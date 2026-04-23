Az AI szárnyain emelkedett tizenhatéves csúcsra a harmadvirágzását élő Nokia árfolyama

Meglepte a piacot az egykor mobiltelefonokat gyártó ikonikus finn vállalat. Az első negyedéves gyorsjelentés közzétételét követően csaknem 11 százalékkal lőtt ki a Nokia árfolyama.
Murányi Ernő
2026.04.23, 15:45

Miután ugrásszerűen nőtt a Nokia korrigált üzemi nyeresége az első negyedévben, a finn vállalat csütörtökön pontosította várható éves eredményét is ezen a soron, csaknem 11 százalékos emelkedéssel, 9,42 euróra, azaz tizenhatéves csúcsra segítve részvényei árfolyamát. Utoljára 2010 áprilisában járt ilyen magasságban a kurzus, amikor még javában mobiltelefonok gyártásával foglalkozott a vállalat.

Fotó: Roni Rekomaa

Jól kezdte az évet a Nokia

A korrigált üzemi eredmény ugyanis 54 százalékkal, 281 millió euróra ugrott, messze meghaladva az elemzők 250 millió eurós átlagos becslését. 

– kommentálta a gyorsjelentést Justin Hotard, a Nokia vezérigazgatója a negyedéves beszámolóról kiadott közleményben. 

A társaság a 2 és 2,5 milliárd euró közötti korrigált üzemi nyereségre vonatkozó előrejelzésének „középértéke” felé halad

 – tette hozzá.

„Míg a forgalom oroszlánrészét továbbra is a Nokia hagyományos mobilinfrastruktúra-üzletága hozta, a növekedés javarészét már a mesterségesintelligencia- és a felhőüzletág érte el" – emelte ki Hotard. A vállalat 1 milliárd euró értékű megrendelést kapott ezekben a divíziókban az ügyfelektől a negyedév során.

A 4,5 milliárd eurós nettó összbevétel amúgy némileg elmaradt az elemzők 4,6 milliárd eurós prognózisától.

Harmadvirágzását éli a finn vállalat

A vállalat üzleti tevékenységét tavaly év vége óta az adatközpontok összekapcsolására összpontosítja, a mesterséges intelligenciára fordított globális költekezési hullámra építve, miután korábbi fő tevékenysége, a mobiltelefon-gerinchálózatok szállítása az elmúlt években stagnált, mivel a szolgáltatók visszafogták kiadásaikat.

Az új fókusszal függ össze, hogy a chipgyártó Nvidia tavaly 1 milliárd dolláros részesedést szerzett a Nokiában, és mesterséges intelligenciával működő számítógépeket is szállít a finn vállalat vezeték nélküli hálózataihoz. Az ügyféltesztek 2026 végén indulnak, és már 10 ügyfél elkötelezte magát a Nokiával való együttműködés mellett – hangsúlyozta Hotard.

A csütörtökön publikált gyorsjelentés az első, amelyet a Nokia már az új struktúrája égisze alatt ért el. A hálózatiinfrastruktúra-divízió a mesterséges intelligenciával működő adatközpontok összekapcsolását fedi, míg a mobil infrastruktúra a hagyományos mobilinfrastruktúra-berendezések gyártását és étékesítését fogja össze. Azon kívül külön üzletágba szervezték az alaptevékenységeken kívüli területeket, és létrehoztak egy védelmi divíziót is.

Mint ismert, a finn vállalat 

  • 1998 és 2012 között ikonikus mobiltelefonjairól volt ismert, 
  • majd az 5G-berendezések gyártására nyergelt át, 
  • legújabban pedig az amerikai Infinera felvásárlásával a világ egyik vezető gyártójává vált az optikai átviteli rendszerek területén.

Dupláztak a részvények

A hálózati infrastruktúra szegmens árbevétele 1,83 milliárd dollár volt, ami kissé elmarad az elemzők 1,9 milliárd dolláros előrejelzésétől, a mobil infrastruktúra 2,5 milliárd dolláros árbevétele viszont túlszárnyalta a becsléseket.

A Nokia részvényei csaknem a duplájukra drágultak az elmúlt 12 hónapban, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői optimizmus vezérelt. El is száguldott a piac az elemzők mellett, akik 6,89 euróra taksálják a Nokia célárát, amely így már több mint 26 százalékkal marad el a jelenlegi árfolyamtól.

Arra számítunk, hogy a minimális emberi beavatkozással feladataikat ellátó mesterségesintelligencia-ügynökök és az ipari mesterségesintelligencia-alkalmazások növekvő elterjedése tovább emeli a keresletet termékeink iránt

 – mondta Hotard, kiemelve, hogy a hálózati infrastruktúra szegmensben - a vártnál gyengébb negyedév dacára is - 14 százalékos éves növekedési ütemre számít.

A Nokia szorosan együttműködik a potenciális mesterségesintelligencia- és felhőszolgáltató vállalatokkal az egyedi hálózati rendszerek tervezésében, és ismétlődő vásárlásokra számít

 – mondta.

A vezérigazgató ugyanakkor megismételte a rivális Ericsson múlt heti figyelmeztetését az egyre drágább csipekkel és a hosszabb szállítási időkkel kapcsolatban. A Nokia persze  ezeket a költségeket áthárítja a vevőire, miközben optimalizálja a terméktervezést, hogy megfogja a kiadásokat. 

Jó hír ellenben, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború nincs jelentős hatással a vállalat eredményeire

 – zárta kommentjét a topmenedzser.

 

