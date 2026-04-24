Deviza
EUR/HUF366,7 0% USD/HUF313,68 -0,06% GBP/HUF422,83 +0,04% CHF/HUF398,88 -0,08% PLN/HUF86,45 +0,01% RON/HUF72 -0,03% CZK/HUF15,05 -0,03% EUR/HUF366,7 0% USD/HUF313,68 -0,06% GBP/HUF422,83 +0,04% CHF/HUF398,88 -0,08% PLN/HUF86,45 +0,01% RON/HUF72 -0,03% CZK/HUF15,05 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 179,26 -0,46% MTELEKOM2 510 +0,08% MOL4 140 -2,17% OTP41 490 +0,22% RICHTER13 060 -0,61% OPUS334 +0,3% ANY7 450 0% AUTOWALLIS149,5 +1,67% WABERERS4 780 0% BUMIX9 236,1 +0,1% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 771,72 -0,3% BUX134 179,26 -0,46% MTELEKOM2 510 +0,08% MOL4 140 -2,17% OTP41 490 +0,22% RICHTER13 060 -0,61% OPUS334 +0,3% ANY7 450 0% AUTOWALLIS149,5 +1,67% WABERERS4 780 0% BUMIX9 236,1 +0,1% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 771,72 -0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
Magyar Telekom
OTP

Tovább menetel a Magyar Telekom, miközben az OTP egyre lejjebb kerül

Gyengült a BUX a pénteki tőzsdenyitás után. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom startolt el a pozitív tartományban.
Murányi Ernő
2026.04.24, 09:11
Frissítve: 2026.04.24, 09:46

Enyhe leszállóágba kerültek a főbb európai részvényindexek pénteken a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a Wall Street három meghatározó tőzsdemutatója is mínuszban zárt csütörtökön, pedig Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet három héttel történő meghosszabbításáról. Ugyanakkor Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete szerint a tűzszünet meghosszabbítása „nem 100 százalékos”. 

MAGYAR TELEKOM
Tovább menetel a Magyar Telekom, miközben az OTP egyre lejjebb kerül / Fotó: TobiasTropper / shutterstock

A befektetők emellett meglepődhettek az Egyesült Királyság márciusi kiskereskedelmi adatain, amelyek hó/hó bázison 0,7 százalékos növekedést mutattak a várt 0,1 százalékkal szemben. 

Jobban szemügyre véve a számokat azonban kiderül, hogy az autósok rohanták meg a kutakat az iráni háború kirobbanását követően, mivel üzemanyaghiánytól tartottak. Ezen a soron ezért 6,1 százalékkal ugrott meg a forgalom, miközben az élelmiszerek értékesítése 0,8 százalékkal esett vissza. 

Az üzemanyag-forgalmat kiszűrve 0,2 százalék lett volna a növekedés. 

Délelőtt 10-kor jön a német üzleti hangulatot mérő Ifo-index is.

A BUX nagyjából 0,3 százalékos csökkenéssel, 134 395 ponton kezdte a napot.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények 0,5  százalékkal csütörtöki záró értékük alatt, 41 200 forinton nyitottak. 

 OTP részvény
MTELEKOM részvény10:19:15
Árfolyam: 41 490 HUF +90 / +0,22 %
Forgalom: 4 064 402 730 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai szintén 0,5 százalékkal, 4210 forintra gyengültek. A Brent újra 105 dollár felett van a globális olajpiacon.

 MOL részvény
MOL részvény10:18:27
Árfolyam: 4 138 HUF -92 / -2,22 %
Forgalom: 425 337 284 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa eközben 0,2 százalékkal, 13 110 forintra süllyedt. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:20:26
Árfolyam: 13 060 HUF -80 / -0,61 %
Forgalom: 75 219 670 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2518 forint volt, ami 0,4 százalékos emelkedés csütörtöki záróárához mérten. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:19:15
Árfolyam: 2 510 HUF +2 / +0,08 %
Forgalom: 234 969 542 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A forint a kora reggeli gyengülés után újra erőre kapott. Az eurót jelenleg 366,2 forint körül jegyzik, azaz kurzusa 0,2 százalékkal csökkent a csütörtöki záróárfolyamhoz mérten. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
