Újabb hitelminősítő szólalt meg a magyar gazdaság jövőjéről: erre jobb ha felkészülnek Magyar Péterék – aknákat lát a Moody's

A Fitch értékelését követően megszólalt a magyar gazdaság kilátásairól a Moody's is, az országgyűlési választások nyomán várható politikai fordulat nyomán.

Az amerikai hitelminősítő várakozása szerint a Magyar Péter vezett új, Európai Unió-párti kabinet elsősorban az ország és az EU közötti kapcsolatok javulásának kilátásai révén lesz pozitív hatással Magyarország hitelminősítésére, az Orbán Viktor miniszterelnök alatt eltöltött, konfliktusokkal terhelt évek után.

A Moody's közleményében ezzel együtt figyelmeztet, hogy az új kormány kihívásokkal teli makrogazdasági és költségvetési környezettel fog szembesülni, és hozzáteszik, hogy az Orbán-kormány alatt kinevezett, beágyazott tisztviselők gátolhatják a gyors reformtörekvéseket.

A Magyarországnak járó uniós források megszerzése így vélhetően nem lesz egyszerű, az uniós pénzek hatékony felhasználása ugyanakkor kedvező hatással járna hazánk hitrlképességére, elősegítve az erősebb gazdasági növekedést, és enyhítené a költségvetési és az adósságtörlesztési terheket.

A magyar álláspont változása valószínűleg lehetővé teszi az Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárd eurós EU-s hitelcsomag elfogadását is. Ez pedig az ukrán hitelképesség javulásával járna együtt.

A forint a hét eleji nagy ralit követően korrigált az euróval szemben kedd délután, amihez a hitelminősítők óvatosan optimista véleménye is hozzájárulhatott.