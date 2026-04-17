Kitörőben a Microsoft részvénye
A piaci hangulat javulása mellett most a historikusan alacsony értékeltségi szintek is támogathatják a Microsoft árfolyam-emelkedését. Bár a CapEx-ráfordítások növekvő mértéke továbbra is kérdéseket vethet fel, a Microsoft stabil cash flow termelése és erős piaci pozíciója további növekedést biztosíthat a vállalatnak.
Gyengén indította az évet a Microsoft
Az idei évet kifejezetten gyengén indította a Microsoft papírja, így 485 dollár környékéről lecsorogva március végére már 360 dollár alatti szinteket érintette az árfolyam. Egyelőre úgy tűnik, lokális mélypontjait ezen a szinten jelölte ki az árfolyam, ezt követően először egy óvatosabb visszakapaszkodás volt látható a Microsoft grafikonján, az április 13-i héten viszont láthatóan megfordult valami az amerikai tőzsdéken, ami a Microsoft árfolyamát is több hónapos csúcsokra repítette. Az árfolyam ezzel együtt áttörte az 50 napos mozgóátlagát, de akár a 200 napos mozgóátlagát is visszatesztelheti idővel, amely jelenleg 470 dollár környékén található.
Az látható egyelőre, hogy a korábban gyengélkedő technológiai részvényekbe újra jelentős befektetői pénzek kezdtek el áramlani, ami azt eredményezte, hogy újabb csúcsra emelkedett az S&P 500, áttörve a 7000 pontos szintet. A szektorok közötti rotáció tehát mintha fordulatot mutatna, a korábban erősebben teljesítő energiaszektor elkezdett gyengélkedni, miközben a technológiai és kommunikációs részvények megint kiemelkedőek tudnak lenni. Ebben az új piaci szentimentben erősebben teljesíthet akár a Microsoft részvénye is, amely kedvező szinteken mozog.
Korábban már mi is többször írtunk arról, hogy a Microsoft értékeltsége többéves mélypontokon mozog, még a Covid-válság és 2022 mélypontjainál is alacsonyabb szinteken. Március végén 20 alá is visszaesett a részvény 12 havi előretekintő P/E-rátája, de a jelenlegi 22-23 körüli szintek is igen alacsonynak nevezhetők a korábbi években látott értékekhez képest. Ha az elmúlt hét évet nézzük, az átlagos szint 29 körül mozgott, ehhez viszonyítva tehát még mindig látható egy jelentős diszkont. Egyébként ha az S&P 500 indexhez viszonyítjuk, itt sem látható már akkora prémium a Microsoft értékeltségében, mint a korábbi években.
Elkezdték kiárazni a kockázatokat a befektetők
A jelenlegi piaci környezetben nincs könnyű dolguk az elemzőknek pontosan megjelölni, hogy a piaci mozgások éppen mely okokra vezethetők vissza elsősorban, de mintha megindult volna egyes kockázatok kiárazódása a részvénypiacokon.
- Az egyik ilyen kockázat a közel-keleti eseményekhez köthető, ahol az utóbbi napokban mintha a deeszkaláció irányába tettek volna fontos lépéseket a felek.
- Egy másik kockázati tényező a Microsoft kapcsán a mesterséges intelligencia potenciális diszruptív hatása a szoftverpiacra, amely az egész SaaS modellt fenyegetheti a piaci szereplők megítélése szerint. Viszont az is látható, hogy a Microsoft bevételeinek nagyjából 20 százaléka származhat Office termékek értékesítéséből (2024-es üzleti beszámoló alapján), amely kapcsán a legtöbb kockázat azonosítható. Látható tehát, hogy a Microsoft bevételeinek csak egy kisebb része érintett potenciálisan, de még ennek a kockázatnak a mértéke is erősen kérdéses.
- A harmadik kockázati tényező, amely inkább a Microsoft és a többi hiperskálázó cég kapcsán merül fel, az a rohamosan emelkedő CapEx ráfordítások kérdése. Itt azért lehetnek még kérdőjelek, de közel sem egyértelmű még, milyen hatással lesz a rekordmértékeket öltő költekezés a profitmarzsokra, mert adott esetben a hozzáadott érték még meg is haladhatja az elszenvedett költségeket.
Egyébként a Microsoft fundamentumai továbbra is erősek, az AI-szolgáltatások iránti kereslet továbbra sem csökken, és az egyik nagy adatközpontokat üzemeltető vállalatként a Microsoft kifejezetten kedvező pozícióban találja magát. Ennek kapcsán beszédes, hogy a Microsoft Azure felhőszolgáltatása az előző negyedévben évi 38 százalékos bevételnövekedést mutatott fel, ami továbbra is nagyon erős dinamikát jelez. A nagy rendelésállomány pedig azt jelenti, hogy a stabilan magas bevételnövekedést fenntarthatja a felhőszolgáltatás a következő negyedévek során is. Emellett kiemelendő még, hogy a Microsoft 365 alkalmazások változatlanul stabil bevételt és cash flow-t generálnak a cég számára, ami lehetővé teszi a potenciálisan gyorsabban növekvő iparágakban való terjeszkedést.