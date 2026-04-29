Vége a nyugalomnak: egyre magasabb az olajár, egy hónapos csúcson a Brent
Újabb lendületet vett az olajárak emelkedése szerda délelőtt, miután sajthírek szerint Donald Trump amerikai elnök segítőinek azt mondta, hogy készüljenek fel Irán hosszabb ideig tartó blokádjára. Mindez arra utal, hogy a hónap eleje óta tartó tűzszünet ellenére a Hormuzi-szoros forgalmának leállása tartósan velünk maradhat.
A Brent olajfajta hordónkénti ára így mintegy 3 százalékos emelkedés után több mint 114 dollárnál járt, ami egy hónapos csúcsot jelent és a legmagasabb érték a tűzszünet kezdete óta. Az amerikai WTI olajfajta ára is átlépte a 100 dolláros szintet a délelőtti órákban. Egyes szakértők szerint a Hormuzi-szoros lezárása és a háborúban okozott sérülések miatt
már így is legalább 1 milliárd hordónyi kínálat tűnt el a piacról, ám a kulcsfontosságú átjáró elhúzódó lezárása ezt még tovább növelheti.
Az Egyesült Arab Emírségek növelheti a termelését, csak nem most
Bár az Egyesült Arab Emírségek kilépése az OPEC-ből a jövőben a kínálat bővülésével járhat – az ország főként a neki járó, túl alacsony kvóták miatt hagyta el a szervezetet – ez mindaddig nem realizálódhat, amíg a Hormuzi-szoros lezárása fennmarad. Jelenleg az Emírségek kapacitásának csak töredékét tudja a felszínre hozni, noha Fudzsiarát kikötőkében véget érő vezetéke elkerüli az átjárót. A Reuters összefoglalója szerint az Emírségek döntése az elemzők szerint a közeljövőben nem jár jelentős hatással.
A kibontakozó energiaválság a Perzsa-öböl elsőszámú vevőjének számító Ázsia után már Európában is érezteti hatását, így a nyári csúcsszezonhoz közeledve léphet fel kerozinhiány az öreg kontinensen, ami különösen azon országokat érintheti érzékenyen, melyek jelentősen támaszkodnak a turizmusra.