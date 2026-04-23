Lehullt a lepel a Mol terveiről: kiderült, mit terveznek tenni a NIS-el – nagyon nem mindegy, mi lesz a vége

A Mol egyszerre tárgyal a Gazprommal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) többségi csomagjának eladásáról és Szerbiával a jövőbeli tulajdonosi kapcsolatokról – írja a szerb Forbes Dubravka Dedovics szerb miniszterre hivatkozva.

A Mol a tárgyalásokról szűkszavúan csak annyit mond, hogy a korábban aláírt alapmegállapodásnak megfelelően folytatódnak, valamint összhangban állnak az Amerikai Egyesült Államok és az EU szankciókra vonatkozó szabályozásával.

„A tranzakció lezárásához többek között az OFAC, valamint a Szerb Köztársaság illetékes hatóságainak hozzájárulása is szükséges” – nyilatkozta a Mol a Forbes Serbiának.

Az OFAC az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala, ami kezeli az Oroszország elleni szankciókat. Mivel a NIS többségi tulajdonosa az orosz Gazprom, az amerikai szankciók a szerb olajipari vállalatot is érintik. A tárgyalásokra tekintettel az OFAC május 22-ig hosszabbította meg a NIS elleni szankciók felfüggesztését, ami március végén futott volna ki. Ez azt jelenti, hogy a Molnak eddig kell megvásárolni a Gazprom részvényeit.

A Mol a pancsovai finomítóval hosszú távon számol

„A pancsovai finomító nagyon fontos stratégiai szerepet játszik a stabil és folyamatos energiaellátás biztosításában. A Mol célja Szerbia és a régió ellátásbiztonságának további erősítése, miközben kiaknázza a finomítók közötti szinergiákat. Amennyiben a tranzakció sikeresen megvalósul, hosszú távon tervezzük az üzem üzemeltetését” – közölte a magyar olajipari vállalat az üzleti lappal.

Ez egybeesik a szerb energiaügyi miniszter szándékával. A szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a Mol vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára.

A Forbes rámutat, hogy a Mol az arab Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) céget nem említi potenciális partnerként, pedig néhány hónappal ezelőtt azt jelentették be, hogy közösen vásárolják meg a Gazprom jelenlegi NIS-részvényeit.