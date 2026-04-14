OTP, Mol és társai: van még szufla a magyar részvényekben – „amit most látunk, az még csak a kezdet”

Brutális forgalommal ugrott új csúcsra a pesti tőzsde a választások másnapján. A magyar részvények emelkedése előtt bőven van még tér az Erste stratégája szerint.
K. T.
2026.04.14, 14:28

Bőven lehet még tér a magyar részvények emelkedése előtt az idén látott rali és a vasárnapi országgyűlési választási eredmények kiváltotta masszív átárazódást követően is, amely egy hosszabb távú történet eleje lehet még csak az Erste stratégája szerint.

Csúcsra ugrott a pesti tőzsde a választás másnapján, de bőven van még tér a magyar részvények ralija előtt / Fotó: Vémi Zoltán

Óriási vételi erőt hozott a piacokra a 2026-os országgyűlési választások kimenetele, amely nyomán az eddiginél Európa- és piacbarátabb kormány alakulhat Magyarországon.

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX öt százalékkal új csúcsra ugrott a Tisza Párt kétharmados győzelmével záruló voksolásra reagálva hétfőn, a három legmeghatározóbb hazai részvény, az OTP, a Mol és a Richter árfolyama egyaránt történelmi rekordot döntött.

Az itthoni részvénypiac forgalma ráadásul egészen hihetetlen, 127 milliárd forint volt tegnap, ami bőven meghaladja egy átlagos hét üzletkötési volumenét.

Van még szufla a magyar részvényekben?

A befektetőket joggal foglalkoztatja, hogy maradt-e még szufla a magyar részvénypiacban az elmúlt napokban látott meredek emelkedést követően.

A technicisták azt szokták mondani, hogy ha nagy forgalommal valamerre nagyot megy az adott instrumentum, akkor az a kijelölt irány

 – véli Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője.

A stratéga szerint a befektetők nemcsak a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika várható pozitív hatásait kezdték el beárazni, hanem elkezdték a részvények átárazását is ennek és a várható euró konvergenciának köszönhetően. Így a korábban évekig lemaradó budapesti piacon elkezdődött, illetve folytatódott az árazásbeli felzárkózás a nemzetközi piacokhoz.

A tegnapi tőzsdei mozgás még csak kezdő lépése volt annak a hosszabb távú hazai történetnek, ami most kezdődött.

A BUX index pénteki árfolyamon számított, 8,7-szeres P/E alapú (árfolyam/nyereség arány) értékeltsége a 20 éves 10,5-ös átlaghoz képest 20 százalékos felértékelődési potenciált sugall, így a kirobbanó hétfői nap után még mindig maradt cirka 15 százalék van az átlagig, amivel a régiós, átlagon álló értékeltségeket érnénk el – kalkulál Miró József, aki szerint ebben még nincs benne a potenciális régiós felértékelődési, felzárkózási potenciál.

Százmilliárd forintot pakoltak az OTP-be egy nap alatt, 50 ezer forintnál többet érhet a bankpapír

Van még tehát tér a további emelkedés előtt, amit az Erste stratégája az alapján is megalapozottnak tart, hogy az OTP 97 milliárd forintos forgalomban ralizott hétfőn.

A vezető magyar bankpapír árfolyamában még további jelentős felértékelődési potenciál van az európai szektortársak P/BV (az árfolyam és a könyv szerinti érték hányadosa) mutatói alapján.

Az OTP 9,6-os P/E mutatója ugyanakkor már közelíti a 10-szeres historikus átlagát. Igaz, a versenytársakra jellemző, 11,8-as értékeltséghez képest még további 20 százalékos felértékelődési potenciál látszik, abból pedig 50 ezer forint feletti árfolyamot implikál Miró szerint.

Az Erste magyar blue chip részvényekre vonatkozó intézményi célára 

  • az OTP esetében 43 200 forint tartás ajánlás mellett, 
  • a Molt 2715 forintos céláron csökkentésre javasolják, 
  • a Richter papírjait 13 145 forintra várják felhalmozás mellett, 
  • a Magyar Telekomot pedig 2380 forintra taksálják, amihez tartás ajánlás társul.

A magyar nagybankra kedd reggel érkezett meg az első 50 ezer forint feletti hivatalos céláremelés, az Autonomous Research-től. Az eddig is az OTP nagy rajongójának számító elemzőház 54 184 forintra taksálja a papírt, ami 21 százalékos ralit jelenthet egyéves távlaton.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

