékkal csökkent, ami jól mutatja a befektetői hangulat romlását.
Technikai szempontból a részvények 2023 eleji, 900 euró körüli csúcsuk óta tartós csökkenő trendben mozognak. A szakértők szerint kulcsfontosságú támaszzóna a 475–500 euró közötti tartomány, míg a tartós trendfordulóhoz legalább a 590–600 eurós szint visszahódítására lenne szükség.
Az LVMH gyorsjelentése különös figyelmet kap, mivel a vállalat az első jelentős luxuscsoport, amely publikálta negyedéves számait az idei szezonban, ám egy nappal később szintén kiábrándító gyorsjelentést publikált a rivális Hermes és a Kering is. A befektetők pedig mindebből iránymutatást kaphattak a luxusipar kilátásairól.