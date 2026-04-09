Képtelen magasabb sebességre kapcsolni a Mercedes, Kína behúzta a kéziféket

Továbbra sem találja az előrevezető utat a Mercedes-Benz – derül ki az autógyártó legfrissebb eladási adataiból, melyek azért némi reménysugarat is felcsillantanak. A német vállalat az idei első negyedévben 499 700 személyautót és furgont adott el, ami 6 százalékkal kevesebb a tavalyinál. A honlapján található tájékoztatóban azonban a Mercedes kiemelte, hogy a Kína nélkül számított szállítások már 5 százalékos növekedést mutatnak, elsősorban a jó európai és észak-amerikai teljesítménynek köszönhetően.

Tovább szenved Kínában a Mercedes

A Mercedes kínai eladásai azonban továbbra is zuhannak, a személyautók esetében 27 százalékkal csökkent a forgalom, a cég így 111 600 autót szállított az ázsiai országba. Bár a furgonok területén ennél is nagyobb, 86 százalékos volt a visszaesés Kínában, szemben a 419 400 világszerte eladott autóval, aminek közel negyede Kínában talált gazdára, a 80 300 furgon forgalmának a 800 darabos kínai eladás mindössze 1 százaléka.

Az általános csökkenés ellenére a tisztán elektromos járművek eladása 11 százalékkal nőtt,

így a Mercedes 50 400 ilyen járművet szállított le. Ebből 44 300 volt személyautó, ami éves alapon 9 százalékos növekedés, míg az elektromos furgonok értékesítése 29 százalékos emelkedés után 6100 volt. A villanyautók eladásait Európa, ahol a növekedés 34 százalékos volt, és azon belül Németország (36 százalékos bővülés) hajtotta, és az új CLA modell.

A Mercedes rendelésállománya az elektromos CLA GLB és GLC modellekből pedig a cég szerint az év második feléig le van fedve, és az új S osztály iránti európai érdeklődés is felülmúlja a várakozásokat a januári indulás után. Azonban az továbbra is kérdéses, hogy a Mercedes a világ legnagyobb autópiacán, Kínában képes lesz-e visszanyerni régi fényét az egyre növekvő versenyben, ahol már sokszor a helyi márkákat választják a prémiumkategória kedvelői.

Az adatok hatására a Mercedes részvényei több mint 2 százalékot vesztettek az értékükből, ami még annak fényében is gyenge teljesítmény, hogy más autóipari cégek árfolyama is gynegült. Ugyanis az európai autógyártók többsége megúszta ennél kisebb mínusszal.