Naturland: Van sztori, van profit, van osztalék, még az árfolyam is felfelé kúszik, csak a kisbefektetők hiányoznak

Közzétette közgyűlési előterjesztéseit a Naturland, a hazai kis- és középvállalati gyógyszergyártás egyik legsikeresebb szereplője. Az osztalékjavaslat szerint a törzsrészvények után 94,30 forintot fizetnének. A társaság megbízható osztalékfizető: tavaly 85,72 forintot, tavalyelőtt 69,64 forintot, előtte 72,74 forintot kaptak a szelvényvágók.

Ásványi Tibor, a Naturland Holding igazgatóságának elnöke / Naturland

Idén is fizetne osztalékot a Naturland

A társaság május 15-én tartja évi rendes közgyűlését, melyre a konszolidált éves beszámolóját

5,083 milliárd forint mérlegfőösszeggel,

3,637 milliárdos saját tőkével,

1,367 milliárd forint adózott eredménnyel terjeszti elő.

A társaság a százszázalékos leányvállalata, a Naturland Magyarország Kft. tavalyi eredménye után 950 millió forint osztalékra vált jogosulttá, ezenfelül a saját tavalyi eredménye terhére az igazgatóság 452,853 millió forint osztalék kifizetését javasolja.

Az osztalék mértéke:

valamennyi „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után részvényenként 10 millió forint,

valamennyi „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 94,30 forint.

Az osztalékfizetés fordulónapját, a tulajdonosi megfeleltetés napját és az osztalékfizetés pontos napját, amely nem lehet később, mint 2026. december 31., az igazgatóság határozza meg.