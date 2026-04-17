Deviza
EUR/HUF364,56 -0,11% USD/HUF309,5 -0,09% GBP/HUF418,41 -0,13% CHF/HUF395,1 -0,12% PLN/HUF86,03 -0,05% RON/HUF71,54 -0,11% CZK/HUF14,99 -0,08% EUR/HUF364,56 -0,11% USD/HUF309,5 -0,09% GBP/HUF418,41 -0,13% CHF/HUF395,1 -0,12% PLN/HUF86,03 -0,05% RON/HUF71,54 -0,11% CZK/HUF14,99 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
tőzsde
befektetés

Kitörőben a Microsoft részvénye

Izgalmas kitörést mutat a részvény. A Microsoft árfolyama a szerdai mozgással már az 50 napos mozgóátlagát is áttörte, így további tér nyílt az emelkedés előtt.
Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír elemzője
2026.04.17, 07:03

A piaci hangulat javulása mellett most a historikusan alacsony értékeltségi szintek is támogathatják a Microsoft árfolyam-emelkedését. Bár a CapEx-ráfordítások növekvő mértéke továbbra is kérdéseket vethet fel, a Microsoft stabil cash flow termelése és erős piaci pozíciója további növekedést biztosíthat a vállalatnak.

Bucharest,,Romania,-,June,04,,2022:,View,Of,Microsoft,Romania
Izgalmas szinteken a Microsoft / Fotó: LCV / Shutterstock

Gyengén indította az évet a Microsoft

Az idei évet kifejezetten gyengén indította a Microsoft papírja, így 485 dollár környékéről lecsorogva március végére már 360 dollár alatti szinteket érintette az árfolyam. Egyelőre úgy tűnik, lokális mélypontjait ezen a szinten jelölte ki az árfolyam, ezt követően először egy óvatosabb visszakapaszkodás volt látható a Microsoft grafikonján, az április 13-i héten viszont láthatóan megfordult valami az amerikai tőzsdéken, ami a Microsoft árfolyamát is több hónapos csúcsokra repítette. Az árfolyam ezzel együtt áttörte az 50 napos mozgóátlagát, de akár a 200 napos mozgóátlagát is visszatesztelheti idővel, amely jelenleg 470 dollár környékén található.

Az látható egyelőre, hogy a korábban gyengélkedő technológiai részvényekbe újra jelentős befektetői pénzek kezdtek el áramlani, ami azt eredményezte, hogy újabb csúcsra emelkedett az S&P 500, áttörve a 7000 pontos szintet. A szektorok közötti rotáció tehát mintha fordulatot mutatna, a korábban erősebben teljesítő energiaszektor elkezdett gyengélkedni, miközben a technológiai és kommunikációs részvények megint kiemelkedőek tudnak lenni. Ebben az új piaci szentimentben erősebben teljesíthet akár a Microsoft részvénye is, amely kedvező szinteken mozog.

 

Korábban már mi is többször írtunk arról, hogy a Microsoft értékeltsége többéves mélypontokon mozog, még a Covid-válság és 2022 mélypontjainál is alacsonyabb szinteken. Március végén 20 alá is visszaesett a részvény 12 havi előretekintő P/E-rátája, de a jelenlegi 22-23 körüli szintek is igen alacsonynak nevezhetők a korábbi években látott értékekhez képest. Ha az elmúlt hét évet nézzük, az átlagos szint 29 körül mozgott, ehhez viszonyítva tehát még mindig látható egy jelentős diszkont. Egyébként ha az S&P 500 indexhez viszonyítjuk, itt sem látható már akkora prémium a Microsoft értékeltségében, mint a korábbi években.

Elkezdték kiárazni a kockázatokat a befektetők

A jelenlegi piaci környezetben nincs könnyű dolguk az elemzőknek pontosan megjelölni, hogy a piaci mozgások éppen mely okokra vezethetők vissza elsősorban, de mintha megindult volna egyes kockázatok kiárazódása a részvénypiacokon. 

  • Az egyik ilyen kockázat a közel-keleti eseményekhez köthető, ahol az utóbbi napokban mintha a deeszkaláció irányába tettek volna fontos lépéseket a felek.
  • Egy másik kockázati tényező a Microsoft kapcsán a mesterséges intelligencia potenciális diszruptív hatása a szoftverpiacra, amely az egész SaaS modellt fenyegetheti a piaci szereplők megítélése szerint. Viszont az is látható, hogy a Microsoft bevételeinek nagyjából 20 százaléka származhat Office termékek értékesítéséből (2024-es üzleti beszámoló alapján), amely kapcsán a legtöbb kockázat azonosítható. Látható tehát, hogy a Microsoft bevételeinek csak egy kisebb része érintett potenciálisan, de még ennek a kockázatnak a mértéke is erősen kérdéses.
  • A harmadik kockázati tényező, amely inkább a Microsoft és a többi hiperskálázó cég kapcsán merül fel, az a rohamosan emelkedő CapEx ráfordítások kérdése. Itt azért lehetnek még kérdőjelek, de közel sem egyértelmű még, milyen hatással lesz a rekordmértékeket öltő költekezés a profitmarzsokra, mert adott esetben a hozzáadott érték még meg is haladhatja az elszenvedett költségeket.

Egyébként a Microsoft fundamentumai továbbra is erősek, az AI-szolgáltatások iránti kereslet továbbra sem csökken, és az egyik nagy adatközpontokat üzemeltető vállalatként a Microsoft kifejezetten kedvező pozícióban találja magát. Ennek kapcsán beszédes, hogy a Microsoft Azure felhőszolgáltatása az előző negyedévben évi 38 százalékos bevételnövekedést mutatott fel, ami továbbra is nagyon erős dinamikát jelez. A nagy rendelésállomány pedig azt jelenti, hogy a stabilan magas bevételnövekedést fenntarthatja a felhőszolgáltatás a következő negyedévek során is. Emellett kiemelendő még, hogy a Microsoft 365 alkalmazások változatlanul stabil bevételt és cash flow-t generálnak a cég számára, ami lehetővé teszi a potenciálisan gyorsabban növekvő iparágakban való terjeszkedést.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu