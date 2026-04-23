Kopogtat az energiaválság: nincs megállás az olajárak emelkedésében

Nincs megállás az olajárak emelkedésében, miután Irán tüzet nyitott több kereskedelmi hajóra és közölte csütörtökön, hogy két hajót el is kobzott, így a Hormuzi-szoroson szinte teljesen leállt az áthaladó forgalom.

Sok helyen le kellett állítani a termelést, emelkedik az olajár, amíg zárva a Hormuzi-szoros

Vége a tűzszünet jelentette nyugalomnak: 100 dollár felett ragadt az olajár

Ezzel vége a tűzszünet idején kialakult kegyelmi időszaknak, amikor a kőolaj hordónkénti ára 100 dollár alá csökkent, csütörtök reggel a Brent jegyzése már 103 dollár körül járt, ami mintegy 1 százalékos emelkedés a szerdai záróárhoz képest. Noha a tűzszünetet a héten az Egyesült Államok annak ellenére meghosszabbította, hogy a háború lezárását célzó tárgyalások elmaradtak, a Hormuzi-szoros zárva maradt. A hétvégén ugyan Teherán és Washington is közölte, hogy a kulcsfontosságú átjárón megindulhat a forgalom, ez kérészéletűnek bizonyult.

A Bloomberg összefoglalója szerint csütörtökre szinte teljesen leállt a forgalom a Hormuzi-szoroson, mindössze egy hajó kísérletezett az áthaladással, ám az sem tanker volt. Az iráni háború miatt a térségben számos ország kényszerült a termelés korlátozására, melynek nagysága már a globális kínálat több mint 10 százalékára rúg és

az olajkutak újraindítása a rendezés után is heteket vehet igénybe, és számos energetikai létesítmény is sérült a harcok során.

Ázsiában több ország tett keresletet drasztikusan korlátozó lépéseket, ami csökkenti a hiány nagyságát, ahogy a stratégiai tartalékok felszabadítása és az orosz olajra vonatkozóm szankciók felfüggesztése is, ám az olajpiac még így is messze van az egyensúlyi helyzettől, így a jelenlegi árszint még mindig inkább a piacok optimizmusát tükrözi. Mindeközben feldolgozott termékekből, például kerozinból már világszerte egyre nagyobb hiány van, ami lassan Európát és Magyarországot is elérheti.