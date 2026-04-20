Érzi az olajár a káoszt, most minden egy tárgyaláson múlik: Trump emberén a világ szeme

A múlt hét végi enyhülés után hétfőn ismét megugrottak az olajárak, miután az Egyesült Államok vasárnap közölte, hogy elfogott egy iráni teherhajót és egyelőre kétesélyes, hogy a felek visszatérnek-e a tárgyalóasztalhoz. Vasárnap teljesen leállt a forgalom a Hormuzi-szoroson, noha a hétvége még úgy indult, hogy az iráni külügyminiszter Abbasz Aragcsi arról beszélt, hogy az átjáró teljesen nyitva van.

Az olajárak emelkedtek, de nem szálltak el hétfő reggel / Fotó: Elif Bayraktar

Az iszlamabadi tárgyalásoktól függ, merre indul az olajár

A tárgyalások keddtől folytatódhatnak a pakisztáni fővárosban, Iszlamabadban, ahova az amerikai fél J. D. Vance alelnököt, valamint Steve Witkoffot és Jared Kushnert küldi, ám Teherán még nem erősítette meg, hogy részt vesz az egyeztetéseken.

Bár az olajárak több mint 5 százalékos erősödéssel kezdték a heti kereskedést, még mindig alacsonyabbak, mint a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló bejelentés előtt voltak.

Az iráni teherhajó elleni támadás után az európai gázárak is felfelé indultak, de azok mértéke messze elmarad az Ukrajna elleni orosz támadás után kialakult szintektől, sőt a szén ára is viszonylag alacsonyan maradt a négy évvel ezelőtti energiaválsághoz képest. Ez azért is meglepő, mert

az iráni háború miatt kibontakozó energiaválság miatt már mintegy 500 millió hordónyi nyersolaj esett ki a piacról, és ez a szám mindaddig tovább növekszik, amíg a Hormuzi-szorost meg nem nyitják.

Ráadásiul a termelés újraindítása még azután is jelentős időt vehet igénybe, hogy a háborút sikerült lezárni. Mindemellett több energiaipari létesítményben is jelentős károk keletkeztek a harcok során, amiknek a javítása hosszabb időt vehet igénybe. Ugyanakkor a Hormuzi-szoroson békeidőben keresztül haladó forgalom egy részét sikerült más irányba átirányítani, főként a szaúdi Kelet-Nyugat-vezeték segítségével.

Mindennek tükrében a hordónként 95 dollár körüli Brent olajár mérsékletnek számít, különösen, hogy világszerte egyre több helyen és egyre több feldolgozott termék esetében fenyeget hiány.