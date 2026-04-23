Kiheverte a bébiétel-botrányt a Nestlé, az új vezér begyújtotta a rakétákat

A vártnál is jobban nőtt a Nestlé forgalma az első negyedévben, a kávék és az állateledelek iránti kereslet felfutásának köszönhetően. A világ legnagyobb élelmiszeripari csoportjának bevétele 21,32 milliárd svájci frank volt, ez nominálisan 5,7 százalékkal kevesebb ugyan az egy évvel korábbinál, viszont az akvizíciós és az árfolyamhatásoktól szűrten 3,5 százalékkal több a bázisidőszakinál, s a befektetők ezt az organikus növekedési adatot figyelik, ezt tartják a teljesítmény fokmérőjének.

Phillipp Navratil vezérigazgató beszámolóját hallgatja a Nestlé múlt csütörtöki éves közgyűlése / Fotó: AFP

Elemzők 2,4 százalékos organikus növekedést vetítettek előre. Most a cég tavaly ősszel sokadjára megújult menedzsmentje megerősítette, hogy az idei üzleti évben a 3 és 4 százalék közé várják a forgalom bővülését és a haszonkulcs is a tavalyit meghaladóan alakul szerintük.

Nem zavarták meg az áremelések a Nestlé forgalmát

A Nestlé az első negyedévben átlagosan 2,3 százalékkal emelte árait, az elemzői konszenzus is ennyit jósolt. A értékesítés volumenében viszont 1,2 százalékos növekedést tapasztaltak – szemben a piac által várt 0,1 százalékkal –, azaz az áremelések nem okoztak keresletromboló hatást, mint a korábbi vezetés idején.

Az ősszel kinevezett Philipp Navratil vezérigazgató csapata a növekedést szerkezetváltással alapozza meg, ennek jegyében úgy határoztak, hogy egyszerűsítik a vállalati struktúrát, és a jövőben négy üzletágra koncentrálnak, ezek

az állateledelek,

a kávék,

a bébitápszerek,

az élelmiszerek és snackek

köré épülnek fel. Ezeknek a marketingjét is szoros felügyelet alatt tartják, itt is költségcsökkentések várhatók. A Nestlé termékkínálata viszont szűkül a fagylalt- és jégkrémüzletág értékesítésével.

Navratil szerint a közel-keleti háború negatív hatásai egyelőre minimális mértékben érintik őket, de ezt menedzselni tudják, egyszersmind számukra kedvező változásokról is beszámolt. Úgy látják, az egekbe szökött üzemanyagárak átalakítják a fogyasztói szokásokat, különösen a feltörekvő piacokon.

Az inflációs félelem a Nestlé malmára hajtja a vizet

Az infláció elszabadulásától, a bizonytalanságtól tartó emberek az éttermek helyett inkább otthon főzöcskélnek, vagy készételeket fogyasztanak, ami kedvez az e téren széles termékportfólióval rendelkező Nestlének. Ez már visszaköszön abban, hogy a feltörekvő piacokon átlag feletti, 4,6 százalékos organikus forgalombővülést mutattak ki az első negyedévben.