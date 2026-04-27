Blue chipnyi forgalommal tépik az Xtend piac filléres zöldpapírját

Hétfő délelőtt magabiztosan vezette a BÉT nyertesek listáját a Vertikal Group. De a kereskedés első órájában az öt legforgalmasabb részvény közé is beverekedte magát 50 milliós forgalmával a 8 forintról 10 forintra pattanó kispapír, mely a középvállalatokra szabott Xtend piacon forog. A társaság pénteken tartotta a közgyűlését, és az igazgatóság szintén pénteken döntött az MRP folytatásáról.

Növekszik az árbevétel, bővül a profit, de osztalékot nem fizetnek

Hírt is illeszthetünk a múlt héten még 7,5 forint közelében csordogáló részvény feltűnően élénk mozgása mögé. Pénteken tartotta a társaság a közgyűlését, ahol a 2025. évi éves beszámolót

22,2 milliárd forint mérlegfőösszeggel,

9,333 forint saját tőkével

és 2,215 milliárd forint adózott eredménnyel fogadta el.

Továbbá úgy döntöttek, hogy

az adózott eredményt eredménytartalékba helyezik.

Az adózott eredmény 2024-ben 2,117 milliárd forint volt. Míg az értékesítés nettó árbevétele a 2024-es 20,981 milliárdról 23,546 milliárdra nőtt 2025-ben.

A Vertikal Group a hazai műanyagipar, gyártás fontos szereplője, továbbá sikeresen integrálta környezetgazdálkodási tevékenységét a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszerbe. A társaság olyan komplex ipari működési modellt célzott meg, ami összekapcsolja a most kialakulóban lévő körforgásos környezetgazdálkodási és hulladékgazdálkodási rendszert a fenntartható módon működő gyártói ipari szektorral.

Folytatódik az MRP

Péntek délután tette közzé a Vertikal Group, hogy a társaság igazgatósága 2026. április 24-i ülésén a Munkavállalói Résztulajdonosi Program újabb szakasza (MRP II.) megindításáról és annak feltételeiről döntött.