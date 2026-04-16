A közel-keleti konfliktus húzta le az LVMH eredményeit, mélyül a luxusszektor bizonytalansága

A francia LVMH luxuscikkgyártó vállalat 2026 első negyedévében 19,12 milliárd eurós bevételt ért el, ami elmaradt az elemzők által várt 19,49 milliárd eurótól, miközben az organikus növekedés mindössze 1 százalék volt a prognosztizált 1,5 százalékkal szemben. Az éves bázison mért teljesítmény pedig 6 százalékkal visszaesett.

Közel-keleti konfliktus húzta le az LVMH eredményeit

A Közel-Kelet lett a fő kockázati tényező

A vállalat szerint a gyengébb teljesítmény legfőbb oka a február vége óta tartó közel-keleti fegyveres konfliktus, amely különösen érzékenyen érinti a luxuscikkek piacát. A térség a csoport bevételeinek mintegy 6 százalékát adja, ugyanakkor a magas jövedelmezőség miatt a profitmarzsokra gyakorolt hatása aránytalanul nagy lehet.

A bevásárlóközpontok forgalma a régióban átlagosan mintegy 50 százalékkal csökkent, egyes kulcsfontosságú piacokon, például Dubaj esetében pedig az értékesítés akár a felére esett vissza.

A vállalat pénzügyi igazgatója szerint a kereslet a térségben továbbra is nagyon gyenge.

Ikonikus márkák, vegyes teljesítmény

Az LVMH több mint 60 vállalatot és összesen 75 luxusmárkát fog össze, köztük a divatipar legismertebb neveit, köztük van a Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine, Givenchy, Loewe és a Kenzo. Az órák és ékszerek üzletágban olyan márkák tartoznak a csoporthoz, mint a TAG Heuer, a Hublot, a Zenith, a Bvlgari, a Chaumet és az amerikai Tiffany & Co.

A portfólió része a prémiumital-piac több ikonikus szereplője is, például a Moet & Chandon, a Dom Pérignon, a Hennessy és a Veuve Clicquot, míg a kozmetikai és szépségipari üzletágban a Guerlain, a Benefit és a Fenty Beauty található. A csoport globális kiskereskedelmi jelenlétét a Sephora hálózat biztosítja.

Az üzletágak teljesítménye jelentősen eltért egymástól.

A legnagyobb súlyú divat- és bőráruk szegmens bevétele 9,25 milliárd euróra csökkent, ami organikusan 2 százalékos visszaesés, és sorozatban már a hetedik negyedév volt csökkenő pályán.

Ezzel szemben az órák és ékszerek üzletág 7 százalékos növekedést ért el, elsősorban a Tiffany erős teljesítményének köszönhetően.