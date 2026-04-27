Irán már újranyitná a Hormuzi-szorost, de mindhiába: semmi sem állítja meg az olajárak emelkedését

Bár Irán átadott egy új javaslatot a Hormuzi-szoros megnyitására és a háború lezárására az amerikai fél számára, az olajárak hétfőn tovább emelkedtek, miután a hét végén Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter még azelőtt elhagyta a pakisztáni Iszlánmábádot, hogy az amerikai delegáció megérkezett volna.

Az olajárak emelkedését semmi nem állítja meg / Fotó: AFP

Így nyitná meg a Hormuzi-szorost Irán

A Bloomberg összefoglalója szerint az iráni javaslat a nukleáris tárgyalásokat a konfliktus lezárása utánra halasztaná, miután az amerikai blokádot feloldották. Donald Trump amerikai elnök és csapata hétfőn vitatják meg a pakisztáni közvetítéssel átadott iráni javaslatot. Az olajárak emelkedését azonban a tárgyalásokról szóló hírek nem állították meg,

a Brent olajfajta hordónkénti jegyzése a 108 dollárt közelítette a hétfő reggeli órákban.

A béketárgyalások újraindítását a hétvégén azonban nem sikerült elérni, miután Trump törölte követei iszlámábádi útját, míg Teherán jelezte, hogy nem hajlandó fenyegetések árnyékában tárgyalni. Bár az április elején megkötött tűzszünet többé-kevésbé kitartott, a Hormuzi-szoros forgalmát nem sikerült újraindítani, sőt időközben az Egyesült Államok is blokádot vezetett be az iráni kikötők ellen.

Az olajár emelkedését az iráni mellett az amerikai blokád is hajtja

A hét végén az amerikai középső parancsnokság arról számolt be, hogy 38 hajót fordítottak vissza a perzsa ország kikötői felé, míg egy konferencián a Vitol olajkereskedő vezérigazgatója, Russel Hardy arról beszélt, hogy

az olajpiac már most garantáltan egymilliárd hordós kiesett kínálattal néz szembe, részben a Hormuzi-szoroson keresztülhaladó forgalom helyreállításának időigénye miatt.

Korábban a Nemzetközi Energiaügynökség is minden idők legnagyobb kínálati sokkjának nevezte a Hormuzi-szoros lezárását. A békeidőben a globális olajkínálat mintegy ötödét bonyolító átjárón szinte egyáltalán nem jutnak át hajók, szemben az iráni háború előtti időszakot jellemző napi 135 hajós átlaggal.

Aragcsi szombaton találkozott a pakisztáni közvetítőkkel, ám még jóval azelőtt elhagyta a pakisztáni fővárost, hogy oda az amerikai tárgyalók hivatalosak lettek volna. Az iráni IRNA hírügynökség szerint a diplomata hétfőn Oroszországba utazott.