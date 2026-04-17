Kitörőben a Microsoft részvénye

A piaci hangulat javulása mellett most a historikusan alacsony értékeltségi szintek is támogathatják a Microsoft árfolyam-emelkedését. Bár a CapEx-ráfordítások növekvő mértéke továbbra is kérdéseket vethet fel, a Microsoft stabil cash flow termelése és erős piaci pozíciója további növekedést biztosíthat a vállalatnak.

Gyengén indította az évet a Microsoft

Az idei évet kifejezetten gyengén indította a Microsoft papírja, így 485 dollár környékéről lecsorogva március végére már 360 dollár alatti szinteket érintette az árfolyam. Egyelőre úgy tűnik, lokális mélypontjait ezen a szinten jelölte ki az árfolyam, ezt követően először egy óvatosabb visszakapaszkodás volt látható a Microsoft grafikonján, az április 13-i héten viszont láthatóan megfordult valami az amerikai tőzsdéken, ami a Microsoft árfolyamát is több hónapos csúcsokra repítette. Az árfolyam ezzel együtt áttörte az 50 napos mozgóátlagát, de akár a 200 napos mozgóátlagát is visszatesztelheti idővel, amely jelenleg 470 dollár környékén található.

Az látható egyelőre, hogy a korábban gyengélkedő technológiai részvényekbe újra jelentős befektetői pénzek kezdtek el áramlani, ami azt eredményezte, hogy újabb csúcsra emelkedett az S&P 500, áttörve a 7000 pontos szintet. A szektorok közötti rotáció tehát mintha fordulatot mutatna, a korábban erősebben teljesítő energiaszektor elkezdett gyengélkedni, miközben a technológiai és kommunikációs részvények megint kiemelkedőek tudnak lenni. Ebben az új piaci szentimentben erősebben teljesíthet akár a Microsoft részvénye is, amely kedvező szinteken mozog.

Korábban már mi is többször írtunk arról, hogy a Microsoft értékeltsége többéves mélypontokon mozog, még a Covid-válság és 2022 mélypontjainál is alacsonyabb szinteken. Március végén 20 alá is visszaesett a részvény 12 havi előretekintő P/E-rátája, de a jelenlegi 22-23 körüli szintek is igen alacsonynak nevezhetők a korábbi években látott értékekhez képest. Ha az elmúlt hét évet nézzük, az átlagos szint 29 körül mozgott, ehhez viszonyítva tehát még mindig látható egy jelentős diszkont. Egyébként ha az S&P 500 indexhez viszonyítjuk, itt sem látható már akkora prémium a Microsoft értékeltségében, mint a korábbi években.