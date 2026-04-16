Bedühödtek a részvényesek, lincshangulat a Mercedes-Benz közgyűlésén, senki nem kíváncsi a hagyományra, fejlesztéseket követelnek a legendás gyártól

A Mercedes-Benz a luxusra összpontosító stratégiája miatt hangos bírálatot kapott a részvényeseitől a csütörtöki közgyűlésen. A befektetők figyelmeztettek, hogy ez a megközelítés hátráltathatja a német autógyártó erőfeszítését, amellyel az eladások visszaesését követően megpróbál talpra állni Kínában.

A Mercedes S osztály / Fotó: AFP

A stuttgarti székhelyű autógyártó a BMW-vel és az Audival együtt folyamatosan veszíti el a piaci részesedését a világ legnagyobb autópiacán, miközben a helyi márkák, köztük a BYD, a NIO és a Li Auto egyre nagyobb teret nyernek az alacsonyabb áron kínált, technológiára fókuszáló prémiumkategóriás járműveikkel.

A Mercedes csütörtöki éves részvényesi közgyűlésén a befektetők ezért aggodalmukat fejezték ki, hogy az autógyártó megfelelően reagál-e a kínai fogyasztók fejlett technológia iránti igényeire.

A mai kínai vásárlók innovációt vásárolnak, nem hagyományt. Aki a technológiában nem vezet, az egy letűnt korszak státuszszimbólumává válik

– mondta Moritz Kronenberger, annak a Union Investmentnek a képviselője, amely mintegy 276 millió dollár értékű Mercedes-részvénnyel rendelkezik, és a stuttgartiak húsz legnagyobb részvényese közé tartozik.

Kronenberger bírálta a vállalat termékfejlesztési stratégiáját is, amely a kínai versenytársakhoz hasonló tömegpiaci megközelítés helyett a luxus S-osztályú modelleket részesíti előnyben, ahelyett, hogy más szegmensek felé is terjeszkedne.

Tanja Bauer, a Deka Investment képviselője – amely 191 millió dollár értékű Mercedes-részvényt birtokol – szintén kiemelte a közgyűlésen elhangzott beszédében „a luxusra való túlzott összpontosítás kockázatát”.

A Mercedes 2027-ig hét új modellel és fejlett vezetési asszisztensrendszerek bevezetésével tervezi átalakítani kínai kínálatát.