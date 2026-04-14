Újabb hitelminősítő szólalt meg a magyar gazdaság jövőjéről: erre jobb ha felkészülnek Magyar Péterék – aknákat lát a Moody's

A Fitch Ratings után egy másik meghatározó nemzetközi hitelminősítő is véleményt mondott Magyarország hitelképességéről. A magyar gazdaság számára kulcsfontosságú lesz az uniós források hazahozatala, ez azonban nem ígérkezik könnyűnek a Moody's szerint.
K. T.
2026.04.14, 15:28
Frissítve: 2026.04.14, 15:39

A Fitch értékelését követően megszólalt a magyar gazdaság kilátásairól a Moody's is, az országgyűlési választások nyomán várható politikai fordulat nyomán. 

A Moody's is ítéletet mondott a magyar gazdaságról

Az amerikai hitelminősítő várakozása szerint a Magyar Péter vezett új, Európai Unió-párti kabinet elsősorban az ország és az EU közötti kapcsolatok javulásának kilátásai révén lesz pozitív hatással Magyarország hitelminősítésére, az Orbán Viktor miniszterelnök alatt eltöltött, konfliktusokkal terhelt évek után.

A Moody's közleményében ezzel együtt figyelmeztet, hogy az új kormány kihívásokkal teli makrogazdasági és költségvetési környezettel fog szembesülni, és hozzáteszik, hogy az Orbán-kormány alatt kinevezett, beágyazott tisztviselők gátolhatják a gyors reformtörekvéseket.

A Magyarországnak járó uniós források megszerzése így vélhetően nem lesz egyszerű, az uniós pénzek hatékony felhasználása ugyanakkor kedvező hatással járna hazánk hitrlképességére, elősegítve az erősebb gazdasági növekedést, és enyhítené a költségvetési és az adósságtörlesztési terheket.

A magyar álláspont változása valószínűleg lehetővé teszi az Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárd eurós EU-s hitelcsomag elfogadását is. Ez pedig az ukrán hitelképesség javulásával járna együtt.

Megpihent kicsit a forint a hétfői ralit követően

A forint a hét eleji nagy ralit követően korrigált az euróval szemben kedd délután, amihez a hitelminősítők óvatosan optimista véleménye is hozzájárulhatott.

A közös európai pénz jegyzése 0,25 százalékkal 394 forintra emelkedett, a dollárhoz képest 

Az iráni háború lezárásával kapcsolatos bizakodó nemzetközi hangulat gyengíti a dollárt, a forint pedig 0,2 százalékot tett hozzá előnyéhez kedd délután három óráig. A keresztárfolyam 308,3 forintra erősödött.

A régiós pénzekhez képest rontott pozícióin a hazai valuta. A cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty 0,25 százalékkal drágult.

A Fitch is véleményt mondott a magyar gazdaság lehetőségeiről

A Moody's-hoz nagyon hasonló értékelést tett közzé a másik meghatározó nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings is a hétfőn Londonban bemutatott helyzetértékelésében. A Fitch úgy látja, a választások után megalakuló új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt. 

Kiemelték ugyanakkor, hogy a Tisza Párt által a vasárnapi országgyűlési választáson aratott, határozott győzelem nyomán várhatóan javulnak Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai, és enyhülnek annak a kockázatai, hogy a magyarországi intézményrendszer ellenállása hátráltatja az új kormány szakpolitikai intézkedéseinek végrehajtását.

A Fitch Ratings a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítja, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és e stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu