Rendkívüli

Vége a nyugalomnak: egyre magasabb az olajár, egy hónapos csúcson a Brent

iráni háború
iráni konfliktus
energiaválság
Hormuzi-szoros
olajár
OPEC

A kibontakozó energiaválság minden nappal egyre mélyebb lesz, amíg zárva a Hormuzi-szoros. Az olajárak emelkedését eddig fékezte a gyorts megoldásba vetett remény, ám ez kezd szertefoszlani.
K. B. G.
2026.04.29, 11:40

Újabb lendületet vett az olajárak emelkedése szerda délelőtt, miután sajthírek szerint Donald Trump amerikai elnök segítőinek azt mondta, hogy készüljenek fel Irán hosszabb ideig tartó blokádjára. Mindez arra utal, hogy a hónap eleje óta tartó tűzszünet ellenére a Hormuzi-szoros forgalmának leállása tartósan velünk maradhat.

oil, olaj, olajpiac, olajár Irán, iráni háború, iráni konfliktus Hormuzi-szoros, üzemanyag Amerikai Egyesült Államok, Donald Trump
Az olajár a tűzszünet kezdete óta még nem volt ilyen magas / Fotó: Shutterstock

A Brent olajfajta hordónkénti ára így mintegy 3 százalékos emelkedés után több mint 114 dollárnál járt, ami egy hónapos csúcsot jelent és a legmagasabb érték a tűzszünet kezdete óta. Az amerikai WTI olajfajta ára is átlépte a 100 dolláros szintet a délelőtti órákban. Egyes szakértők szerint a Hormuzi-szoros lezárása és a háborúban okozott sérülések miatt 

már így is legalább 1 milliárd hordónyi kínálat tűnt el a piacról, ám a kulcsfontosságú átjáró elhúzódó lezárása ezt még tovább növelheti.

Az Egyesült Arab Emírségek növelheti a termelését, csak nem most

Bár az Egyesült Arab Emírségek kilépése az OPEC-ből a jövőben a kínálat bővülésével járhat – az ország főként a neki járó, túl alacsony kvóták miatt hagyta el a szervezetet – ez mindaddig nem realizálódhat, amíg a Hormuzi-szoros lezárása fennmarad. Jelenleg az Emírségek kapacitásának csak töredékét tudja a felszínre hozni, noha Fudzsiarát kikötőkében véget érő vezetéke elkerüli az átjárót. A Reuters összefoglalója szerint az Emírségek döntése az elemzők szerint a közeljövőben nem jár jelentős hatással.

A kibontakozó energiaválság a Perzsa-öböl elsőszámú vevőjének számító Ázsia után már Európában is érezteti hatását, így a nyári csúcsszezonhoz közeledve léphet fel kerozinhiány az öreg kontinensen, ami különösen azon országokat érintheti érzékenyen, melyek jelentősen támaszkodnak a turizmusra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
