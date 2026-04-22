Eddig tartott a nyugalom: a rettegett határon túlszárnyalt az olajár

Miután nem sikerült tárgyalóasztalhoz ülnie az Egyesült Államoknak és Iránnak a háború lezárása és a Hormuzi-szoros blokádjának feloldása ügyében, szerdán Irán több konténerhajót is megtámadott. Bár a felek talán a hétvégén ismét megpróbálhatnak dűlőre jutni, már kedden kilőttek az olajárak, melyek emelkedése szerdán is folytatódott.

Újra 100 dollár fölött az olajár

A Brent olajfajta hordónkénti ára több mint 3 százalékot drágult délutánig és átlépte a 100 dolláros határt is, miután a piacok az esélyeket latolgatják. Bár a héten lejárt tűzszünetet Donald Trump amerikai elnök meghosszabbította, ez önmagában kevés a kulcsfontosságú nyersanyag áramlásának elindulásához, ráadásul a kényszerűen leállított termelés újraindítása is heteket vehet igénybe.

Bár a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a kereslet is csökkent 2,3 millió hordóval és az amerikaiak ideiglenesen feloldották az orosz olajra vonatkozó szankciókat, valamint számos ország szabadított fel stratégiakészleteket, a hiány jelei egyre több helyen mutatkoznak, már nemcsak a közel-keleti olaj első számú vásárlóinak számító ázsiai országokban, de Európában is.

A hiány egyelőre főként a feldolgozott termékek területén akut, miután a finomítók csökkentett kapacitással igyekeznek megőrizni készleteiket és megelőzni a kényszerszünetet.

Azonban a Hormuzi-szoros gyors megnyitásának reménye egyre kisebb, a fennakadások egyre nőnek, így a helyzet rendeződése is egyre több időt vehet igénybe még a háború lezárása után is. A 100 dolláros lélektani határ ugyan magasnak tűnik, de sokak szerint ez még mindig rendkívüli optimizmusról tanúskodik a kiesett kínálat tükrében.