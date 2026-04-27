Blue chipnyi forgalommal tépik az Xtend piac filléres zöldpapírját

Élénk forgalommal, szép felpattanással nyugtázta a piac a Vertikal pénteki közgyűlését. Ahol növekvő árbevételről és bővülő profitról számoltak be. Igaz, osztalékot egyelőre nem fizetnek. De legalább folytatják az MRP-t.
Faragó József
2026.04.27, 12:27
Frissítve: 2026.04.27, 13:31

Hétfő délelőtt magabiztosan vezette a BÉT nyertesek listáját a Vertikal Group. De a kereskedés első órájában az öt legforgalmasabb részvény közé is beverekedte magát 50 milliós forgalmával a 8 forintról 10 forintra pattanó kispapír, mely a középvállalatokra szabott Xtend piacon forog. A társaság pénteken tartotta a közgyűlését, és az igazgatóság szintén pénteken döntött az MRP folytatásáról.

Pénteken döntöttek az MRP folytatásáról / Fotó: Vémi Zoltán

Növekszik az árbevétel, bővül a profit, de osztalékot nem fizetnek 

Hírt is illeszthetünk a múlt héten még 7,5 forint közelében csordogáló részvény feltűnően élénk mozgása mögé. Pénteken tartotta a társaság a közgyűlését, ahol a 2025. évi éves beszámolót  

  • 22,2 milliárd forint mérlegfőösszeggel,
  • 9,333 forint saját tőkével 
  • és 2,215 milliárd forint adózott eredménnyel fogadta el.

Továbbá úgy döntöttek, hogy 

az adózott eredményt eredménytartalékba helyezik.

Az adózott eredmény 2024-ben 2,117 milliárd forint volt. Míg az értékesítés nettó árbevétele a 2024-es 20,981 milliárdról 23,546 milliárdra nőtt 2025-ben. 

A Vertikal Group a hazai műanyagipar, gyártás fontos szereplője, továbbá sikeresen integrálta környezetgazdálkodási tevékenységét a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszerbe. A társaság olyan komplex ipari működési modellt célzott meg, ami összekapcsolja a most kialakulóban lévő körforgásos környezetgazdálkodási és hulladékgazdálkodási rendszert a fenntartható módon működő gyártói ipari szektorral. 

Folytatódik az MRP 

Péntek délután tette közzé a Vertikal Group, hogy a társaság igazgatósága 2026. április 24-i ülésén a Munkavállalói Résztulajdonosi Program újabb szakasza (MRP II.) megindításáról és annak feltételeiről döntött. 

  • A társaság az MRP II. keretében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként összesen 10 millió darab Vertikal Group Nyrt.-törzsrészvényt juttat a Vertikal Group MRP Szervezet részére. 
  • Az MRP II. program teljesítési időszaka 2026. és 2027. üzleti év, a résztvevők száma tíz fő.
  • A gazdaságiteljesítmény-javulás alátámasztása a társaság 2026. és 2027. évi számviteli beszámolója szerinti EBITDA-adattal történik.  
VERTIKAL részvény
Árfolyam: 9,1 HUF +0,84 / +9,23 %
Forgalom: 72 914 972 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Tavaly nyáron láthattunk már nagy forgalmú fellángolást a kispapír piacán. Majd tavaly ősszel is. Ám nem ez a jellemző, 

a részvény általában nyolc forint közelében tengődik.

Már tavaly megkezdték a BÉT Standard kategóriájába való átlépés előkészítését.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
