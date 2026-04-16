Magyar Péter elintézte a Molt, Hernádi Zsolt ezt a napot sosem felejti el: 143 milliárd forint égett el pillanatok alatt

Hecker Flórián
2026.04.16, 16:03
Frissítve: 2026.04.16, 16:11

Brutális következménye volt a Molra nézve, hogy Magyar Pétert páros lábbal szállt bele a magyar olajtársaságba csütörtök kora délután.

Magyar Péter elintézte a Molt, Hernádi Zsolt ezt a napot sosem felejti el / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Tisza miniszterelnök-jelöltje egyrészt bejelentette, hogy fogadja a magyar olajtársaság első számú vezetőjét, másrészt azt is leírta, hogy súlyos követelései is vannak Hernádi Zsolt felé. A konkrét tájékoztatás így szól:

Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.

Az MCC a miniszterelnök-jelölt színre lépésével rögtön célkeresztbe került. A hiánypótló oktatási, tudományos tevékenységet (határon innen és túl) végző szervezet finanszírozásának egyik fontos lába egy Mol-pakett.

A küldetésének fontosságát fel- és elismerve a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működik.

Az olajtársaság a tavalyi eredményéből 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta a közelmúltban, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Az MCC ennek alapján részesült 24,58 milliárd forintban.

Amit Magyar Péter követel, teljesen jogellenesen. Ha belekényszeríti a Molt abba, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek, a szerevezet általt vitt tehetséggondozó-program értelemszerűen súlyos veszélybe kerül.

Arról nem beszélve, hogy mindennek milyen üzenete van a tőzsde és a befektetők irányába.

A befektetők azonnal reagáltak a a politikai nyomásgyakorlási kísérletre, a Mol részvényein erősödött az eladói nyomás. Közvetlenül Magyar Péter posztjának megjelenése előtt 1,8 százalékos mínusznál járt az árfolyam, amely

lényegében rögtön 5 százalékos zuhanásba csapott át.

A Mol-papír 4344 forintról nagyon rövid idő alatt 4170 forint alá esett, tehát azonnal elégett csaknem 3 százaléknyi érték.

