Rendkívüli döntést hozott a Richter az osztalékfizetésről: Magyar Péter átverte az akaratát – itt a pontos dátum, mikor juthat a pénzéhez az MCC

A kisrészvényesek már június első felében hozzájutnak a gyógyszergyártó vállalat osztalékához. A három közalapítványnak, köztük az MCC-nek szeptemberig kell várnia. Az új kormány éppen ezt akarta elérni.
K. T.
2026.04.29, 22:42
Frissítve: 2026.04.29, 22:55

Megállapodott a három közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal, köztük az MCC-vel a Richter a társaság közgyűlése által elfogadott 2025-ös osztalék alapítványoknak történő kifizetésének ütemezéséről – jelentette be a gyógyszergyártó társaság szerda este a tőzsde honlapján. 

Később fizeti ki az MCC-nek járó osztalékot a Richter / Fotó: Kallus György

A Richter igazgatósága összesen 120 milliárd forint kifizetését javasolta a közgyűlésnek, amit a befektetők szinte egyhangúlag hagytak jóvá. A részvényesi juttatás 96 milliárd forint alaposztalékból  és 23,4 milliárd forint speciális osztalékból áll össze. Ez egy részvényre vetítve 656 forintos kifizetést és valamivel öt százalék feleti osztalékhozamot jelent.

A megállapodás értelmében az érintett alapítványok részére járó osztalék kifizetésére legkésőbb 2026. szeptember 11-ig kerül sor. 

A gyógyszergyártó társaság egyéb részvényeseit ezen megállapodás nem érinti, számukra a szerdai közgyűlésen elfogadott menetrend szerint, június 11-én kezdik az osztalék kifizetését.

Orbán Gábor vezérigazgató a szerda délelőtti részvényesi gyűlésen jelezte, hogy a három részvénytulajdonos alapítvánnyal előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az osztalékfizetés mikéntjéről. 

A szóban forgó három nagytulajdonos

  • a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (MUC), 
  • a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) 
  • és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány.

Az MUC és az MCC egyaránt 10 százalékos részvénytulajdona alapján 12-12 milliárd forintra, az 5,25 százalékos pakettel rendelkező Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány pedig 6,4 millird forint osztalékra jugosult.

Az MCC körüli politikai vita miatt kényszerült újratervezni a kifizetést a Richter és a Mol

A kifizetés ütemezése az alapítványok körüli politikai vita miatt tart számot kiemelt érdeklődésre, mivel a leendő új kormány el kívánja érni, hogy az MCC ne részesüljön a juttatásból. 

A Tisza Párt választási programjában szerepel a szervezetnek az Országgyűlés által juttatott vagyonelemek és támogatások elvétele. Ezt a szándékot a választási győzelmét követő első interjúiban Magyar Péter kormányfőjelölt megerősítette.

A Richterhez hasonló döntést hozott korábban a Mol is, melyben szintén 10 százalékos tulajdona van az MCC-nek. Az olajtársaság a magyar Péterrel folytatott tárgyalást követően úgy határozott, hogy a harmadik negyedévre halasztja az osztalékfizetést.

A Mol és a Richter lépése között annyi a különbség, hogy az olajvállalat minden részvényese egységesen később juthat az osztalékhoz, míg a Richter e tekintetben különbözően kezeli a kisbefektetőket és a három alapítványi nagytulajdonost: előbbiek a megszokott, június eleji időpontban kapják meg az osztalékot, utóbbiakhoz pedig három hónappal később érkezhet meg ez az összeg.

A Richter arra törekszik, hogy globális innovátor legyen néhány kulcsfontosságú tudományos területen, miközben elkötelezett a gyógyszerek világszerte elérhetőbbé tétele mellett. Az 1901-ben alapított, magyarországi székhelyű, 2025-ben 4,8 milliárd eurós piaci kapitalizációval és 2,3 milliárd eurós árbevétellel rendelkező vállalat Közép-Európa legnagyobb K+F központját működteti.

Áttörő kutatásokat végez a neuropszichiátria és a nőgyógyászat területén, míg a biotechnológiai és generikus készítmények az alapvető készítmények portfólióját erősítik. A fenntartható növekedés iránt elkötelezett Richter a kutatás-fejlesztésbe, a gyártási kiválóságba és a digitalizációba fektet be az orvosi innováció előmozdítása érdekében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu