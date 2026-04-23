Lehullt a lepel a Mol terveiről: kiderült, mit terveznek tenni a NIS-el – nagyon nem mindegy, mi lesz a vége

A Mol párhuzamosan egyeztet a Gazprommal a NIS többségi részesedésének megszerzéséről és a szerb állammal a jövőbeli tulajdonosi viszonyokról. A Mol jeezte, e: ha az ügylet megvalósul, akkor hosszú távon számol a pancsovai finomító működtetésével, amelyet a szerb és a régiós ellátásbiztonság szempontjából is stratégiai jelentőségűnek tart.
Németh Anita
2026.04.23, 08:49
Frissítve: 2026.04.23, 09:28

A Mol egyszerre tárgyal a Gazprommal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) többségi csomagjának eladásáról és Szerbiával a jövőbeli tulajdonosi kapcsolatokról – írja a szerb Forbes Dubravka Dedovics szerb miniszterre hivatkozva.

NIS PetrolMol Lehullt a lepel a Mol terveiről: kiderült, mit terveznek tenni a NIS-el
Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A Mol a tárgyalásokról szűkszavúan csak annyit mond, hogy a korábban aláírt alapmegállapodásnak megfelelően folytatódnak, valamint összhangban állnak az Amerikai Egyesült Államok és az EU szankciókra vonatkozó szabályozásával.

„A tranzakció lezárásához többek között az OFAC, valamint a Szerb Köztársaság illetékes hatóságainak hozzájárulása is szükséges” – nyilatkozta a Mol a Forbes Serbiának.

Az OFAC az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala, ami kezeli az Oroszország elleni szankciókat. Mivel a NIS többségi tulajdonosa az orosz Gazprom, az amerikai szankciók a szerb olajipari vállalatot is érintik. A tárgyalásokra tekintettel az OFAC május 22-ig hosszabbította meg a NIS elleni szankciók felfüggesztését, ami március végén futott volna ki. Ez azt jelenti, hogy a Molnak eddig kell megvásárolni a Gazprom részvényeit.

A Mol a pancsovai finomítóval hosszú távon számol

„A pancsovai finomító nagyon fontos stratégiai szerepet játszik a stabil és folyamatos energiaellátás biztosításában. A Mol célja Szerbia és a régió ellátásbiztonságának további erősítése, miközben kiaknázza a finomítók közötti szinergiákat. Amennyiben a tranzakció sikeresen megvalósul, hosszú távon tervezzük az üzem üzemeltetését” – közölte a magyar olajipari vállalat az üzleti lappal.

Ez egybeesik a szerb energiaügyi miniszter szándékával. A szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a Mol vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára.

A Forbes rámutat, hogy a Mol az arab Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) céget nem említi potenciális partnerként, pedig néhány hónappal ezelőtt azt jelentették be, hogy közösen vásárolják meg a Gazprom jelenlegi NIS-részvényeit. 

A Mol szerbiai tevékenységének eredményei

A Mol szerbiai leánya közzétette 2025-ös pénzügyi eredményeit. 

A NIS-szel ellentétben, amely üzleti veszteségeket szenvedett el a szankciók miatt, a Mol mind bevételeit, mind nettó eredményét növelte 2024-hez képest.

A Mol Szerbia teljes árbevétele tavaly 81,9 milliárd dinár volt, ami körülbelül 10 milliárddal több, mint egy évvel korábban. A teljes árbevétel szinte megegyezik az üzleti bevételekkel, ami azt jelenti, hogy működési tevékenységből, azaz származtatott ügyletek szerb piacon történő értékesítéséből származnak.

A vállalat összköltségei azonban szintén 10 milliárd dinárral nőttek. A pénzügyi jelentés szerint tavaly 79,6 milliárd dinárt tettek ki. 2024-ben ez az összeg 69,6 milliárd volt. A 79,6 milliárd dináros kiadásból 74,7 milliárd dinár származtatott termékek vásárlására, azaz a vételár kifizetésére vonatkozik. A pénzügyi jelentés szerint az alkalmazottak bérére fordított kiadások valamivel meghaladják az 500 millió dinárt – foglalta össze a lap.

A Mol-csoport 241 milliárd forint osztalékot fizethet ki

Az országgyűlési választások miatt a Mol-csoport idei részvényesi közgyűlése a szokásosnál korábban fogadta el az igazgatóság 2025-ös pénzügyi eredményekről szóló jelentését. A közgyűlés 241 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött.

Az országgyűlési választások után azonban Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatóval Magyar Péter leendő miniszterelnök arról állapodott meg, hogy a kifizetést a harmadik negyedévre tolják.

A Mol-csoport adózás előtti nyeresége 1,3 milliárd dollár volt, ami 11 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben.

A nyereség csökkenését elsősorban az amortizációs költségek, valamint a forint erősödése miatti árfolyamkülönbözetekből eredő veszteségek okozzák – áll a Mol-csoport közleményében.

A Mol nagyot kaszálhat a NIS-részvények megvásárlásával

Mint a Világgazdaság korábban megírta, a tranzakció megvalósulásával a Mol páratlan üzletet zárhat:

  1. megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését,
  2. ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban,
  3. amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.

A tervek szerint a Mol a későbbiekben egy kisebbségi csomagot továbbértékesíthet az emírségekbeli ADNOC-nak a NIS-ben. Ezenkívül Szerbia a jövőben 5 százalékponttal növelheti részesedését a társaságban.

A Mol január közepén írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot az orosz Gazpromnyefttyel a NIS 56,15 százalékos részesedésének megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg. A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu