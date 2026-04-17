Tájékoztatást adott ki a Mol: megvan, hogy mikor jöhet az osztalékfizetés – olyan is történhet, amire 5 éve nem volt példa
Megküldte az osztalékfizetésről szóló tájékoztatóját pénteken reggel a Mol, a leírtak a tegnapi, Tisza Párt vezetőjével történt egyeztetést tükrözik.
„A Mol Nyrt. („Mol”) az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket: a Mol-csoport Vezérigazgatói Bizottsága javasolja az Igazgatóságnak, hogy a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerüljön kifizetésre" – írták. – Az osztalék kifizetése minden tekintetben a Mol korábbi gyakorlatával összhangban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, teszik hozzá a vállalatnál.
Bár a harmadik negyedév nehezen megfogható, de a most leírtak alapján akár szeptemberig is elhúzódhat a kifizetés, ami általában nyáron szokott megtörténni a Molnál. Augusztusi kifizetésre volt már többször példa az olajcégnél, de ha tényleg elcsúszik szeptemberig az osztalékfizetés, az öt éve nem fordult elő.
Mint arról a Világgazdaság beszámolt, Magyar Péter Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával és a társaság felső vezetésével. A Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében azt írta: a vállalat részéről megerősítették, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása a feszült nemzetközi piaci helyzet ellenére is folyamatosan biztosítva van.
A találkozó egyik sarkalatos pontja volt hogy a Mol mekkora osztalékot fizethet az MCC-nek.
A társaság közgyűlése április 10-én 241 milliárd forintos teljes osztalékkifizetésről döntött, a sajtóban pedig ezt követően jelent meg, hogy az MCC mintegy 25 milliárd forintos összegre számíthat a részesedése alapján.
A Mol hivatalos közlése a teljes osztalékösszeget megerősítette, Magyar Péter pedig azt írta, Hernádi Zsolttal ismertette a Tisza-kormány elképzeléseit az ügyben, a vállalat pedig
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el, a MOL vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat Igazgatóságának.
Köztudott, Magyar Péter arra akarja rávenni a Molt, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Egy, a közösségi oldalára kitett poszttal ezt nyíltan az olajtársaság és persze mindenki más tudomására is hozta, aminek meglett a következménye. A posztba A Tiisza miniszterelnök-jelöltje egyrészt bejelentette, hogy fogadja a magyar olajtársaság első számú vezetőjét, másrészt azt is leírta, hogy súlyos követelései is vannak Hernádi Zsolt felé.
A konkrét tájékoztatás így szólt:
Ma (csütörtökön) fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.
A befektetők azonnal reagáltak a politikai nyomásgyakorlási kísérletre, a Mol részvényein erősödött az eladói nyomás. Közvetlenül Magyar Péter posztjának megjelenése előtt 1,8 százalékos mínusznál járt az árfolyam, és
lényegében rögtön 5 százalékos zuhanásba csapott át.
Innen nem is nagyon pattant vissza, 4 százalék fölötti mínusz látszik tartósan. A Mol-papír 4344 forintról nagyon rövid idő alatt 4170 forint alá esett. Ebből könnyen számszerűsíthető, mekkora vagyon égett el.
Mintegy 820 millió bevezetett Mol-papír van a piacon. A 4344 forintos szint és a mélypontnak számító 4170 forint különbsége 174 forint. Ez a zuhanás mindössze 76 perc alatt állt be.
Amennyiben a 174 forintos esést rávetítjük a 820 millió darabos részvényállományra, azt kapjuk, hogy
a Mol értéke egy csapásra mintegy 143 milliárd forinttal csökkent.
Ez lett tehát a következménye Magyar Péter közösségi médiás bejegyzésének, amelyben nyilvánosságra hozta a követelését a Mollal szemben. A történtek nem csak a magyar olajtársaságot sújtották, a Richter is áldozatul esett.